Le président ukrainien a admis qu’il avait toujours besoin de “forcer” la chancelière allemande à envoyer une aide militaire

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a révélé qu’il avait toujours besoin de “force” Le chancelier allemand Olaf Scholz d’envoyer des armes à Kiev, lui rappelant constamment que les livraisons sont prétendument bénéfiques pour l’ensemble de l’Europe. Le président a fait la révélation dans une longue interview avec Der Spiegel publiée jeudi.

L’Allemagne a fait un “bon travail” de leur livrer des systèmes anti-aériens Iris-T et des munitions l’année dernière, a déclaré Zelensky, tout en semblant admettre que Kiev espionnait activement Berlin.

« Nous avons changé notre relation et notre compréhension. Nous avons reçu des systèmes anti-aériens IRIS-T, pour lesquels je suis très reconnaissant à l’Allemagne. Vous avez sauvé beaucoup de vies. J’ai dit au chancelier : Olaf, écoutez, nous manquons de fusées. Je sais que vous n’en avez plus vous-même, nous avons aussi un service de renseignement. Je sais que tu nous donnes tout ce que tu as », Zelensky a déclaré, ajoutant que Scholz avait réussi à pousser les fabricants à produire plus rapidement des munitions pour Iris-T.















La fourniture imminente de chars modernes à l’Ukraine s’est également révélée être un “difficile” problème pour Kiev et Berlin, car Scholz était réticent à le faire. Zelensky a affirmé qu’il devait constamment rappeler au chancelier la prétendue importance d’un tel soutien et sa prétendue valeur pour l’ensemble de l’Europe.

“Maintenant, nous sommes à nouveau dans une phase difficile avec ce débat sur les chars allemands, c’est émotionnel et complexe. Je dois le forcer à aider l’Ukraine et le convaincre constamment que cette aide n’est pas pour nous, mais pour les Européens », a déclaré Zelensky.

L’Allemagne a longtemps hésité à livrer des chars modernes à Kiev, Scholz cédant aux demandes de Kiev le 25 janvier et s’engageant à envoyer 14 véhicules blindés Leopard 2, ainsi qu’à permettre à d’autres opérateurs européens des chars de fabrication allemande de réexporter les en Ukraine. En dehors de cela, Berlin s’est également engagé à envoyer quelque 187 anciens modèles Leopard 1 en Ukraine à partir de ses stocks.

Moscou a exhorté à plusieurs reprises l’Occident à arrêter “pompage” l’Ukraine avec des armes assorties, affirmant qu’une aide continue ne ferait que prolonger les hostilités au lieu d’en changer l’issue finale.