Le dirigeant ukrainien est entouré de “personnes qui le trompent beaucoup”, aurait-il dit au président turc

Le président ukrainien Vladimir Zelensky craint d’être exploité par un de ses proches, a déclaré le président turc Recep Tayyip Erdogan, citant leur conversation lors de la réunion à Lviv jeudi.

Interrogé par un agriculteur sur le «situation“Lundi lors d’une visite dans les vignobles locaux, Erdogan a affirmé que Zelensky était”très inquiet. Il y a des gens autour de lui qui le trompent beaucoup.”

Erdogan n’avait pas mentionné cette confession lors de déclarations publiques antérieures sur les négociations dans l’ouest de l’Ukraine, et il n’a pas précisé davantage qui, selon Zelensky, le trompait. Les deux hommes ont rencontré le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres et signé un accord sur la restauration des infrastructures ukrainiennes détruites pendant le conflit.















Le président ukrainien a licencié des membres de haut rang de son administration à un rythme rapide depuis le début de l’opération militaire russe en février. Le commandant des forces spéciales Grigory Galagan a été démis de ses fonctions le mois dernier.

Le premier sous-secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense, Ruslan Demchenko, a également été licencié le mois dernier, bien que pour des raisons de santé apparentes, tandis que le procureur général Irina Venediktova et le chef du Bureau du renseignement Ivan Bakanov ont été suspendus et mis en examen, soupçonnés de travailler avec la Russie.

Non content de simplement décapiter le service de sécurité ukrainien (SBU), Zelensky a annoncé un audit du personnel de l’agence et a également licencié plusieurs chefs régionaux. Il avait apparemment prévu d’auditer le SBU depuis un certain temps, affirmant que le 24 février, jour où la Russie a lancé son offensive dans le Donbass, certains représentants d’un organisme d’application de la loi étaient «quelque part [else]au lieu de protéger leur peuple.”