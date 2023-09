Zelensky s’apprête à se rendre à Washington alors que les États-Unis débattent de la poursuite de l’aide à l’Ukraine – National

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy est attendu à la Maison Blanche et au Capitole la semaine prochaine lors de sa visite aux États-Unis dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations Unies.

Le voyage de Zelensky intervient alors que le Congrès débat de la demande du président Joe Biden de fournir au moins 21 milliards de dollars d’aide militaire et humanitaire à l’Ukraine alors qu’elle lutte contre l’invasion russe.

Un responsable de l’administration, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de cette visite sensible, a déclaré que Zelensky rencontrerait Biden à la Maison Blanche jeudi prochain. Le voyage au Capitole a été confirmé par deux collaborateurs du Congrès ayant requis l’anonymat pour discuter des plans.

Le président ukrainien a effectué une visite de guerre à Washington en décembre 2022 et a prononcé un discours passionné lors d’une réunion conjointe du Congrès. À l’époque, il s’agissait de son premier voyage connu hors de son pays depuis l’invasion russe en février de la même année.

Dans son discours devant les législateurs enthousiastes, Zelenskyy a remercié les Américains pour leur aide au financement de l’effort de guerre et a déclaré que l’argent n’était « pas de la charité », mais un « investissement » dans la sécurité mondiale et la démocratie.





Les détails de la visite de Zelensky la semaine prochaine n’ont pas encore été rendus publics. Cela a été rapporté pour la première fois par Punchbowl News.

Le Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche a refusé de commenter les projets de Zelensky, notamment s’il rencontrerait Biden à la Maison Blanche.

Le Congrès est de plus en plus divisé sur la question de l’octroi de fonds supplémentaires à l’Ukraine, alors que la guerre entre dans sa deuxième année. Biden a demandé une enveloppe de 13,1 milliards de dollars d’aide militaire supplémentaire pour l’Ukraine et de 8,5 milliards de dollars pour le soutien humanitaire. Il comprend également 2,3 milliards de dollars pour le financement et pour catalyser les donateurs par l’intermédiaire de la Banque mondiale.

Mais les législateurs républicains conservateurs ont fait pression pour de larges réductions des dépenses fédérales et certains de ceux alliés de Donald Trump, l’ancien président, cherchent spécifiquement à arrêter l’argent vers l’Ukraine.

Le Congrès s’efforce d’adopter ses projets de loi de crédits annuels avant la date limite du 30 septembre afin de permettre au gouvernement américain de continuer à fonctionner.

L’écrivain d’Associated Press Seung Min Kim a contribué à ce rapport.