Zelensky remplace le ministre ukrainien de la Défense Oleksii Reznikov

Kyiv, Ukraine –

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche que le ministre de la Défense Oleksii Reznikov serait remplacé cette semaine par Rustem Umerov, un député tatar de Crimée.

Zelenskyy a fait cette annonce sur son compte Telegram officiel.

« J’ai décidé de remplacer le ministre de la Défense de l’Ukraine. Oleksii Reznikov a traversé plus de 550 jours de guerre à grande échelle. Je pense que le ministère a besoin de nouvelles approches et d’autres formats d’interaction avec l’armée et la société en général. C’est désormais Rustem Umerov qui doit diriger le ministère », a-t-il déclaré.

Umerov, 41 ans, homme politique du parti d’opposition Holos, est à la tête du Fonds des biens de l’État d’Ukraine depuis septembre 2022. Il a participé à l’échange de prisonniers de guerre, de prisonniers politiques, d’enfants et de civils, ainsi qu’à l’évacuation. de civils des territoires occupés. Umierov faisait également partie de la délégation ukrainienne dans les négociations avec la Russie sur l’accord céréalier soutenu par l’ONU.

Cette annonce intervient après que deux personnes ont été hospitalisées dimanche à la suite d’un tir de drones russes de trois heures et demie sur un port de la région ukrainienne d’Odessa dimanche, ont indiqué des responsables.

L’attaque contre le port maritime de Reni survient un jour avant que le président russe Vladimir Poutine ne rencontre son homologue turc Recep Tayyip Erdogan pour discuter de la reprise des expéditions de produits alimentaires en provenance d’Ukraine dans le cadre d’un accord céréalier de la mer Noire que Moscou a rompu en juillet.

Les forces russes ont tiré 25 drones Shahed de fabrication iranienne le long du Danube aux premières heures de dimanche, dont 22 ont été abattus par la défense aérienne, a indiqué l’armée de l’air ukrainienne sur Telegram.

Le chef de cabinet du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak, a décrit l’attaque comme faisant partie d’une campagne russe « visant à provoquer une crise alimentaire et la faim dans le monde ».

Le ministère russe de la Défense a déclaré dans un communiqué que l’attaque visait des installations de stockage de carburant utilisées pour approvisionner des équipements militaires.

La rencontre tant attendue de Poutine et d’Erdogan doit avoir lieu lundi à Sotchi, sur la côte sud-ouest de la Russie.

Les responsables turcs ont confirmé que les deux hommes discuteraient du renouvellement de l’initiative céréalière de la mer Noire, dont le Kremlin s’est retiré il y a six semaines.

L’accord – négocié par les Nations Unies et la Turquie en juillet 2022 – avait permis à près de 33 millions de tonnes métriques (36 millions de tonnes) de céréales et d’autres produits de quitter en toute sécurité trois ports ukrainiens malgré la guerre russe.

Cependant, la Russie a rompu cet accord après avoir affirmé qu’un accord parallèle promettant de supprimer les obstacles aux exportations russes de produits alimentaires et d’engrais n’avait pas été respecté.

Moscou s’est plaint du fait que les restrictions sur le transport maritime et les assurances entravaient son commerce agricole, même si elle a expédié des quantités record de blé depuis l’année dernière.

Le sommet de Sotchi fait suite aux discussions entre les ministres des Affaires étrangères russe et turc jeudi, au cours desquelles la Russie a présenté une liste d’actions que l’Occident devrait entreprendre pour que les exportations ukrainiennes vers la mer Noire reprennent.

Erdogan a exprimé sa sympathie pour la position de Poutine. En juillet, il a déclaré que Poutine avait « certaines attentes de la part des pays occidentaux » concernant l’accord sur la mer Noire et qu’il était « crucial pour ces pays d’agir à cet égard ».

Ailleurs en Ukraine, trois personnes ont été tuées dimanche dans deux attaques distinctes de bombardements russes dans la région de Donetsk. Un homme de 85 ans a été nommé parmi les victimes après avoir été écrasé par les décombres de sa propre maison, a rapporté le bureau du procureur ukrainien.

Un homme de 36 ans a également été tué lors d’une autre attaque russe contre la région ukrainienne de Kherson.

Les procureurs ukrainiens ont annoncé dimanche avoir ouvert une enquête pour crimes de guerre sur la mort d’un policier tué samedi après-midi par un bombardement russe sur la ville de Seredyna-Buda.

Deux autres policiers et un civil ont été blessés lors de l’attaque qui a frappé la région de Soumy, au nord-est de l’Ukraine.