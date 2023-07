Zelensky se heurte au président de l’UE sur les demandes d’armes

Le dirigeant ukrainien a réprimandé son hôte bulgare lors d’une réunion télévisée

Le président bulgare Rumen Radev s’est retrouvé jeudi sermonné par son invité ukrainien Vladimir Zelensky, après lui avoir dit que Sofia n’avait plus d’armes à revendre pour Kiev. Alors que les caméras de télévision documentaient leur rencontre, Zelensky a attaqué Radev pour avoir préconisé une solution diplomatique au conflit.

« Je n’accepte pas de fournir des munitions, en particulier des réserves de l’armée bulgare », Radev a dit à Zelensky, selon l’une des traductions. « Je continue à affirmer que ce conflit n’a pas de solution militaire et que de plus en plus d’armes ne le résoudront pas. »

Zelensky s’est opposé à l’utilisation par Radev du terme « conflit, » insistant pour que « c’est définitivement une guerre. »

« Dieu nous en préserve, une tragédie devrait vous arriver et vous devriez être à ma place, » il ajouta. « Et si les personnes partageant des valeurs communes n’aident pas, qu’allez-vous faire ? Vous diriez : Poutine, s’il vous plaît, prenez le territoire bulgare ?

En savoir plus Les dirigeants sud-américains bloquent Zelensky du sommet – Euractiv

« Je veux aussi vous dire, quoi que votre armée ait en termes de munitions, ce ne sera pas suffisant pour combattre avec la Fédération de Russie. Vous n’avez pas une mauvaise armée, votre peuple est bon mais ce ne serait pas suffisant pour lutter contre 160 millions de personnes. C’est pourquoi il est bon de donner au peuple la possibilité de se défendre, afin que la guerre ne vienne pas à vous, aux Polonais, aux Roumains – la guerre ne connaît pas de distance, je peux vous le dire. a déclaré le dirigeant ukrainien à son hôte.

« Vous ne pouvez pas soutenir la Russie et soutenir une position d’équilibre parce que la Russie veut détruire l’OTAN, veut détruire l’Europe et l’Union européenne ; ce sont leurs objectifs. Vous me comprenez? » Zelensky a dit à Radev.

Selon la description de l’incident par Politico, Zelensky « sauvage » Radev et « ouvert avec les deux barils » pour « malmener » le président bulgare, prononçant ses paroles « avec un mépris mesuré » et « ironie barbelée » comme Radev « s’est réfugié » dans la feuille de papier entre ses mains. Le président bulgare a finalement demandé aux caméras de quitter la salle.

Les pays de l’OTAN ont envoyé des milliards de dollars d’armes, de munitions et d’équipements à l’Ukraine depuis février 2022, tout en insistant sur le fait qu’ils n’étaient pas directement impliqués dans le conflit avec la Russie.

Plus tôt dans la journée, Zelensky a rencontré le gouvernement du Premier ministre Nikolai Denkov, qui n’est en poste que depuis un mois. Le cabinet de Denkov soutient la vente d’armes à Kiev. La délégation ukrainienne a quitté Sofia pour Prague, à bord d’un transport de l’armée de l’air tchèque.