Zelensky rencontre le pape François au Vatican pour la première fois pendant la guerre en Ukraine

ROME – Le pape François a souligné l’importance de protéger les « victimes innocentes du conflit » en Ukraine lors d’une réunion privée avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky au Vatican samedi, a indiqué le Vatican dans un communiqué de presse. Le communiqué a fourni peu de détails sur le tête-à-tête de 40 minutes, le premier entre les deux depuis l’invasion russe.

« Je lui suis reconnaissant de son attention personnelle à la tragédie de millions d’Ukrainiens », a déclaré Zelensky dans un communiqué.

Mais il a fourni un récit radicalement différent des points clés de la conversation, affirmant qu’il avait parlé au pape des enfants ukrainiens expulsés de force vers la Russie, et avait demandé au pontife de condamner les crimes de guerre russes présumés en Ukraine, « parce qu’il ne peut y avoir d’égalité ». entre la victime et l’agresseur.

Zelensky a déclaré qu’il avait également poussé la formule de paix de l’Ukraine « comme le seul algorithme efficace pour parvenir à une paix juste » et a appelé le Vatican à la soutenir.

Le dirigeant ukrainien est en Europe pour rallier des alliés ce week-end avant une contre-offensive prévue sur le champ de bataille, rendant visite aux dirigeants politiques italiens samedi avant une escale prévue à Berlin dimanche.

Zelensky a débuté le voyage par une rencontre avec le président italien Sergio Mattarella, qui a réitéré le « plein soutien de son pays à l’Ukraine en termes d’aide militaire, financière, humanitaire et de reconstruction, à court et à long terme », selon une source du président. bureau, qui a parlé anonymement pour décrire une conversation privée.

Une vidéo publiée sur la chaîne Telegram de Zelensky montrait le président, qui était visiblement ému, debout aux côtés de Mattarella, 81 ans, devant le palais présidentiel du Quirinale par une journée nuageuse à Rome, sa main sur son cœur alors qu’un orchestre militaire italien jouait l’hymne national ukrainien. .

Dans une déclaration accompagnant la vidéo, Zelensky a exprimé sa gratitude pour le soutien que l’Italie a fourni à ce jour, ajoutant : « La clé de notre succès sur le champ de bataille est de recevoir l’assistance nécessaire en temps opportun ».

Mais la clé pour que cela se produise repose principalement sur le Premier ministre italien Giorgia Meloni. En Italie, le président joue un rôle largement cérémoniel – bien qu’il ait le pouvoir de convoquer de nouvelles élections ou de choisir des premiers ministres – tandis que le gouvernement, dirigé par le premier ministre, s’approprie l’aide militaire.

Meloni, qui s’est rendue à Kiev en février, est restée un fervent partisan de l’Ukraine, même si sa coalition d’extrême droite au pouvoir est divisée sur la question et que les sondages montrent qu’une pluralité d’Italiens sont contre l’envoi d’armes en Ukraine. L’Italie a fourni six programmes d’aide militaire à l’Ukraine depuis le début du conflit et, avec la France, a promis des systèmes avancés de défense aérienne à Kiev.

Meloni était mécontente après avoir été exclue d’une réunion en février entre Zelensky, le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à Paris. Mais lors d’une conférence de presse samedi, elle a déclaré que la visite de Zelensky était une reconnaissance du rôle de l’Italie comme « un acteur clé d’un avenir partagé de richesse ».

« Nous avons réitéré notre soutien à 360 degrés à l’Ukraine pendant tout le temps qui sera nécessaire, et plus longtemps », a-t-elle déclaré. « Nous n’obtiendrons la paix que si et quand la Russie s’arrêtera. »

Meloni a également souligné le soutien de l’Italie à l’adhésion de l’Ukraine à l’Union européenne – et la reconstruction était un thème important de ses remarques. Fin avril, Meloni a convoqué des dirigeants de centaines d’entreprises italiennes et ukrainiennes à Rome pour discuter de la reconstruction après la guerre.

Zelensky a remercié Meloni pour son soutien et a déclaré que les deux avaient eu une conversation « très fructueuse ». La Russie ne veut pas la paix, a déclaré Zelensky. « Mais nous le faisons, et nos partenaires aussi », a-t-il ajouté. « Je peux voir ça en Italie. »

Alors que l’Ukraine recherche un soutien militaire soutenu de la part de Meloni et du chancelier allemand Olaf Scholz, la demande du pape était moins concrète. Des photos publiées par les médias officiels du Vatican montraient Zelensky assis sur un bureau en bois du pontife lors de leur audience privée samedi après-midi.

François a transmis ses « prières constantes » pour la paix, selon le communiqué du Vatican.

François a fréquemment appelé à la fin de la guerre depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022, exprimant sa solidarité avec les Ukrainiens et reconnaissant leurs souffrances. En août, il a averti que les combats autour de Zaporizhzhia pourraient conduire à une « catastrophe nucléaire ».

Récemment, le pape a semblé se jeter dans le rôle de pacificateur. Il a déclaré aux journalistes fin avril qu’il y avait « une mission en cours » pour parvenir à un accord de paix, « mais ce n’est pas encore public », ajoutant, « quand ce sera public, j’en parlerai ».

Les remarques ont semblé prendre Moscou et Kiev par surprise, les deux gouvernements niant être au courant de l’effort.

Certains analystes se demandent s’il existe un rôle de médiateur viable pour le Vatican dans une partie du monde dominée par l’Église orthodoxe russe.

François a lancé un appel au président russe Vladimir Poutine pour une réunion – jusqu’à présent, en vain.

Et bien que le pape ait aiguisé sa rhétorique au cours de la guerre, les Ukrainiens ont parfois accusé François de créer de fausses équivalences.

Le pape a fait face à un retour de bâton dans les premiers mois après l’invasion pour ne pas avoir qualifié Poutine d’agresseur, tout en critiquant les sanctions occidentales et les dépenses de défense. Dans une interview avec un journal italien il y a un an, il a semblé faire écho à un point de discussion du Kremlin, décrivant les « aboiements de l’OTAN à la porte de la Russie ».

En août, lorsqu’une voiture piégée dans une banlieue de Moscou a tué Darya Dugina, commentatrice pro-guerre et fille d’un éminent ultranationaliste, François l’a qualifiée de victime innocente de la guerre – un commentaire qui a provoqué la colère de l’ambassadeur d’Ukraine auprès du Saint-Siège. .

Andrii Yurash, l’ambassadeur, appelé les remarques du pape « décevantes », ajoutant, « ne peut pas parler dans les mêmes catégories d’agresseur et de victime, de violeur et de violée ».

François a adopté une ligne plus dure ces derniers mois. En octobre, il a appelé Poutine à « arrêter cette spirale de violence et de mort ». En novembre, il a comparé le sort des Ukrainiens au « génocide provoqué artificiellement par Staline » dans les années 1930, lorsqu’une famine provoquée par les Soviétiques en Ukraine a contribué à la mort de plus de 3 millions de personnes. François a appelé à la prière pour les civils ukrainiens « qui souffrent aujourd’hui du martyre de l’agression ».

Marco Politi, biographe de François, a déclaré que le pape avait exprimé sa solidarité « sans ambiguïté » avec les Ukrainiens et sa condamnation de la guerre. « Mais en même temps, le pape a une vision globale qui découle de la tradition diplomatique du Vatican », a-t-il déclaré.

« Le pape estime qu’il ne s’agit plus d’une guerre russo-ukrainienne », a-t-il ajouté, mais plutôt « d’une guerre hybride entre l’OTAN et la Russie – tout en gardant bien sûr à l’esprit que Poutine est responsable ».

Pour François, la guerre complique un projet qui a constitué la pierre angulaire de sa papauté : réconcilier les églises catholique romaine et orthodoxe russe, qui se sont séparées il y a près de 1 000 ans. En 2016, François a rencontré le patriarche Kirill, chef de l’Église orthodoxe russe, à Cuba dans le cadre d’un rapprochement motivé par des préoccupations communes concernant la violence contre les chrétiens au Moyen-Orient.

Mais pendant la guerre en Ukraine, le dirigeant orthodoxe russe a promu des justifications théologiques aux actions de Poutine. Lors d’un appel Zoom en mai dernier, Francis a mis Kirill en garde contre le fait de devenir « l’enfant de chœur de Poutine ».

Yurash, l’ambassadeur d’Ukraine, a déclaré que le Vatican avait toujours déclaré qu’il souhaitait être impliqué dans toute négociation de paix, ce qui explique en partie pourquoi le pape voulait garder des « ponts » et des « lignes » ouverts avec la Russie, a rapporté le New York Times.

Le pape a précédemment appelé Zelensky à « être ouvert » aux propositions de paix sérieuses.

François, quant à lui, estime qu’un « nouvel Helsinki » représente la meilleure solution au conflit, a déclaré Politi, faisant référence aux accords d’Helsinki de 1975, signés par les pays occidentaux et l’Union soviétique dans le but de désamorcer les tensions de la guerre froide en Europe et de reconnaître le statu quo de l’après-Seconde Guerre mondiale sur le continent.

« Je pense que le Vatican est conscient qu’il n’a pas le pouvoir d’imposer une médiation » entre la Russie et l’Ukraine, a déclaré Politi. «Il n’a jamais eu cela dans le passé, et il ne l’a pas aujourd’hui. Le Vatican se rend disponible, si des acteurs clés veulent utiliser la chaîne du Vatican.

Après Rome, Zelensky devrait se rendre en Allemagne, selon l’agence de presse allemande signalé, citant des sources officielles. L’incertitude avait entouré les plans de la visite, après que les détails de l’itinéraire de Zelensky aient été divulgués à la presse, provoquant la fureur à Kiev et sabordant presque le voyage.

Samedi, Berlin a annoncé un programme d’aide militaire de 3 milliards de dollars pour l’Ukraine, le plus important depuis l’invasion à grande échelle de la Russie l’année dernière.

Parker a rapporté de Washington. Loveday Morris à Berlin a contribué à ce rapport.