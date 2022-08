Zelensky veut que la Russie soit sanctionnée pour “terreur nucléaire”

Le bombardement d’une centrale nucléaire a en fait été effectué par les forces ukrainiennes, selon la Russie

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé les gouvernements occidentaux à sanctionner l’industrie nucléaire de la Russie sur la supposée “terrorisme nucléaire”. Pendant ce temps, l’Ukraine est accusée d’avoir bombardé une centrale nucléaire contrôlée par la Russie.

Dans un message publié sur Twitter dimanche, Zelensky a déclaré qu’il s’était entretenu avec le président du Conseil européen, Charles Michel, et l’avait informé de la situation sur le champ de bataille en Ukraine, « en particulier au Zaporozhskaya [Nuclear Power Plant].

« La terreur nucléaire russe exige une réponse plus forte de la communauté internationale », Zelensky a poursuivi en ajoutant qu’il voulait que l’Occident impose “sanctions sur l’industrie nucléaire russe et le combustible nucléaire”.

L’Ukraine a accusé samedi la Russie d’avoir tiré des roquettes sur l’installation. Zaporozhskaya, qui est la plus grande centrale nucléaire d’Europe, est située dans la région de Zaporozhye, au sud de l’Ukraine.

Alors que les affirmations de Kiev ont trouvé un écho dans les médias occidentaux, l’usine est sous le contrôle des forces russes depuis fin février, et Moscou a accusé vendredi les forces ukrainiennes du bombardement. La Russie a demandé à l’ONU et à l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA) d’intervenir et de forcer l’Ukraine à cesser de tirer sur la centrale.

Bien que l’UE ait adopté sept paquets successifs de sanctions contre la Russie depuis février, elle n’a pas ciblé l’industrie nucléaire du pays. L’Europe compte sur la Russie pour fournir environ 20% de son uranium, et la société d’énergie nucléaire de l’État, Rosatom, exploite des usines en Hongrie, en Slovaquie et en Finlande, bien que la coopération avec la société russe ait été suspendue sur l’installation finlandaise.

La société nucléaire française EDF a également signé une série d’accords de coopération avec Rosatom ces dernières années.