Zelensky salué comme un héros au sommet de l’UE, exhorte les dirigeants à transformer les “signaux positifs” en mots “concrets”

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a été ovationné à Bruxelles.

Il a exhorté les dirigeants européens à soutenir l’Ukraine et à fournir des avions de chasse et des armes à longue portée.

Les dirigeants européens ont refusé de s’engager à fournir des jets.

Salué comme un héros européen à son arrivée à Bruxelles, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les dirigeants européens à accélérer la livraison promise d’armes modernes à longue portée.

Le dirigeant ukrainien a averti lors d’un sommet de l’UE jeudi qu’il ne pourrait pas rentrer les mains vides de ce qui n’était que son deuxième voyage à l’étranger depuis que Moscou a lancé son invasion à grande échelle il y a un peu moins d’un an.

Avec une nouvelle offensive russe faisant pression sur les forces de Kyiv à l’est, l’ancien acteur devenu chef de guerre a exhorté ses alliés à transformer ce qu’il a qualifié de “signaux positifs” en mots “concrets”.

Après les visites de mercredi à Londres et à Paris pour faire pression sur la Grande-Bretagne, la France et l’Allemagne pour des avions de combat modernes et des missiles à longue portée, Zelensky s’est envolé pour Bruxelles pour s’adresser aux dirigeants de l’UE et au Parlement européen.

Les députés lui ont réservé une standing ovation alors qu’il dépeignait l’Ukraine comme le pays qui se bat pour défendre les frontières orientales de l’Europe et a appelé à un accueil rapide dans le giron de l’UE.

Zelensky a déclaré aux députés :

Nous nous défendons contre la force la plus anti-européenne du monde moderne – nous nous défendons, nous Ukrainiens sur le champ de bataille, avec vous.

Après le discours parlementaire, Zelensky a rejoint les 27 dirigeants des États membres de l’UE en tant qu’invité spécial lors de leur sommet régulier, invité par le président du Conseil européen à prononcer un discours d’ouverture.

“Je dois vous remercier personnellement pour votre soutien indéfectible à notre pays et à nos aspirations, nos aspirations à vivre dans une Europe unie et libre”, leur a-t-il dit.

Mais il a également averti que l’Ukraine devait recevoir de l’artillerie, des munitions, des chars modernes, des missiles à longue portée et des avions de combat plus rapidement que la Russie ne peut préparer ce qu’il a qualifié de nouvelle offensive dangereuse.

Il a déclaré avoir vu “des signaux positifs, concernant les armes respectives” de la part des dirigeants de l’UE et a exprimé l’espoir que ces murmures deviendraient une “voix concrète”.

Après des heures de discussions, Zelensky a quitté le sommet et a eu une audience avec le roi Philippe de Belgique.

Le président du Conseil européen et hôte du sommet, Charles Michel, a insisté sur le fait que le sommet avait permis aux dirigeants de l’UE “d’indiquer clairement qu’ils étaient prêts à fournir davantage de soutien militaire”.

“Les prochaines semaines et les prochains mois seront probablement décisifs”, a-t-il déclaré.

Le Premier ministre slovaque Eduard Heger a tweeté qu’il avait entendu l’appel de Zelensky pour des armes “y compris des MiG-29 (avions de combat) pour protéger votre ciel et votre peuple”, ajoutant : “Je vais y travailler”.

Mais certains dirigeants de l’UE étaient plus méfiants, craignant que cela ne rapproche l’Occident d’un conflit direct avec la Russie.

“Il y a de nombreuses questions sensibles à discuter, le pour et le contre”, a déclaré le Premier ministre néerlandais Mark Rutte.

Depuis l'Ukraine, le président Volodymyr Zelensky et le roi Philippe de Belgique marchent devant une réunion diplomatique au Palais Royal de Bruxelles. AFP PHOTO : Eric Lalmand, Piscine, AFP

Le président français Emmanuel Macron a prévenu que même si des avions de chasse devaient être envoyés à Kyiv, ce ne serait pas dans “les prochaines semaines”.

“Je n’exclus rien… mais cela ne correspond pas aux exigences d’aujourd’hui”, a déclaré Macron vendredi après le sommet de Bruxelles.

“Il est essentiel que les alliés privilégient les équipements les plus utiles” et “les plus rapides”, a-t-il ajouté, citant les canons Caesar et le système de défense sol-air à moyenne portée MAMBA fournis par la France.

Le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que son pays “ne sera pas le premier à livrer des combattants” mais accueillerait d’autres en tête.

Le Kremlin a réagi par un sinistre avertissement.

Le porte-parole Dmitri Peskov a déclaré :

Nous voyons cela comme un engagement croissant de l’Allemagne, du Royaume-Uni et de la France dans le conflit entre la Russie et l’Ukraine. La frontière entre engagement indirect et engagement direct s’estompe progressivement. Nous ne pouvons que le regretter.

Il a ajouté que cela pourrait “conduire à une escalade des tensions” et ne changerait pas les objectifs militaires de la Russie.

L’OTAN et l’UE, ainsi que les États-Unis, sont les principaux soutiens de l’Ukraine depuis que la Russie du président Vladimir Poutine a déclenché son invasion le 24 février 2022.

Les dirigeants de l’UE ont vanté les 67 milliards d’euros (72 milliards de dollars) qu’ils ont dépensés en aide militaire et financière à Kyiv, y compris les fonds dépensés pour accueillir quatre millions de réfugiés ukrainiens.

La chef de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a promis une nouvelle série de sanctions pour punir les “propagandistes” russes et réduire de 10 milliards d’euros supplémentaires les exportations de Moscou.

Aux côtés de Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz a promis que l’Europe soutiendrait l’Ukraine jusqu’à sa victoire finale.

Mais un leader a émis une note différente.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, le dirigeant européen le plus proche de Poutine, n’a pas applaudi lorsque Zelensky a rejoint ses collègues pour la photo de groupe.

Dans un article sur les réseaux sociaux, il a déclaré que la Hongrie enverrait une aide humanitaire à Kyiv, mais a appelé à un cessez-le-feu immédiat plutôt qu’à une victoire ukrainienne.

« La Hongrie appartient au camp de la paix ! il a déclaré.

En première ligne dans l’est de l’Ukraine, le gouverneur régional de Lougansk a averti que la Russie attaquait les forces ukrainiennes près de la ville de Kreminna et “détruisait systématiquement” trois communautés voisines.

Moscou a déclaré que les forces russes avançaient vers Bakhmut et Vugledar – deux centres clés des combats dans la région orientale de Donetsk en Ukraine, aujourd’hui le point chaud de la guerre.