Le décret, annoncé pour coïncider avec la Journée de l’unité de l’Ukraine le 22 janvier, États que « la Russie a systématiquement détruit l’identité nationale et opprimé les Ukrainiens dans les terres historiquement habitées par eux », à savoir les « régions modernes de Krasnodar, Belgorod, Briansk, Voronej, Koursk et Rostov » en Russie.

“Nous devons prendre des mesures non seulement pour renforcer l’unité de l’Ukraine et de notre peuple, mais aussi pour agir en faveur de l’unité des droits et libertés, de la vérité sur les Ukrainiens, de la vérité sur nous et de la vérité sur notre histoire”, a-t-il ajouté.

Dans le cadre de ce décret, les autorités ukrainiennes prévoient également de créer un centre qui collectera des informations sur les crimes commis contre les Ukrainiens de souche vivant en Russie, ainsi que des preuves de la « politique de russification forcée, de répression politique et d’expulsions » de Moscou.

L’ancien président russe Dmitri Medvedev a qualifié l’annonce de Kiev de « propagande primitive déclenchée par les échecs sur la ligne de front ».

“Il n’y a rien à commenter, car les Ukrainiens sont des Russes et Malorossiya [“Little Russia”] fait partie de la Russie », a déclaré Medvedev en utilisant un terme anachronique pour décrire l’Ukraine d’aujourd’hui.

Roman Starovoit, gouverneur de la région russe de Koursk, à la frontière avec l’Ukraine, a lié le décret de Zelensky aux « forces occidentales qui veulent détruire la Russie et lui confisquer ses terres historiques ».

« Les actions de Zelensky aujourd’hui prouvent une fois de plus que notre président a raison de lancer une opération militaire spéciale », a écrit Starovoit, faisant référence à l’invasion de l’Ukraine par la Russie qui a duré près de deux ans.

Le président russe Vladimir Poutine a revendiqué qu’une grande partie de l’Ukraine est historiquement une terre russe et que les Russes qui y vivent aujourd’hui sont opprimés – affirmations qu’il a utilisées pour justifier l’invasion de l’Ukraine en février 2022.

Outre le décret, Zelensky a également annoncé lundi qu’il avait soumis au parlement ukrainien un projet de loi qui autoriserait la double nationalité pour les Ukrainiens de souche et leurs descendants à l’étranger.

Le projet de loi ne s’appliquerait pas aux citoyens russes.