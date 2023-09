Zelensky termine sa visite à Washington avec une promesse de la Maison Blanche de 128 millions de dollars | Guerre Russie-Ukraine

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a effectué sa deuxième visite à Washington, DC, depuis que les forces russes ont lancé une invasion à grande échelle de son pays.

Mais contrairement à son premier voyage au Capitole des États-Unis, Zelensky a fait face à un congrès moins enclin à soutenir l’effort de guerre avec d’importants programmes d’aide, malgré les promesses des principaux démocrates de « soutenir » l’Ukraine.

Dans de brèves remarques publiques devant le cabinet de la Maison Blanche jeudi, Zelenksyy a exprimé sa gratitude, qualifiant ses négociations à Washington de « productives » et de « solides ».

« Merci pour tous ces 575 jours », a-t-il déclaré, faisant référence au temps écoulé depuis l’invasion russe en février 2022.

« Grâce au peuple américain, il est tous ces jours avec nous, avec les Ukrainiens, avec les gens ordinaires, avec nous tous. »

Il a également souligné nouvelle assistance militaired’une valeur de 128 millions de dollars, annoncé jeudi par le président américain Joe Biden.

« Il contient exactement ce dont nos soldats ont besoin actuellement », a-t-il déclaré, le qualifiant de « package très puissant ».

Biden, un démocrate, a utilisé son « pouvoir de retrait » présidentiel pour autoriser l’aide, alors que des fonds supplémentaires pour l’Ukraine s’avèrent être un point de friction au Congrès américain.

« Aujourd’hui, j’ai approuvé la prochaine tranche d’aide à la sécurité américaine à l’Ukraine, comprenant davantage d’artillerie, plus de munitions et plus d’armes antichar », a-t-il déclaré. « Et la semaine prochaine, les premiers chars américains Abrams seront livrés à l’Ukraine. »

La réunion du Cabinet marque le point culminant d’une offensive de charme éclair du président ukrainien, qui s’est rendu à New York plus tôt cette semaine pour rallier le soutien des dirigeants mondiaux aux Nations Unies.

Mais alors que Zelensky affrontait les dirigeants américains jeudi, les enjeux étaient particulièrement élevés.

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle en 2022, les États-Unis ont engagé plus d’argent que n’importe quel autre pays pour aider l’Ukraine, une grande partie de ce soutien prenant la forme d’une assistance militaire.

Le Congrès américain lui-même a approuvé une aide d’un montant de plus de 113 milliards de dollars. Mais la dernière fois que le Congrès a voté sur un plan d’aide, c’était en décembre – et le contrôle de la Chambre des représentants est depuis passé des mains des démocrates aux républicains.

Néanmoins, Biden a appelé le Congrès à approuver une aide supplémentaire de 24 milliards de dollars pour l’Ukraine, une demande à laquelle certains républicains, notamment d’extrême droite, ont hésité.

Certains ont plutôt appelé à réduire considérablement le financement de l’Ukraine, en faveur de priorités nationales et de dépenses gouvernementales limitées.

Cette perspective était pleinement visible jeudi, alors que Zelenskyy visitait le Capitole.

Les médias américains ont rapporté que le leader de la majorité parlementaire, Kevin McCarthy, avait refusé la demande de Zelensky de prendre la parole lors d’une session conjointe du Congrès lors de sa visite, comme il l’avait fait en décembre dernier.

Et pendant que le dirigeant ukrainien rencontrait les législateurs des deux côtés, 28 membres du Congrès républicain a signé et publié jeudi une lettre s’opposant aux dépenses supplémentaires pour l’Ukraine.

Le Congrès américain est confronté à la date limite du 30 septembre pour adopter une loi budgétaire, sous peine de paralysie du gouvernement.

« Le peuple américain mérite de savoir à quoi a servi son argent », ont écrit les 28 républicains. « Comment se déroule la contre-offensive ? Les Ukrainiens sont-ils plus proches de la victoire qu’il y a six mois ? Quelle est notre stratégie et quel est le plan de sortie du président ?

Ils ont ajouté que ce serait « une abdication absurde de la responsabilité du Congrès » d’accéder à la demande d’aide supplémentaire du président Biden sans réponse préalable.

La correspondante d’Al Jazeera, Kimberly Halkett, a déclaré que le contraste avec la première apparition de Zelensky en temps de guerre à Washington, DC, en décembre dernier, était frappant.

« Il y a beaucoup plus de résistance au Capitole que ce à quoi Volodymyr Zelenskyy est habitué », a-t-elle déclaré depuis l’extérieur de la Maison Blanche.

«Au début, il avait reçu un accueil chaleureux, un soutien bipartisan en termes d’approbation du financement de la défense ukrainienne et des ovations partout. Mais cette fois, des questions se posent quant à la manière dont cet argent sera dépensé, où est passé l’argent passé et même si les États-Unis peuvent se le permettre.»

Elle a averti que la « lassitude de la guerre » parmi l’opinion publique américaine constituerait un obstacle permanent à la cause de Zelensky.

Pourtant, les démocrates du Congrès se sont ralliés à leur soutien aux dépenses en Ukraine, faisant écho à l’engagement du parti à « soutenir » ce pays déchiré par la guerre.

« Il s’agit d’une lutte entre l’Ukraine et la Russie », a déclaré le leader de la minorité parlementaire Hakeem Jeffries dans son discours. point de presse hebdomadaire jeudi.

«Mais c’est aussi une lutte sur la scène mondiale entre démocratie et autocratie, entre liberté et tyrannie, entre vérité et propagande, entre bien et mal. Et il est important pour nous de soutenir l’Ukraine jusqu’à ce que la victoire soit remportée.»

Biden a fait écho à ces sentiments plus tard lors de la réunion du Cabinet de la Maison Blanche.

« Le monde entier a intérêt à s’assurer qu’aucune nation, aucun agresseur, ne soit autorisé à s’emparer du territoire d’un voisin par la force. Le peuple américain ne faiblira jamais dans son engagement envers ces valeurs », a-t-il déclaré.

Alors que Biden serrait la main de Zelensky et se préparait à quitter la réunion du Cabinet, un journaliste a crié depuis la marge pour demander si le démocrate pensait que le Congrès américain finirait par adopter l’aide demandée pour l’Ukraine.

Biden a fait une pause avant de répondre. « Je compte sur le bon jugement du Congrès américain », a-t-il déclaré. « Il n’y a pas d’alternative. »