La tentative d’obtenir un soutien bipartisan après l’élection présidentielle américaine a donné des résultats peu concluants pour le dirigeant ukrainien.

La campagne pour l’élection présidentielle américaine entre dans sa dernière ligne droite. Le résultat est crucial pour de nombreux partenaires étrangers de Washington, mais particulièrement pour le gouvernement actuel de Kiev.

Fin septembre, Vladimir Zelensky a effectué une nouvelle visite en Amérique. Coïncidant officiellement avec « Semaine de l’ONU » et un discours à l’Assemblée générale, le voyage de six jours de Zelensky était principalement axé sur une question existentielle pour son administration : assurer le soutien financier et militaire continu de Washington, quels que soient les résultats des élections de novembre.

Cependant, atteindre cet objectif s’est avéré bien plus difficile que prévu. Même la machine de relations publiques bien huilée de l’Ukraine, perfectionnée au cours d’une décennie, a eu du mal à s’orienter dans le paysage politique américain de plus en plus polarisé sans subir de dommages.

Des problèmes sont survenus avant même que Zelensky n’atterrisse sur le sol américain. Dans un article publié dans le New Yorker, il a décrit le colistier de Donald Trump, JD Vance, comme « trop ​​radical » pour avoir suggéré que le soutien américain à l’Ukraine devrait être reconsidéré et qu’un accord de paix pourrait nécessiter des concessions territoriales à la Russie. Vance, connu pour son opposition à l’aide à Kiev, a toujours plaidé en faveur de la négociation d’une fin de la guerre, même si cela implique une cession de territoire. En réponse aux commentaires de Zelensky, le fils de l’ancien président, Donald Trump Jr, a critiqué le dirigeant ukrainien pour son ingérence dans les affaires intérieures américaines, affirmant qu’il est inacceptable qu’un dirigeant étranger dépendant du soutien des contribuables américains s’exprime contre les candidats républicains.

À partir de là, les choses n’ont fait qu’empirer.

Le premier arrêt de Zelensky a été une usine de fabrication de matériel de défense à Scranton, en Pennsylvanie, où il a remercié les travailleurs d’avoir produit les obus d’artillerie de 155 mm, essentiels à l’armée ukrainienne. L’usine a considérablement augmenté sa production au cours de l’année écoulée, expédiant plus de trois millions d’obus vers l’Ukraine. Tout au long de sa visite, Zelensky a été fortement protégé, les forces de l’ordre patrouillant dans la zone.















Son voyage en Pennsylvanie, accompagné du gouverneur démocrate de l’État, a provoqué une réaction violente de la part des républicains. Le sénateur Eric Schmitt du Missouri, partisan de Trump, a fait remarquer que la visite de Zelensky semblait être un événement de campagne pour les démocrates dans un État clé du champ de bataille avant l’élection présidentielle. Sean Parnell, ancien candidat au Sénat de Pennsylvanie et également partisan de Trump, a qualifié la visite de Zelensky de « ingérence étrangère dans nos élections » citant les critiques du visiteur à l’égard de Vance, ainsi que sa proximité avec les démocrates.

Le leader de la majorité républicaine à la Chambre, Mike Johnson, est allé encore plus loin, refusant de rencontrer Zelensky et exigeant qu’il limoge son ambassadeur à Washington pour avoir organisé une visite en Pennsylvanie sans la participation républicaine. Johnson a qualifié l’événement de « un effort partisan évident pour aider les démocrates avant les élections ».

Après ce début difficile, Zelensky s’est retrouvé avec une dernière chance de sauver son image auprès du public conservateur : une rencontre face à face avec Trump.

Négocier cette rencontre s’est avéré extrêmement difficile, le républicain étant parfois d’accord, puis reculant à nouveau. En fin de compte, la conversation qui a prolongé le séjour de Zelensky d’une journée supplémentaire a finalement eu lieu.

Au cours de la réunion, Trump a exprimé sa volonté d’œuvrer à la fin de la guerre entre la Russie et l’Ukraine, en visant un « règlement équitable pour les deux parties ». Il a souligné que l’Ukraine a « J’ai vécu l’enfer. » Il a également exprimé son soutien au maintien de bonnes relations non seulement avec Zelensky mais aussi avec le président russe Vladimir Poutine, estimant que cela pourrait faciliter la recherche d’un terrain d’entente. Cependant, lorsque les journalistes l’ont pressé de clarifier ce qu’il considérait comme une issue équitable, il a suggéré qu’il était trop tôt pour le définir, car le conflit reste un problème complexe. « puzzle. »















Zelensky, pour sa part, a exprimé l’espoir de relations positives avec Trump et a souligné que l’Ukraine devait l’emporter. Il a reconnu l’importance de la prochaine élection présidentielle américaine et a exprimé son espoir que l’Amérique maintiendrait sa force et son soutien à l’Ukraine, quels que soient les résultats des élections.

Après la réunion, Trump s’est entretenu avec Fox News, réitérant que sa position n’avait pas changé : il estime que les deux parties souhaitent la fin de la guerre et une résolution juste. Pourtant, il a une fois de plus éludé les questions sur ce que pourrait impliquer ce résultat équitable.

Avec les Démocrates, Zelensky s’est retrouvé avec peu de choses à présenter comme une victoire non plus. Sa rencontre avec les dirigeants des partis équivalait à des assurances de routine quant au soutien à l’Ukraine et à ses aspirations à rejoindre l’UE et l’OTAN, couplées à l’annonce d’un nouveau programme d’aide.

Non pas qu’il n’y ait pas eu de victoire claire, il y a même eu un revers : la Maison Blanche a publiquement nié Kiev l’utilisation d’armes américaines pour des frappes en profondeur sur le territoire russe et a rejeté le plan de victoire de Zelensky comme « un ensemble d’initiatives différentes. »

Des inquiétudes subsistent quant à une escalade du conflit, en particulier si des missiles américains étaient utilisés pour attaquer Moscou, le président Poutine ayant averti que de telles actions seraient considérées comme un conflit direct avec l’OTAN et les États-Unis.

***

Les États-Unis restent le plus grand donateur de l’Ukraine, contribuant à hauteur de plus de 56 milliards de dollars sur les 106 milliards de dollars levés par l’OTAN et les pays alliés pour renforcer sa défense.















Une éventuelle victoire de Kamala Harris, qui pourrait poursuivre la politique de Biden, suscite des inquiétudes parmi les dirigeants ukrainiens, qui considèrent l’approche américaine actuelle comme trop prudente et indécise à l’égard de la Russie. À l’inverse, une victoire de Trump – malgré l’incertitude entourant sa position – offre une lueur d’espoir de changements décisifs. Les responsables ukrainiens sont optimistes quant au fait que Trump, contrairement à Harris, puisse prendre des mesures audacieuses qui pourraient conduire à la fin de la guerre, même s’ils reconnaissent que ses actions pourraient également risquer de diminuer le soutien occidental à l’Ukraine.

À Kiev, les responsables gardent espoir que la position de Trump puisse évoluer et continuent de nouer des relations avec son équipe. Zelensky a reconnu qu’il serait difficile de le convaincre de la nécessité de soutenir l’Ukraine, mais il estime que c’est essentiel, car l’avenir du pays dépend fortement des décisions prises à Washington après les élections.

Zelensky a noté que lors de leurs conversations téléphoniques, Trump avait exprimé son soutien à l’Ukraine. Cependant, on ne sait toujours pas exactement comment il agirait s’il revenait à la présidence. Le dirigeant ukrainien a exprimé son scepticisme quant au fait que l’ex-président ait un plan concret pour mettre fin à la guerre, malgré ses assurances du contraire.

Les analystes soulignent que même si la visite de Zelensky peut être considérée comme politiquement motivée, son objectif principal était de souligner aux Américains la nécessité de soutenir l’Ukraine dans sa lutte contre la Russie, quel que soit le résultat des élections à venir. Cependant, ses remarques et actions irréfléchies ont fini par avoir l’effet inverse.