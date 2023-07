Zelensky s’en prend à l’OTAN pour l’absence de calendrier d’adhésion clair au sommet

Commentez cette histoire Commentaire

VILNIUS, Lituanie – Un jour après que le président Biden et les dirigeants de l’OTAN ont franchi un obstacle majeur en parvenant à un accord sur la candidature de la Suède à rejoindre l’alliance militaire, une proposition sur l’adhésion de l’Ukraine menaçait de bouleverser le délicat sentiment d’unité qui s’était formé juste avant l’alliance. sommet annuel. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’en est pris agressivement aux dirigeants de l’OTAN réunis à Vilnius mardi, appelant à une déclaration encore inédite sur ses perspectives d’adhésion et le processus « absurde » qui l’a produite.

« Maintenant, sur le chemin de Vilnius, nous avons reçu des signaux indiquant que certains libellés sont en cours de discussion sans l’Ukraine », il a écrit sur Twitter, avant que le soi-disant communiqué de l’OTAN ne soit rendu public. « Et je voudrais souligner que cette formulation concerne l’invitation à devenir membre de l’OTAN, et non l’adhésion de l’Ukraine. C’est sans précédent et absurde quand aucun délai n’est fixé ni pour l’invitation ni pour l’adhésion de l’Ukraine.

Il a poursuivi en affirmant que les dirigeants de l’OTAN n’étaient pas sérieux au sujet d’inviter l’Ukraine à rejoindre l’alliance, et s’est plaint que leur approche indiquait qu’ils souhaitaient plutôt conserver son adhésion comme monnaie d’échange pour d’éventuelles négociations avec la Russie.

« L’incertitude est une faiblesse », écrit-il alors qu’il se prépare à rejoindre les alliés pour des réunions à Vilnius. « Et j’en discuterai ouvertement lors du sommet. »

La missive directe de 170 mots a envoyé des ondes de choc à travers le sommet, où Biden avait espéré mener une démonstration d’unité contre la Russie et mettre en évidence sa capacité à rallier des partenaires mondiaux – un élément clé de son discours de réélection.

Alors que Zelensky n’a pas mentionné Biden dans son tweet, le dirigeant ukrainien a qualifié le président américain de « décideur » en chef de l’OTAN et a adressé ses appels à l’adhésion à la Maison Blanche. Pour sa part, Biden a été plus hésitant que de nombreux autres membres de l’OTAN quant à la candidature de l’Ukraine, affirmant qu’en plus de résoudre la guerre en cours avec la Russie, Kiev devait subir des réformes supplémentaires pour devenir éligible.

Les responsables ukrainiens ont déclaré qu’ils se rendaient compte qu’ils ne seraient pas immédiatement invités à rejoindre l’alliance lors de ce sommet, mais espéraient qu’une voie ou un calendrier clair soit établi par écrit qui leur donnerait confiance qu’ils seraient bientôt invités.

Alors que Zelensky a souvent présenté publiquement ses plaintes comme une tactique de négociation au milieu d’une guerre brutale avec la Russie, ses commentaires ont indiqué que ses espoirs pour le sommet de Vilnius pourraient ne pas être satisfaits.

Ses paroles contrastaient fortement avec l’image de l’harmonie occidentale que Biden et ses collaborateurs avaient projetée mardi, attribuant au président le mérite d’avoir aidé à sortir d’une impasse qui avait bloqué l’adhésion de la Suède à l’OTAN pendant un an. La percée avec le président turc Recep Tayyip Erdogan, que Biden prévoyait de rencontrer mardi, a contribué à ouvrir la voie à l’éventuelle inclusion de Stockholm en tant que 32e État membre du bloc.

« Lorsque le sommet de l’OTAN commencera, notre alliance ne sera pas seulement plus grande et plus forte que jamais, elle sera plus unie, plus déterminée et plus énergique qu’à tout moment dans la mémoire moderne », a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan aux journalistes mardi matin à le début du sommet, notant l’implication personnelle de Biden pour aider à convaincre la Turquie de mettre fin à son blocus sur la Suède.

Plus tard mardi, environ 10 minutes après la publication du tweet de Zelensky, Biden et le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, se sont serré la main et ont annoncé qu’ils s’étaient mis d’accord sur le libellé de la candidature de l’Ukraine à l’adhésion. Les responsables américains avaient signalé que l’Ukraine serait satisfaite du libellé du communiqué, qui préciserait un soutien supplémentaire à Kiev et enverrait un message sans équivoque de solidarité de l’OTAN au président russe Vladimir Poutine.

Aucun des deux hommes n’a exposé les détails de l’accord, mais le langage de la déclaration sera disséqué de près lors de sa publication.

Certains responsables politiques de l’OTAN ont déclaré que Zelensky profitait de l’occasion pour maximiser la pression sur la discussion pour pousser aussi loin que possible les promesses d’adhésion avant que le langage ne soit publié.

« Le tweet met la pression sur l’alliance », a déclaré un haut responsable de la défense de l’OTAN, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes. Et cela aide à envoyer un message au public national de Zelensky « pour dire que je me bats jusqu’au bout ».

Répondant au tweet de Zelensky, un haut responsable de l’UE a déclaré que les responsables ukrainiens essayaient de « taquiner un peu plus leurs alliés », en particulier sur les conditions spécifiques que l’Ukraine devrait remplir pour aller de l’avant.

« À leur goût », a déclaré le responsable, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter des délibérations internes, le projet de langage est « un peu ouvert ».

Depuis des semaines, les diplomates des pays de l’OTAN tentent de trouver un moyen de signaler leur soutien à l’Ukraine sans leur proposer l’adhésion, un exercice d’équilibre délicat et difficile.

L’Ukraine et certains alliés européens ont fait pression pour que l’OTAN aille au-delà de sa promesse de 2008 selon laquelle le pays rejoindrait l’alliance à une date future non précisée, mais les États-Unis, l’Allemagne et d’autres restent prudents quant à l’établissement d’un calendrier.

Alors même que Zelensky a intensifié ses appels à l’adhésion, Biden a déclaré que le pays devait achever des réformes supplémentaires de son système démocratique avant de devenir éligible.

« Je ne pense pas qu’il soit prêt pour l’adhésion à l’OTAN », a déclaré Biden dans une interview diffusée dimanche sur « Fareed Zakaria GPS » de CNN.

Biden et Zelensky doivent se rencontrer mercredi.

Le commentaire dur de Zelensky signifie que sa rencontre avec Biden sera l’un des engagements les plus médiatisés du sommet. Cela viendra quelques heures seulement avant que le président ne prononce un discours « majeur » sur sa vision mondiale et son leadership, ont déclaré des assistants.

Sullivan a déclaré que le sommet marquerait les progrès réalisés par l’Ukraine vers la réalisation des réformes nécessaires à l’adhésion à l’OTAN. D’autres dirigeants ont également indiqué que le sommet renforcerait l’idée que l’adhésion de l’Ukraine au bloc était une question de quand, pas de si.

Dans ses remarques de mardi, Stoltenberg a déclaré que l’Ukraine devrait être autorisée à contourner le processus du plan d’action pour l’adhésion (MAP) de l’alliance dans son discours d’ouverture du sommet de l’OTAN de mardi. Stoltenberg a félicité l’Ukraine pour avoir « parcouru un long chemin » depuis 2008, lorsque l’OTAN s’est vaguement engagée à ce que Kiev rejoigne un jour.

Au fur et à mesure que les pourparlers se déroulaient, les membres les plus bellicistes de l’alliance – les États baltes, la Pologne et d’autres pays d’Europe centrale et orientale avec des souvenirs désagréables du communisme – avaient réclamé un langage clair pour démontrer que le chemin de l’Ukraine vers l’adhésion à l’OTAN se raccourcit.

Les conversations ont été vives, ont déclaré des diplomates, de nombreux faucons étant frustrés par les États-Unis et l’Allemagne, les deux membres les plus prudents de l’alliance sur ce sujet.

Les Ukrainiens ont particulièrement insisté sur l’inclusion du mot « invitation » dans la déclaration du sommet, ont déclaré des diplomates. Ainsi, lorsqu’ils ont remporté cette concession mardi matin, les alliés les plus proches de l’OTAN de l’Ukraine ont exprimé leur soulagement et leur satisfaction.

« Nous sommes plutôt satisfaits », a déclaré un haut diplomate de l’OTAN avant le tweet de Zelensky. « J’espère que cela restera dans le texte. »

Les assistants de la Maison Blanche ont déclaré que le président avait une histoire forte à raconter sur l’unification des alliés en réponse à l’agression de la Russie, et ont pris ombrage des critiques selon lesquelles tout sentiment de discorde signalait une désintégration plus large de la solidarité de l’Occident avec Kiev.

« Une grande partie de la couverture du sommet – les rumeurs sur la mort de l’unité de l’OTAN – ont été largement exagérées », a déclaré Sullivan aux journalistes mardi matin, avant le tweet de Zelensky. « Tous les quelques mois, la question est posée : l’Occident peut-il tenir ensemble, l’OTAN peut-elle tenir ensemble, la transatlantique peut-elle tenir ensemble ? Chaque fois que des alliés se réunissent, cette question revient, et chaque fois que des alliés se réunissent, c’est oui avec force et véhémence.

Mais le langage de Zelensky était particulièrement brutal, soulevant la question de savoir si l’alliance pourrait arriver à un accord final qui satisfera Kiev.

« Une fenêtre d’opportunité est laissée pour négocier l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN dans les négociations avec la Russie. Et pour la Russie, cela signifie une motivation pour continuer sa terreur », a-t-il écrit.