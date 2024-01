Zelensky signe un décret reconnaissant certains territoires russes comme historiquement habités par des Ukrainiens

L’Ukraine prendra des mesures pour rechercher, faire connaître et protéger l’histoire des Ukrainiens vivant dans les régions de la Russie moderne qui ont été historiquement habitées par des Ukrainiens, selon un décret. signé par le président Volodymyr Zelensky le 22 janvier.

Zelensky a annoncé qu’il avait signé le décret lors de son mandat. adresse le Jour de l’Unité, une fête nationale célébrée le 22 janvier qui marque le unification de la République populaire d’Ukraine et de la République populaire d’Ukraine occidentale en 1919 en un seul pays indépendant.

Le décret « sur les territoires de la Fédération de Russie historiquement habités par les Ukrainiens » stipule que le gouvernement doit coopérer avec des experts internationaux pour créer un plan « visant à préserver l’identité nationale des Ukrainiens » dans des territoires spécifiques de l’actuelle Russie.

Le décret énumère les régions du Kouban, une région historique à l’est de la péninsule de Crimée, de Starodubshchyna, au nord de Tchernihiv, ainsi que du nord et de l’est de Slobozhanshchyna.

Également connue sous le nom de Sloboda Ukraine, Slobozhanshchyna était une région importante et semi-autonome sous la domination tsariste qui s’étendait sur ce qui est aujourd’hui le nord-est de l’Ukraine, principalement les oblasts de Soumy, Kharkiv et Luhansk, et le sud-ouest de la Russie.

Le kraï de Krasnodar couvre la majeure partie de ce qui était autrefois le Kouban, tandis que Starodubshchyna se trouve désormais principalement dans l’oblast de Briansk.

Le décret déclare également que le gouvernement doit préserver l’histoire des Ukrainiens dans ces régions. Leurs témoignages sur la russification forcée, la répression politique et les déportations qu’ils ont subies doivent être enregistrés, selon le décret.

Il faudrait également faire davantage pour contrer « la désinformation et la propagande de la Fédération de Russie concernant l’histoire et la présence des Ukrainiens en Russie » et pour développer les relations entre les Ukrainiens et les autres « peuples asservis par la Russie », indique le décret.

Le gouvernement devrait travailler avec l’Académie nationale des sciences pour développer des documents sur « l’histoire de plus de mille ans de la formation de l’État ukrainien, les liens historiques entre les terres habitées par des Ukrainiens de souche et la formation de l’État national ukrainien au cours de diverses périodes historiques ».

La « véritable histoire des Ukrainiens de souche sur les terres historiquement habitées par eux à l’intérieur des frontières de la Fédération de Russie » devrait également être incluse dans les manuels scolaires, selon le décret.

Lire aussi : Tout ce que vous ne saviez pas sur le drapeau ukrainien

Nous avons travaillé dur pour vous proposer des informations indépendantes et locales en provenance d’Ukraine. Considérer soutenir l’Indépendant de Kyiv.