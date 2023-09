Zelensky remplace le chef de la Défense Reznikov au milieu d’allégations de corruption au ministère

Commentez cette histoire Commentaire

KIEV — Le ministre ukrainien de la Défense a démissionné lundi, quelques heures après que le président Volodymyr Zelensky a annoncé son intention de le remplacer. Cette décision intervient dans le cadre d’une enquête de plus en plus approfondie pour corruption, alors que Kiev cherche à signaler à ses partenaires occidentaux qui fournissent d’énormes quantités d’aide à la défense qu’elle a une tolérance zéro à l’égard de la corruption. Zelensky a déclaré dimanche soir qu’il demanderait au Parlement d’approuver la nomination de Rustem Umerov, chef du Fonds des biens de l’État d’Ukraine, pour remplacer Oleksii Reznikov, qui est ministre de la Défense depuis novembre 2021 et chargé de superviser des milliards d’armes et autre aide militaire.

La destitution de Reznikov intervient après des mois de spéculations selon lesquelles il serait évincé. Bien que Reznikov n’ait pas été inculpé personnellement dans les enquêtes de corruption en cours et que Zelensky n’ait pas cité de malversations dans son annonce, plusieurs allégations très médiatisées de corruption ont tourmenté le ministère de la Défense.

« Je pense que le ministère a besoin de nouvelles approches et d’autres formats d’interaction avec l’armée et la société dans son ensemble », a déclaré Zelensky.

Dans une déclaration au Washington Post, Reznikov a insisté sur le fait qu’il avait travaillé pour éradiquer la corruption et que le ministère fonctionnait avec une plus grande surveillance et des procédures de passation des marchés plus compétitives.

« Ma démission n’est liée à aucun scandale de corruption : la décision a été prise par le président pour d’autres raisons », a déclaré Reznikov, ajoutant qu’il avait accompli les tâches qui lui étaient assignées. « Les principales orientations des réformes ont été définies et le processus de réception de nouvelles armes en Ukraine est devenu stable. Notre parcours vers l’adhésion à l’OTAN est approuvé.»

Au début de cette année, le ministère a subi des représailles pour avoir prétendument acheté de la nourriture pour les soldats à des prix gonflés, et David Arakhamia, le chef de la faction de Zelensky au Parlement, a annoncé publiquement – ​​à tort à l’époque – que Reznikov serait démis de ses fonctions. Le mois dernier, les médias ukrainiens ont suggéré que le ministère s’était engagé dans un stratagème de corruption en achetant des vestes pour les militaires – allégations que Reznikov a niées avec véhémence.

Samedi, les services de sécurité de l’État ukrainien ont accusé le milliardaire Ihor Kolomoisky de fraude et de blanchiment d’argent. Kolomoisky possédait auparavant la plus grande banque d’épargne et de crédit d’Ukraine, PrivatBank, qui a été nationalisée en 2016 pour éviter son insolvabilité après la disparition de 5,5 milliards de dollars d’actifs. Kolomoisky a également été gouverneur de la région de Dnipropetrovsk et a fortement soutenu Zelensky dans sa candidature à la présidence en 2019.

Dans sa déclaration, Reznikov a cité les avancées dans la lutte contre la corruption.

« Malgré la guerre et les défis critiques auxquels l’Ukraine est confrontée, nous avons réussi à faire beaucoup pour lutter contre la corruption au sein du ministère », a-t-il écrit. « Nous avons réformé les procédures de passation des marchés en créant deux agences de passation des marchés : une agence de défense et une agence de ressources. Cela nous aidera à éviter les maillons inutiles dans la chaîne d’approvisionnement et à minimiser les risques de corruption possibles.

« Nous avons également diversifié l’approvisionnement alimentaire au sein du ministère de la Défense », a-t-il poursuivi. « Quand j’ai été nommé ministre, il n’y avait qu’un seul fournisseur. Grâce à nos efforts, nous en avons désormais cinq. Nous avons créé un organisme public indépendant : le Conseil anti-corruption relevant du ministère de la Défense, qui comprend des bénévoles et des journalistes de renom. Nous avons constamment appliqué les normes des pays amis de l’OTAN et utilisé l’expérience des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de l’OTAN.»

En raison de la nouvelle vigilance du ministère, a déclaré Reznikov, « plusieurs hauts fonctionnaires du ministère de la Défense ont été démis de leurs fonctions et ont fait l’objet d’une enquête ».

Le Conseil de sécurité nationale américain a refusé de commenter ce remaniement.

En plus de lutter contre la corruption, Kiev est également sous pression pour produire des résultats dans sa contre-offensive, ce qui, a reconnu Reznikov dans une interview accordée au Post au printemps, pourrait ne pas être à la hauteur des attentes occidentales et pourrait provoquer une « déception émotionnelle ».

Quelques mois après le début de la contre-attaque, les troupes ukrainiennes sont confrontées à un immense défi dans le sud du pays, où les forces russes ont préparé des positions défensives complexes et miné de vastes étendues de territoire. Des progrès ont été réalisés ces dernières semaines, les forces ukrainiennes affirmant prendre le contrôle du village stratégique de Robotyne. Mais l’opération a été lente et les forces russes tentent simultanément de reprendre les territoires occupés qu’elles ont perdus l’année dernière dans le nord-est.

Dans sa lettre de démission lundi, Reznikov a affirmé avoir réussi à réarmer l’armée ukrainienne. Lorsqu’il a commencé à exercer ses fonctions, écrit-il, les partenaires ont même refusé de fournir à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne portables connus sous le nom de Stingers. Depuis, a-t-il déclaré, une coalition aérienne a été formée et l’Ukraine a obtenu « des chars modernes, des équipements de défense antimissile/antimissile, des missiles antiaériens, des véhicules blindés, de l’artillerie, des MLRS et d’autres types d’armes modernes de style occidental ».

« Les tâches clés qui avaient été définies lors de ma nomination à ce poste ont été accomplies », a-t-il écrit, citant les réformes en matière de passation des marchés et de transformation numérique au sein du ministère.

Arakhamia, chef du groupe parlementaire de Zelensky, a déclaré lundi au Post que le nouveau ministre, Umerov, « jouit d’une grande confiance de la part des institutions internationales » et qu’il était temps de passer à une nouvelle phase au sein du ministère.

Daria Kaleniuk, directrice exécutive du Centre d’action anti-corruption, une ONG ukrainienne, a déclaré dans un message sur Facebook qu’Umerov avait une « vision stratégique solide » et était un « négociateur talentueux ».

Umerov et sa famille sont des Tatars de Crimée, un groupe minoritaire majoritairement musulman de la péninsule envahie et illégalement annexée par la Russie en 2014. Alors qu’il était au Parlement, il a coprésidé une initiative visant à reprendre la Crimée du contrôle russe. Il a également été impliqué dans des négociations clés liées à la libération des prisonniers de guerre ukrainiens, a déclaré un responsable du gouvernement qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat car il n’était pas autorisé à discuter du sujet.

« Le fait même qu’un Tatar de Crimée ait été nommé ministre de la Défense est un message puissant au monde alors que l’Ukraine envisage de mettre fin à la guerre », a écrit Kaleniuk.

Dans un message, elle a ajouté que Reznikov avait « retardé toute prise de décision » concernant les réformes au sein du ministère et « n’avait malheureusement pas démissionné » après le scandale des achats de nourriture. Son licenciement était une « question de temps » après les dernières allégations de corruption, a-t-elle déclaré.

« La démission de Reznikov est un bon signe », a-t-elle déclaré. «C’est le signe que la pression publique en Ukraine fonctionne malgré l’invasion à grande échelle.»

Tamila Tasheva, représentante du président en Crimée, actuellement à Kiev, a déclaré qu’Umerov avait travaillé à la libération des prisonniers de guerre et qu’il était une figure clé dans les relations de l’Ukraine avec le Golfe et la Turquie.

La décision de nommer un Tatar de Crimée à ce poste « est un signal important pour la société ukrainienne et tous nos citoyens de Crimée que l’Ukraine se battra pour la Crimée jusqu’à ce qu’elle soit libérée de l’occupation russe », a-t-elle déclaré. « Un Criméen, un représentant du peuple tatar de Crimée, en tant que ministre de la Défense de l’Ukraine, est en soi un témoignage des priorités de la politique d’État concernant la Crimée. »

Certaines spéculations circulent selon lesquelles Reznikov – qui parle anglais et a noué des relations solides avec les partenaires de l’Ukraine – pourrait devenir ambassadeur d’Ukraine à Londres.

Le poste a été libéré en juillet lorsque Zelensky a limogé l’ambassadeur Vadym Prystaiko. Son licenciement est intervenu peu de temps après qu’il ait qualifié de sarcasme « malsain » une remarque de Zelensky sur l’expression de sa gratitude pour l’aide militaire britannique.

Un porte-parole du ministère des Affaires étrangères a refusé de commenter lundi d’éventuelles nominations.

Dans sa déclaration au Post, Reznikov a remercié les partisans internationaux de l’Ukraine.

« Je suis fier d’avoir pu servir l’Ukraine dans les heures les plus sombres pour notre État », a-t-il écrit, « et je ressens de la gratitude envers les peuples et les gouvernements de nos pays alliés pour l’aide énorme et inestimable qu’ils apportent à l’Ukraine ».

Morgunov a rapporté de Varsovie.