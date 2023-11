Volodymyr Zelensky a souligné que l’Ukraine ne ferait aucune concession à la Russie pour obtenir un cessez-le-feu.

Les commentaires du président ukrainien font suite à un reportage de NBC selon lequel les États-Unis et l’UE mènent des négociations privées avec Kiev sur les négociations de paix avec la Russie. Cela faisait suite à une interview accordée par le commandant en chef des forces armées ukrainiennes, le général Valerii Zaluzhnyi. L’économiste, dans lequel il a déclaré que la guerre était dans une « impasse ».

Zelensky a depuis rejeté le point de vue du général et démenti les informations selon lesquelles l’Ukraine serait sous pression concernant les négociations sur la guerre. Kiev affirme que ses objectifs sont de repousser les troupes russes hors de tous les territoires occupés et de reconquérir la Crimée, la péninsule conquise par la Russie en 2014, avant la guerre dans la région ukrainienne du Donbass et l’invasion à grande échelle du président Vladimir Poutine début 2022.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’exprime le 4 novembre à Kiev. Dans un discours vidéo, il a déclaré qu’il ne pouvait y avoir de cessez-le-feu avec la Russie tant que l’intégrité territoriale de l’Ukraine n’était pas rétablie.

Viktor Kovalchuk/Getty Images



Le président ukrainien a réitéré que pour mettre fin à la guerre, Kiev nécessiterait « le rétablissement de l’intégrité territoriale, des droits et de la liberté des citoyens. Une autre étape de la guerre est le rétablissement de la justice ».

“La restauration de la souveraineté est le principe essentiel pour mettre fin à la phase brûlante de la guerre”, a-t-il déclaré. “Tout finira en paix.”

Cependant, pour le moment, la Russie « n’en veut tout simplement pas et imagine le monde à sa manière », a déclaré Zelensky aux étudiants de l’Université Anáhuac Querétaro, selon le média RBK Ukraina.

Le dirigeant ukrainien n’a pas voulu en vouloir à ceux qui appellent à un cessez-le-feu, mais a réitéré que Poutine ne s’arrêterait pas avec l’Ukraine et que “les peuples du monde doivent comprendre que si nous sommes des victimes, nous ne serons pas les derniers”.

Semaine d’actualités a contacté le Kremlin par courrier électronique pour commentaires.

Alors que la guerre en est à son 20e mois, Zelensky a admis qu’il était difficile de continuer à obtenir l’aide militaire et financière des alliés, dans un contexte d’inquiétudes croissantes concernant la lassitude de la guerre et l’attention du monde sur la guerre entre Israël et le Hamas.

Les États-Unis et d’autres alliés occidentaux se sont engagés à maintenir leur soutien à l’Ukraine, mais l’aide que l’Occident lui apporte est sous surveillance dans certains pays, en particulier aux États-Unis, où elle est devenue un sujet brûlant dans la course à la présidentielle du Parti Républicain.

Tout cela intervient alors que la vice-Première ministre ukrainienne chargée de l’intégration européenne, Olha Stefanishyna, a déclaré jeudi lors d’une conférence de presse à Kiev que son pays devrait être en mesure d’achever le processus d’adhésion à l’UE d’ici deux ans.

La veille, la Commission européenne avait recommandé que les négociations d’adhésion à l’UE puissent commencer – un objectif de longue date pour Kiev, qui a demandé son adhésion en février 2022, juste après le début de la guerre.

L’Ukraine a obtenu le statut de pays candidat en juin et la commission a déclaré qu’elle remplissait quatre des sept critères nécessaires pour entamer les négociations, qui nécessitent un vote final entre les États membres.