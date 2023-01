Zelensky révèle s’il soutiendrait Boris Johnson pour revenir en tant que Premier ministre

Pour recevoir gratuitement des alertes d’actualité en temps réel directement dans votre boîte de réception, inscrivez-vous à nos e-mails d’actualité Inscrivez-vous à nos e-mails gratuits d’actualité

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué son “lien spécial” avec Boris Johnson – mais a déclaré qu’il n’était “pas correct” pour lui de soutenir toute tentative de retour de l’ancien Premier ministre.

M. Zelensky a été interrogé lors d’un entretien avec Nouvelles du ciel sur sa relation avec l’ancien Premier ministre britannique, qu’il qualifiait auparavant de “véritable ami” pendant les derniers jours de mandat de M. Johnson.

M. Johnson était l’un des soutiens les plus virulents de l’Ukraine sur la scène mondiale après le début de l’invasion russe l’année dernière, et depuis qu’il a quitté le numéro 10, il a continué à offrir son soutien à M. Zelensky.

Mais M. Zelensky a insisté sur le fait qu’il n’était “pas correct” pour lui de soutenir toute offre de retour, affirmant qu’il avait de “bonnes relations” avec Rishi Sunak.

Boris Johnson avec Volodymyr Zelensky en Ukraine la semaine dernière (Polycopié)

“Je pense que ce n’est pas correct pour moi de soutenir Johnson pour qu’il soit Premier ministre”, a déclaré M. Zelensky. Nouvelles du ciel présentatrice Kay Burley.

« Nous avons de bonnes relations avec Sunak. Je pense que nous avons eu des relations plus longues avec Johnson, parce que c’était plus long.

“J’ai vu Johnson dans différentes situations, je ne l’ai pas vu en guerre, mais en guerre à grande échelle – c’est pourquoi nous avons des relations spéciales.”

M. Zelensky a également refusé de dire si M. Johnson devrait obtenir un rôle officiel représentant le Royaume-Uni auprès de l’Ukraine, semblant rire de la suggestion et indiquant qu’il n’était peut-être pas prêt pour un tel rôle.

Lorsqu’on lui a demandé s’il voulait le voir dans le rôle d’envoyé, il a répondu : « Sera-t-il ambassadeur de Grande-Bretagne en Ukraine ? Avec plaisir, avec plaisir. C’est un bon gars. Je ne suis pas sûr qu’il soit prêt pour un tel… parce que… mais qui sait ? Avec plaisir, avec plaisir, vraiment.

Le dirigeant ukrainien a également profité de l’interview pour avertir que les États-Unis et l’Allemagne ne devaient pas tarder à envoyer des chars dans le pays.

Dans une percée majeure, le chancelier allemand Olaf Scholz a approuvé cette semaine la fourniture de chars Leopard 2 à Kyiv, tandis que les États-Unis ont confirmé qu’ils enverraient 31 chars M1 Abrams.

Le Royaume-Uni était déjà devenu le premier pays occidental à promettre des chars de combat principaux, avec environ 14 Challenger 2 promis par M. Sunak.

M. Zelensky a déclaré : « Dans l’ensemble, je suis reconnaissant au monde pour son soutien à l’Ukraine. Mais si nous parlons franchement et honnêtement avec vous, le nombre de réservoirs et le délai de livraison sont d’une importance cruciale et critique, par rapport à la décision qui a été prise.

« Nous avons approuvé des caisses d’armes à nous envoyer, mais nous ne les avons toujours pas reçues. Parfois, la livraison des armes prend des mois, tu comprends ?

Il a dit qu’il ne blâme personne, mais a ajouté qu ‘”un sentiment de soulagement ne vient qu’après que les armes, que nos partenaires nous donnent, sont déjà utilisées par notre armée”.