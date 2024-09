Le dirigeant ukrainien espère que Rome pourrait l’aider à obtenir des batteries Patriot supplémentaires

L’Ukraine souhaite que l’Italie profite de sa présidence du G7 pour faire pression sur les Etats-Unis afin qu’ils livrent davantage de batteries de missiles de défense aérienne Patriot à Kiev, a rapporté dimanche le journal italien Il Messaggero, citant des personnes proches du dossier.

Selon le journal, le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky considère Rome comme « un médiateur » cela pourrait aider à « pousser Washington à débloquer le transfert d’un nombre important de Patriots » avant l’élection présidentielle américaine de novembre.

Zelensky a rencontré samedi la Première ministre italienne Giorgia Meloni au Forum Ambrosetti à Cernobbio, où les dirigeants ont discuté d’une nouvelle aide occidentale à l’Ukraine. Meloni a réaffirmé son soutien et promis « ne pas abandonner l’Ukraine ».

Les responsables de Kiev exhortent les pays de l’OTAN à fournir des systèmes de défense aérienne plus perfectionnés, alors que la Russie a intensifié ses frappes sur le territoire ukrainien ces dernières semaines, touchant des infrastructures énergétiques et des cibles militaires. Selon les médias italiens, Rome devrait faire don d’une deuxième batterie antiaérienne SAMP/T d’ici la fin du mois.

En juin, le Defense Post avait rapporté que l’Ukraine disposait de trois batteries Patriot opérationnelles. Un mois plus tard, le président américain Joe Biden avait promis que Kiev recevrait cinq batteries supplémentaires fournies par Washington et ses alliés. « Nous nous concentrons sur les besoins prioritaires de l’Ukraine, notamment la défense aérienne, les incendies et le blindage », Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, l’a déclaré cette semaine.

Le ministère russe de la Défense a déclaré par le passé que plusieurs lanceurs Patriot avaient déjà été détruits en Ukraine. Moscou insiste sur le fait qu’aucune quantité d’armes occidentales ne dissuadera ses troupes, le Kremlin ayant averti en juin que « Chaque nouvelle expédition constitue une nouvelle vague d’escalade. »