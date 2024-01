Zelensky va évincer le général Valery Zaluzhny sur fond de tensions autour de la mobilisation en Ukraine

KIEV — Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré à son commandant en chef, le général Valery Zaluzhny, qu’il le renvoyait lors d’une réunion lundi, selon un haut responsable proche de la conversation — un remaniement militaire perturbateur au milieu des luttes de l’Ukraine sur le champ de bataille et après des mois de frictions entre le président et le général populaire.

Une contre-offensive très attendue, utilisant des soldats entraînés par les alliés de l’OTAN et des armes et équipements occidentaux, n’a récupéré que peu de territoire, bien en deçà des attentes. Zaluzhny et ses homologues américains étaient en profond désaccord sur la tactique et le commandant ukrainien a finalement ignoré les conseils américains de concentrer ses forces, ce qui, selon lui, aurait pu entraîner des pertes bien plus élevées.