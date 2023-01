Zelensky qualifie Poutine de “personne” et fait l’éloge de Boris Johnson

Désolé, cette vidéo n’est plus disponible. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a salué son “lien spécial” avec Boris Johnson tout en qualifiant Vladimir Poutine de “personne”. M. Zelensky, qui a eu 45 ans hier, a lancé un appel aux membres de l’OTAN pour plus d’armes lourdes dans une interview avec Sky News. S’exprimant en anglais, il a déclaré à Kay Burley: «Ce n’est pas intéressant pour moi. Pas intéressant à rencontrer, pas intéressant à parler. Pourquoi? Parce que nous avons eu une rencontre avec lui au format Normandie, c’était avant l’invasion à grande échelle. « J’ai vu l’homme qui a dit une chose et en a fait une autre. Donc pour moi, je ne peux pas comprendre – est-ce ses décisions ou quelqu’un d’autre ? ‘Alors pour rencontrer quoi – serrer la main ? Pas intéressant. Parler? Je ne comprends vraiment pas qui prend les décisions en Russie. Lorsqu’on lui a demandé s’il était trop tard pour que des entretiens en tête-à-tête avec M. Poutine s’avèrent utiles pour résoudre la guerre, M. Zelensky a répondu: “Trop tard, pas intéressant”. Qui est-il maintenant ? Après une invasion à grande échelle, pour moi, il n’est personne. Au cours de la même interview, le président ukrainien a également été interrogé sur sa relation avec Boris Johnson, qui s’est rapidement positionné comme l’un des soutiens les plus virulents de l’Ukraine sur la scène mondiale après l’invasion de l’année dernière. M. Zelensky a refusé de dire si M. Johnson devrait obtenir un rôle officiel représentant le Royaume-Uni en Ukraine, semblant rire de la suggestion et indiquant que l’ancien Premier ministre n’était peut-être pas prêt pour un tel rôle. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

vidéo "C'est un bon gars", a-t-il dit. 'Qui sait? Avec plaisir, avec plaisir, vraiment. Mais il a refusé de dire s'il aimerait voir M. Johnson entrer à nouveau dans Downing Street, louant plutôt ses "bonnes relations" avec Rishi Sunak. "Je pense que ce n'est pas correct pour moi de soutenir Johnson pour qu'il soit Premier ministre", a-t-il ajouté. « Nous avons de bonnes relations avec Sunak. Je pense que nous avons eu des relations plus longues avec Johnson, parce que c'était plus long. "J'ai vu Johnson dans différentes situations, je ne l'ai pas vu en guerre, puis en guerre à grande échelle, c'est pourquoi nous avons des relations spéciales."

Cette semaine, neuf pays se sont joints à la Grande-Bretagne pour fournir des chars à l'Ukraine, après que le parlement allemand est sorti de l'impasse et a accepté d'aider à armer le pays déchiré par la guerre. Au cours de ce que Zelensky a qualifié de "journée historique", l'Allemagne enverra initialement 14 Leopard 2 en Ukraine et vise à fournir 80 chars au total. Les États-Unis ont confirmé qu'ils fourniraient 31 chars Abrams M1, et le Royaume-Uni a déjà annoncé qu'il enverrait 14 chars Challenger 2. Le conseiller présidentiel Mikhailo Podolyak a déclaré qu'il espérait que cette décision servirait de précurseur à la fourniture de missiles à plus longue portée. Le président Zelensky a fait l'éloge de sa "relation spéciale" avec Boris Johnson (Photo: EPA) La Maison Blanche a précédemment opposé son veto aux demandes de Kyiv d'armes à longue portée capables de frapper à l'intérieur des frontières russes par crainte d'une escalade de la guerre. Mais Podolyak a déclaré qu'il y avait déjà "une compréhension" en Occident que les craintes que les missiles conduisent à une escalade étaient déplacées. S'adressant au Le télégraphe du jouril a déclaré: "En ce moment, nous assistons à un changement radical de sentiment parmi les élites politiques des pays européens, qui comprennent que nous devons transférer tous les équipements, y compris les véhicules blindés." "Et nous parviendrons, j'en suis sûr, sans aucun doute, à un accord sur les missiles à longue portée." Le conseiller a expliqué que les missiles sont nécessaires pour détruire la structure arrière de l'armée russe, ce qui rendra plus difficile pour eux le soutien et le réapprovisionnement des troupes sur les lignes de front. "Sans cela, ils se battront bien pire, voire pas du tout", a-t-il ajouté. La Russie a répondu en qualifiant la fourniture de chars par l'Occident à l'Ukraine de "provocation flagrante" et a averti que les nouvelles fournitures de l'OTAN "brûleraient comme tout le reste".

