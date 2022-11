Zelensky reçoit l’Oscar — RT Games & Culture

La star hollywoodienne Sean Penn s’est de nouveau rendue à Kiev et a échangé des cadeaux avec le président ukrainien Vladimir Zelensky, racontant à son “bon ami” conserver sa statuette dorée jusqu’à ce que l’Ukraine batte la Russie.

« C’est pour vous… Quand vous gagnez, ramenez-le à Malibu. Je me sentirai beaucoup mieux en sachant qu’une partie de moi est ici. Penn a déclaré à Zelensky, selon une vidéo partagée par le bureau du président mardi. “C’est juste une idiotie symbolique, mais si je sais que c’est ici avec toi, je me sentirai mieux et plus fort pour le combat…”

L’ancien acteur devenu politicien, Zelensky, lui a rendu la pareille en remettant à Penn l’honneur de l’Ordre du mérite pour “contribution significative à la vulgarisation de l’Ukraine dans le monde.” La star oscarisée a exprimé très clairement son soutien à l’Ukraine et a appelé à plusieurs reprises la communauté internationale à envoyer davantage d’aide à Kiev.















Sean Penn entretient des liens étroits avec Zelensky depuis que Moscou a lancé son opération militaire et travaille actuellement sur un documentaire sur le conflit russo-ukrainien. L’acteur de 61 ans s’est d’abord rendu à Kiev peu avant que les combats n’éclatent fin février pour filmer un documentaire pour Vice Media sur la guerre de Kiev contre les Républiques populaires de Donetsk et de Lougansk.

En mars, l’acteur s’est distingué parmi les nombreuses pom-pom girls de Zelensky en exigeant son “bon ami” recevoir une plate-forme pour prendre la parole aux Oscars, menaçant non seulement de boycotter l’événement, mais aussi de faire fondre ses propres statues s’il n’était pas inclus. Même si Zelensky n’a pas fait d’apparition aux Oscars, Penn n’a pas fait fondre ses statues.















Sean Penn est loin d’être le seul acteur hollywoodien à prêter sa célébrité à la cause ukrainienne. L’acteur britannique Benedict Cumberbatch s’est engagé à accueillir des réfugiés ukrainiens. Ben Stiller a rencontré le dirigeant ukrainien à Kiev et a appelé Zelensky son “héros.” L’acteur Mark Hamill, qui a joué Luke Skywalker dans l’emblématique série de films de science-fiction Star Wars, a déclaré qu’il avait envoyé plus de 500 drones en Ukraine via la plateforme de collecte de fonds United24 du pays au cours du seul mois dernier.