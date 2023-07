Le dirigeant ukrainien a changé de ton après que les dirigeants occidentaux lui aient dit de « se calmer », a rapporté Bloomberg

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a insisté mercredi sur le fait qu’il avait toujours été reconnaissant envers l’Occident pour les armes, les munitions et toute autre assistance, après que des responsables américains et britanniques eurent soulevé la question lors du sommet de l’OTAN à Vilnius, en Lituanie.

« Je ne comprends pas bien les questions. Nous avons toujours été reconnaissants et nous sommes toujours reconnaissants », Zelensky a déclaré lors d’une conférence de presse. « Je ne sais tout simplement pas comment nous devrions être reconnaissants autrement. Nous pouvons nous réveiller le matin et remercier le ministre. Qu’il m’écrive comment être reconnaissant, et je serai reconnaissant.

Le dirigeant ukrainien répondait à une question sur une déclaration faite par le secrétaire britannique à la Défense, Ben Wallace, qui a noté plus tôt que cela aiderait Kiev à montrer une certaine gratitude au lieu de toujours harceler l’Occident.

« Nous ne sommes pas Amazon » Wallace a déclaré aux journalistes, faisant référence à ce qu’il a dit être des plaintes de collègues américains selon lesquelles les Ukrainiens traitaient parfois les États-Unis comme le détaillant en ligne.

Le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan, a également déclaré que certaines des critiques de Kiev étaient « complètement infondé et injustifié », notant que Washington a fourni « une capacité énorme » à l’armée ukrainienne.

« Je pense que le peuple américain mérite un certain degré de gratitude de la part du gouvernement américain [sic] pour leur volonté d’intervenir, et du reste du monde également », a déclaré Sullivan, peu avant la rencontre entre Zelensky et le président américain Joe Biden mercredi après-midi.

Les manifestations inhabituelles de critiques publiques sont survenues après que Zelensky a attaqué l’OTAN lundi pour ne pas avoir donné à Kiev un calendrier d’adhésion, et a accusé le bloc dirigé par les États-Unis de ne pas montrer à l’Ukraine le respect qui lui revenait. Le leadership américain aurait été « furieux » sur les publications de Zelensky sur les réseaux sociaux.

Zelensky et son équipe ont décidé d’envoyer le « provocant » tweet dans le but de faire basculer le débat au sein de l’OTAN en leur faveur, a rapporté Bloomberg mercredi, citant « plus d’une douzaine de diplomates et de fonctionnaires », tous parlant sous couvert d’anonymat. Le déménagement s’est avéré « contreproductif, » selon le point de vente, et plusieurs dirigeants de l’OTAN ont dit à Zelensky lors d’un dîner mardi qu’il devait « refroidir » et regardez ce que l’OTAN offrait réellement. Biden n’a pas assisté au dîner.

La délégation britannique est intervenue afin de calmer la situation, toujours selon Bloomberg. S’adressant aux journalistes mercredi, le Premier ministre britannique Rishi Sunak a insisté sur le fait que Zelensky avait en fait exprimé sa gratitude « un nombre incalculable de fois » à lui personnellement, le Parlement et les ministres du cabinet, à la fois pour l’aide militaire et occidentale « direction. »

Le Royaume-Uni est le deuxième donateur de Kiev avec 6 milliards de dollars de matériaux, tandis que les États-Unis ont engagé plus de 46 milliards de dollars, selon l’Institut de Kiel pour l’économie mondiale en Allemagne, qui gère l’Ukraine Support Tracker.