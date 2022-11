Zelensky réprimande la proposition de paix d’Elon Musk dans le discours du sommet DealBook

M. Musk a renoncé à une menace en octobre de retirer le financement du service en Ukraine. « Au diable », a-t-il écrit sur Twitter. Il a ajouté que “même si Starlink perd toujours de l’argent” et que “d’autres entreprises reçoivent des milliards” en dollars des impôts, “nous continuerons à financer” le service ukrainien.

La richesse de M. Musk lui a donné une voix de premier plan dans la géopolitique, et le Kremlin a salué sa proposition. M. Zelensky a publié un sondage sur Twitter demandant : « Quel Elon Musk aimez-vous le plus : celui qui soutient l’Ukraine ou celui qui soutient la Russie ? M. Musk a déclaré plus tard dans un tweet qu’il soutenait l’Ukraine.

Au cours de l’entretien avec Andrew Ross Sorkin du Times, la liaison vidéo a été interrompue et, lorsqu’elle a repris, M. Sorkin a plaisanté en disant que M. Musk aurait peut-être coupé la connexion d’une manière ou d’une autre.

“Je vous entends”, a déclaré M. Zelensky. “Le plus important est que M. Musk nous entende.”

M. Zelensky a déclaré que le risque que M. Poutine utilise des armes nucléaires n’était pas sa plus grande peur, et que cela ne devrait pas être la plus grande peur de l’Occident.

“Je ne pense pas qu’il utilisera des armes nucléaires”, a déclaré M. Zelensky. “C’est mon opinion.”

Au lieu de cela, les démocraties occidentales devraient être plus préoccupées par les ambitions militaires expansionnistes de Poutine, a-t-il déclaré. Si son armée réussit à conquérir des parties de l’Ukraine, a-t-il dit, d’autres démocraties voisines pourraient être les prochaines.