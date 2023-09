Zelensky rend hommage au président du World Trade Center de l’Utah lors d’une cérémonie à Washington, DC

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est présenté jeudi soir devant une audience dans la rotonde des Archives nationales américaines dans le cadre de son effort éclair d’une journée pour rendre compte des progrès réalisés contre les forces russes et pour rechercher un soutien financier continu des États-Unis.

Mais ici, où l’histoire est préservée pour tirer les leçons du passé, le président ukrainien et son épouse Olena sont venus honorer ceux qui ont soutenu l’Ukraine et faire écho aux paroles de l’un des plus grands dirigeants américains.

Il a déclaré que parmi les objets qu’il avait vu jeudi se trouvait un télégramme d’Abraham Lincoln au général Ulysses S. Grant, daté du 17 août 1864, « un document inspirant, absolument », a déclaré Zelenskyy. Il a ensuite cité le court télégramme qui a apporté à la fois des encouragements au général Grant dans l’adversité et une détermination claire de la part du 16e président des États-Unis :

« Tiens bon avec une poigne de bouledogue, mâche et étouffe autant que possible », a lu Zelenskyy, citant les mots en anglais avec un fort accent ukrainien désormais familier dans le monde entier.

« Les paroles du président Lincoln reflètent le courage et la foi qui ont aidé l’Amérique. De tels propos reflètent exactement la façon dont les Ukrainiens se battent », a-t-il déclaré.

Là, parmi les 350 invités, aux Archives nationales, se trouvait Jonathan Freedman, président-directeur général du World Trade Center Utah et consul honoraire d’Ukraine dans l’Utah, poste qu’il occupe depuis 2008. Il est chargé de soutenir la communauté ukrainienne de l’Utah. et est un agent de liaison et un facilitateur entre les chefs d’entreprise et les diplomates de l’Utah et de l’Ukraine.

« Jonathan Freedman », a annoncé Zelensky après son discours passionnant devant un pupitre partagé avec sa femme. Freedman a ensuite rejoint d’autres personnes aux côtés du président ukrainien et de la première dame de l’Ukraine pour recevoir l’Ordre du mérite, troisième degré. La reconnaissance du gouvernement ukrainien est « accordée à des individus pour leurs réalisations exceptionnelles dans les domaines économique, scientifique, culturel, militaire ou politique ». activité. »

L’Ordre du Mérite, sa médaille, ses rubans et ses certificats, portent le titre de Chevalier de l’Ordre du Mérite. Des honneurs similaires ont été décernés jeudi à Washington, DC, à des sympathisants du domaine médical et artistique pour leurs heures de service au nom du peuple ukrainien.

« J’ai été très honoré et très touché de recevoir ce prix. C’est très généreux de la part du président », a déclaré Freedman après la cérémonie, dans un bref entretien téléphonique avec le Deseret News. « Je partage cela avec les Utahns de tout l’État qui ont vraiment fait une différence pour les Ukrainiens d’ici et de l’étranger. »

Olena Zelenskyy a qualifié la lutte pour la liberté de « bataille spirituelle » partagée par tous, rassemblant ceux de croyances et de convictions différentes.

« Sincère gratitude à tous ceux qui luttent avec nous dans la dimension spirituelle et dans la dimension des valeurs », a-t-elle déclaré, s’exprimant en anglais comme le faisait son mari. Freedman a partagé ce sentiment lors d’une soirée drapée d’expressions de gratitude.

« Tout le monde veut faire ce qu’il peut pour aider, surtout lorsqu’il y a une telle atteinte à l’innocence », a déclaré Freedman.

Le discours et les distinctions honorées dans les Archives nationales ont clôturé une journée de réunions pour Zelensky, avec le président Biden, les dirigeants de l’administration et les membres du Congrès, le dirigeant ukrainien défendant les efforts de son pays pour chasser l’armée russe d’Ukraine.

L’administration Biden soutient 24 milliards de dollars supplémentaires (et certains disent bien plus) pour l’Ukraine. Mais cela a suscité des réactions mitigées de la part des législateurs de Washington et a incité six sénateurs de l’Utah, dont le sénateur de l’Utah Mike Lee et le sénateur JD Vance, ainsi que 23 membres de la Chambre, au directeur du Bureau de la gestion et du budget de la Maison Blanche. Ils recherchent davantage de responsabilités avant d’accepter un financement supplémentaire.

« Les Ukrainiens sont-ils plus proches de la victoire qu’il y a six mois ? Quelle est notre stratégie et quel est le plan de sortie du président ? Qu’est-ce que l’administration définit comme une victoire en Ukraine ? » demande la lettre.

De son côté, Zelensky a fait valoir ses arguments à huis clos auprès du président et du Congrès. Ses remarques publiques aux Archives nationales, diffusées par PBS dans tout le pays, n’ont eu que des éloges et des remerciements pour les efforts des États-Unis et pour les relations entre les deux pays qui, selon lui, n’ont jamais été aussi étroites.

Freedman a aidé l’Ukraine et ses citoyens bien avant que la guerre n’éclate avec la Russie. Il faisait également partie d’une délégation commerciale de l’Utah en Ukraine plus tôt cette année, rencontrant des chefs d’entreprise et des dirigeants gouvernementaux à la recherche d’opportunités pour renforcer les Ukrainiens maintenant et dans l’Ukraine d’après-guerre, lorsque les hostilités cesseront.

Avant de présenter Freedman et d’autres aux personnes rassemblées, le président Zelensky a salué leurs efforts. «Voici aujourd’hui les dirigeants de la communauté ukrainienne en Amérique, des militants, des bénévoles, des bienfaiteurs.»

Olena Zelenskyy a résumé la soirée en faisant référence à sa première visite au Congrès il y a plus d’un an, lorsque son mari restait en Ukraine pour engager la bataille.

Elle est venue chercher de l’aide avec un message simple : « Le problème de certains est le problème de tous. »