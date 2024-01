Zelensky qualifie de “très dangereuse” la rhétorique de Trump sur la guerre entre l’Ukraine et la Russie

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est dit inquiet à l’idée d’un retour de Donald Trump à la Maison Blanche, qualifiant de “très dangereuse” l’affirmation de Trump selon laquelle il pourrait arrêter la guerre entre l’Ukraine et la Russie en 24 heures.

Dans une interview accordée vendredi à la chaîne britannique Channel 4 News, Zelensky a invité l’ancien président et favori pour l’investiture républicaine à la présidence à se rendre à Kiev, mais seulement si Trump tient sa promesse.

« Donald Trump, je vous invite en Ukraine, à Kiev. Si vous parvenez à arrêter la guerre pendant 24 heures, je pense que cela suffira », a déclaré Zelensky.

Le porte-parole de la campagne Trump, Steven Cheung, n’a pas répondu samedi à un message sollicitant des commentaires.

Le dirigeant ukrainien a également fait part de ses inquiétudes quant aux mesures unilatérales prises par les États-Unis qui ne tiennent pas compte du point de vue de l’Ukraine, soulignant le manque de détails sur le « plan de paix » de Trump.

Zelensky a qualifié la rhétorique de l’ancien président de « très dangereuse » et a semblé craindre que l’idée de Trump d’une solution négociée puisse impliquer que l’Ukraine fasse des concessions majeures à la Russie.

“(Trump) va prendre des décisions tout seul, sans… je ne parle même pas de la Russie, mais sans les deux côtés, sans nous”, a déclaré Zelensky. “S’il dit cela publiquement, c’est un peu effrayant. Je’ J’ai vu beaucoup, beaucoup de victimes, mais ça me stresse vraiment un peu.

Il a ajouté : « Parce que même si son idée (pour mettre fin à la guerre) – dont personne n’a encore entendu parler – ne fonctionne pas pour nous, pour notre peuple, il fera de toute façon n’importe quoi pour mettre en œuvre son idée. Et cela m’inquiète un peu.

Trump a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il était bien placé pour négocier la fin de la guerre qui fait rage depuis près de deux ans, affirmant qu’il entretenait de bonnes relations avec les dirigeants russes et ukrainiens. Tout au long de sa carrière politique, il a fréquemment fait l’éloge du président russe Vladimir Poutine, notamment après l’invasion de l’Ukraine par Moscou en février 2022.

Lors d’un rassemblement électoral en Géorgie quelques jours seulement après l’arrivée des chars russes en Ukraine, Trump a décrit Poutine comme un acteur politique « intelligent » et a exprimé son admiration pour la prise de contrôle rapide par la Russie d’un vaste et « grand morceau de territoire » au prix de ce qu’il a suggéré être des sanctions relativement mineures.

La Chambre des représentants américaine a destitué Trump lorsqu’il était président, alléguant qu’il avait fait pression sur Zelensky pour qu’il mène une enquête politiquement motivée qui pourrait nuire aux chances de Joe Biden de remporter l’élection présidentielle de 2020, tout en retenant 400 millions de dollars d’aide militaire que le Congrès avait approuvée pour aider l’Ukraine à affronter la Russie. soutenu les séparatistes dans l’est du pays.

Le Sénat a acquitté Trump des accusations de destitution.

Par ailleurs, le chef de l’organisme de surveillance atomique de l’ONU a averti samedi que des mines avaient été replantées autour de la centrale nucléaire de Zaporizhzhia, occupée par la Russie, la plus grande d’Europe, quelques mois seulement après qu’une équipe d’inspecteurs internationaux ait signalé leur retrait.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie atomique, Rafael Grossi, a averti que la présence de mines dans la zone tampon de la centrale, entre ses clôtures intérieures et extérieures, est « incompatible » avec les normes de sécurité de l’agence, selon un communiqué publié sur le site Internet de l’organisation. Le communiqué ajoute qu’une équipe de l’AIEA dépêchée pour surveiller la sécurité de la centrale avait déjà identifié des mines au même endroit, mais que celles-ci avaient été retirées en novembre dernier.

Le chef de la société nucléaire nationale ukrainienne a qualifié samedi la prétendue pose de mines de « autre crime » commis par les forces russes qui occupent la centrale de Zaporizhzhia depuis les premières semaines de la guerre.

Dans une mise à jour de Telegram, Petro Kotin d’Energoatom a déclaré que la situation à la centrale « restera fragile et dangereuse tant que les Russes y resteront ».

L’AIEA a exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes sur le fait que la guerre pourrait provoquer une fuite potentielle de radiations de l’installation, qui est l’une des dix plus grandes centrales nucléaires du monde. Les six réacteurs de la centrale sont à l’arrêt depuis des mois, mais elle a encore besoin d’énergie et de personnel qualifié pour faire fonctionner des systèmes de refroidissement cruciaux et d’autres dispositifs de sécurité.

Samedi également, les forces russes ont bombardé la ville de Huliaipole, dans le sud de l’Ukraine, blessant un habitant alors qu’il se tenait dans sa cour, a écrit le gouverneur local Yuriy Malashko sur Telegram.

Plus tôt dans la journée, des responsables régionaux ukrainiens ont rapporté qu’un civil avait été tué et trois autres blessés alors que les forces russes bombardaient vendredi et pendant la nuit la région sud de Kherson.

Dans le sud de la Russie, près de la frontière ukrainienne, un drone a explosé sur un gazoduc à la périphérie de la ville de Belgorod, a rapporté le gouverneur régional Viatcheslav Gladkov sur Telegram. Gladkov a déclaré que l’Ukraine était responsable de l’attaque et a ajouté que personne n’avait été blessé.

