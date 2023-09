Zelensky se demande pourquoi la Russie a encore sa place à l’ONU

NEW YORK –

Quelques jours avant de croiser potentiellement la route du plus haut diplomate russe aux Nations Unies, le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a suggéré lundi que l’organisation mondiale devait répondre du fait d’avoir permis à l’envahisseur de son pays de siéger aux tables du pouvoir.

« Pour nous, il est très important que toutes nos paroles, tous nos messages soient entendus par nos partenaires. Et si aux Nations Unies encore – c’est dommage, mais quand même – il y a une place pour les terroristes russes, la question « Ce n’est pas pour moi. Je pense que c’est une question qui s’adresse à tous les membres des Nations Unies », a déclaré Zelensky après avoir rendu visite à des militaires ukrainiens blessés dans un hôpital de New York.

Il venait d’arriver aux États-Unis pour plaider la cause de son pays auprès du monde entier et auprès de Washington pour qu’il continue de l’aider à repousser l’invasion russe, près de 19 mois après le début de ce qui est devenu une guerre acharnée.

Les alliés occidentaux de l’Ukraine ont fourni des armes et d’autres aides, et le Congrès américain examine actuellement la demande du président Joe Biden de fournir jusqu’à 24 milliards de dollars supplémentaires en aide militaire et humanitaire.

Les législateurs américains sont de plus en plus divisés sur la question de l’octroi de fonds supplémentaires à l’Ukraine. Zelensky devrait passer du temps jeudi au Capitole et rencontrer Biden à la Maison Blanche.

Avant cela, Zelensky doit s’adresser aux dirigeants mondiaux à l’Assemblée générale de l’ONU mardi et s’exprimer mercredi lors d’une réunion du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Ukraine. La Russie est un membre permanent du conseil avec droit de veto, et le ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov devrait faire des remarques.

Lorsqu’on lui a demandé s’il resterait dans la pièce pour écouter, Zelenskyy a répondu : « Je ne sais pas vraiment comment cela se passera. »

Zelensky a déjà pris à partie les Nations Unies – avant même la guerre lancée par un voisin qui, en tant que membre du Conseil de sécurité, est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Dans un exemple mémorable, il a déploré lors de l’Assemblée générale de 2021 que l’ONU était « un super-héros à la retraite qui a depuis longtemps oublié à quel point ils étaient formidables ».

En voyage aux États-Unis pour la première fois depuis décembre, il a commencé son voyage par un arrêt à l’hôpital universitaire de Staten Island. À ce jour, l’établissement médical a soigné 18 militaires ukrainiens qui ont perdu des membres pendant la guerre, a déclaré Michael J. Dowling, PDG de la société mère de l’hôpital Northwell Health.

Avec l’aide d’une organisation caritative basée au New Jersey appelée Kind Deeds, les blessés ont été équipés de prothèses et suivent une thérapie physique ambulatoire.

Zelensky a accueilli plusieurs soldats blessés alors qu’ils s’entraînaient dans une salle de rééducation. Il s’est enquis de leurs blessures, leur a souhaité un prompt rétablissement et les a remerciés pour leur service.

« Comment vas-tu ? Est-ce difficile ? » Zelenskyy a demandé à un militaire, qui a fait une pause puis a dit que tout allait bien.

« Restez forts », a répondu Zelenskyy, disant plus tard au groupe que leur pays était reconnaissant et fier d’eux.

Plus tard, dans la salle de conférence d’un hôpital, il a remis des médailles aux blessés, posé pour des photos, signé un grand drapeau ukrainien et remercié le personnel médical et les soldats blessés.

« Nous vous attendrons tous à la maison », a-t-il déclaré. « Nous avons absolument besoin de chacun d’entre vous. »