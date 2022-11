Zelensky salue la “journée historique” alors que les troupes ukrainiennes entrent à Kherson

Vidéo Des images vérifiées par le New York Times montrent des civils sur la place principale de Kherson saluant et encourageant certaines des premières troupes ukrainiennes à entrer dans la ville. Le crédit Le crédit… Lynsey Addario pour le New York Times

BLAHODATNE, Ukraine – Les troupes ukrainiennes ont pénétré vendredi dans la ville clé de Kherson, dans le sud du pays, a déclaré son armée, accueillie par des habitants en liesse agitant des drapeaux ukrainiens après une importante retraite russe.

Cette décision met Kyiv sur le point de remporter l’une de ses victoires les plus importantes de la guerre et porte un coup dur au président Vladimir V. Poutine, qui il y a à peine un mois a déclaré la région de Kherson partie intégrante de la Russie pour toujours.

“Aujourd’hui est un jour historique”, a déclaré le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, dans un message publié sur l’application de messagerie Telegram. « Nous retournons à Kherson. Désormais, nos défenseurs sont aux abords de la ville. Mais des unités spéciales sont déjà dans la ville.

Des vidéos partagées par des responsables du gouvernement ukrainien sur les réseaux sociaux montraient des scènes de civils qui avaient enduré près de neuf mois d’occupation acclamant l’arrivée d’un contingent de troupes ukrainiennes.

D’autres vidéos montraient des voitures circulant dans le centre-ville en klaxonnant alors que les gens sur les trottoirs criaient “Gloire à l’Ukraine!” Dans l’un d’entre eux, des soldats ukrainiens passaient lentement devant une foule alors que les gens tendaient la main pour toucher les soldats à travers les fenêtres ouvertes.

Quelques heures plus tôt, le Kremlin avait publié une déclaration indiquant que le retrait de ses forces de l’autre côté du fleuve Dnipro était terminé, bien que les habitants aient signalé qu’il y avait encore des soldats russes dans la ville, certains portant des vêtements civils.

L’armée ukrainienne a averti plus tard que la Russie se préparait à frapper la ville à partir de nouvelles positions de l’autre côté du fleuve. Un pont majeur reliant la ville de Kherson à la rive est a explosé dans une explosion massive vendredi matin, ont déclaré des habitants, coupant la principale voie de transit pour les approvisionnements russes en provenance de Crimée et pour les Russes cherchant à quitter la ville de Kherson.

La perte de Kherson serait le troisième revers majeur de la guerre pour la Russie, après les retraits de Kyiv, la capitale, au printemps dernier, et de la région de Kharkiv au nord-est en septembre. Kherson était la seule capitale provinciale que la Russie avait capturée depuis son invasion en février, et c’était un lien majeur dans les efforts de la Russie pour contrôler la côte sud le long de la mer Noire.

Reprendre le contrôle de Kherson renforcerait également l’argument du gouvernement ukrainien selon lequel il devrait poursuivre militairement alors qu’il a des forces russes en fuite, et ne pas retourner à la table des négociations, comme certains responsables américains l’ont préconisé.

Les habitants relativement peu nombreux qui restent à Kherson ont enduré des couvre-feux, des pénuries de marchandises, une guerre partisane et une campagne intense pour les forcer à devenir citoyens russes et à accepter la version déformée de Moscou de leur culture et de leur histoire.

La profondeur de leur souffrance n’a pas encore été mise au point. Pendant des mois, des habitants interrogés par des journalistes ont raconté des histoires d’amis enlevés, d’enfants déportés illégalement, de proches torturés et tués. Lorsque les Russes se sont retirés ailleurs en Ukraine, des preuves de violations des droits de l’homme ont fini par apparaître.

Les scènes dramatiques à Kherson sont survenues moins de 48 heures après que le ministre russe de la Défense a annoncé que les troupes russes dans la ville se retireraient.

Alors même que ses soldats fuyaient, le Kremlin a déclaré qu’il considérait toujours Kherson – que le président Poutine a illégalement annexée en septembre – comme faisant partie de la Russie.

“C’est une région russe”, a déclaré vendredi à la presse Dmitri S. Peskov, porte-parole du Kremlin. « Il a été légalement fixé et défini. Il ne peut y avoir aucun changement ici.

Pendant qu’il parlait, les soldats ukrainiens continuaient de se déplacer dans les villes et villages de la région.

Oleh Voitsehovsky, le commandant d’une unité ukrainienne de reconnaissance de drones, a déclaré qu’il n’avait vu aucune troupe ou équipement russe dans sa zone le long du front à moins de six kilomètres au nord de la ville de Kherson.

« Les Russes ont quitté tous les villages », a-t-il dit. « Nous avons visité des dizaines de villages avec nos drones et n’avons pas vu une seule voiture. On ne voit pas comment ils partent. Ils se retirent tranquillement, la nuit.

Serhiy, un retraité vivant à Kherson qui a demandé que son nom de famille ne soit pas publié pour des raisons de sécurité, a déclaré dans une série de SMS avant l’arrivée des soldats ukrainiens que les conditions dans la ville s’étaient détériorées du jour au lendemain.

“La nuit, un bâtiment a brûlé en plein centre, mais il n’a même pas été possible d’appeler les pompiers”, a-t-il écrit. “Il n’y avait pas de signal téléphonique, pas d’électricité, pas de chauffage et pas d’eau.”

« J’attends notre armée », dit-il.

Andrew Kramer, Anna Lukinova, Maria Varenikova et Ivan Nechepurenko reportage contribué.