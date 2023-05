Zelensky se rendra au Japon pour le sommet du G7 — RT World News

Le dirigeant ukrainien devrait demander au groupe d’augmenter la pression sur la Russie et de fournir une aide militaire et financière supplémentaire

Le président ukrainien Vladimir Zelensky devrait faire une apparition personnelle au prochain sommet du Groupe des Sept (G7) à Hiroshima, au Japon, a confirmé vendredi un haut responsable à la suite de plusieurs reportages dans les médias.

Auparavant, le Premier ministre japonais Fumio Kishida avait déclaré que Zelensky ne ferait qu’une apparition virtuelle au sommet, s’adressant aux dirigeants par liaison vidéo dimanche. Cependant, deux responsables impliqués dans l’organisation de l’événement ont révélé à Reuters que le dirigeant ukrainien assisterait en personne au rassemblement.

Le secrétaire du Conseil de la sécurité nationale et de la défense de l’Ukraine, Aleksey Danilov, a confirmé les informations aux médias d’État, expliquant que « Des choses très importantes y seront décidées et c’est donc la présence de notre président qui est absolument indispensable pour défendre nos intérêts. »

Ce voyage inattendu est largement interprété comme une tentative de Kiev de convaincre le groupe G7 d’amplifier la pression sur la Russie dans le cadre de la campagne militaire de Moscou en Ukraine, ainsi que comme une opportunité d’exiger davantage d’aide militaire et financière.

Un responsable de l’UE a également déclaré au Financial Times que Zelensky devrait demander au groupe du G7 d’envisager de tenir un sommet cet été sur le règlement pacifique du conflit ukrainien sans la participation de la Russie. Kiev veut que le sommet potentiel se concentre sur le plan en dix points de Zelensky, qui comprend le retrait des forces russes d’Ukraine, le paiement des réparations et un tribunal des crimes de guerre.

Moscou a rejeté le plan car « inacceptable, » affirmant qu'il ignore la réalité sur le terrain et est en fait un signe de la réticence de Kiev à résoudre la crise par des pourparlers.















Le G7, qui comprend les États-Unis, le Canada, la France, l’Allemagne, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni, devait déjà annoncer des sanctions supplémentaires contre la Russie, ainsi que des discussions sur des mesures pour contrer le défi posé par la Chine.

Jeudi, la Grande-Bretagne avait déjà déclaré une interdiction des importations de diamants et de métaux russes tels que le cuivre, l’aluminium et le nickel, et avait également imposé des sanctions à quelque 86 personnes et entreprises prétendument liées au complexe militaro-industriel, à l’énergie et aux industries maritimes de la Russie.

Dans son annonce des mesures supplémentaires, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré que les sanctions montraient que « Le G7 reste unifié face à la menace russe et inébranlable dans notre soutien à l’Ukraine.

Les États-Unis, quant à eux, devraient ajouter 70 entités à leur liste noire d’exportation et étendre les sanctions à 300 entités dans divers secteurs de l’économie russe, selon un responsable de l’administration américaine cité par Reuters.