Viktor Petrenko a joué dans l’émission ‘The Scarlet Flower’ de Tatyana Navka à Sotchi

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a privé le champion olympique de patinage artistique de 1992 Viktor Petrenko d’une subvention de l’État pour avoir participé à un spectacle à Sotchi organisé par l’ancienne star russe de la danse sur glace Tatiana Navka.

Le Comité national olympique (CNO) ukrainien avait déjà condamné Petrenko, né à Odessa, pour avoir joué dans “La fleur écarlate” dans la station où la Russie a organisé les Jeux olympiques d’hiver en 2014, la Fédération ukrainienne de patinage artistique (UFSF) annulant également son adhésion et appelant son comportement “inacceptable” alors que le conflit militaire avec la Russie se poursuit.

Selon certaines informations, Petrenko a déjà cessé d’entraîner des espoirs olympiques ukrainiens, et Zelensky est maintenant allé plus loin en lui retirant sa bourse d’État, comme annoncé dans un communiqué publié sur le site Web présidentiel.

Petrenko joue un rôle important dans “La fleur écarlate” en tant que père du personnage principal de la série, Nastenka, qui est actuellement joué par la médaillée d’or de l’épreuve par équipe de Pékin 2022, Kamila Valieva.

Lorsque Petrenko a été critiquée par le CNO ukrainien en juillet, Navka a juré de défendre son acteur.

“Nous allons certainement protéger Petrenko, bien sûr !” dit-elle à R-sport.

“Nous protégerons et soutiendrons [him]. Autant que je sache, l’Ukraine ne s’est même pas occupée de lui, [and] ne l’aide en rien”, elle a ajouté.

Dans une déclaration qui a fustigé Petrenko, le CNO a déclaré qu’il condamnait fermement l’homme de 53 ans et considérait son comportement “inacceptable.”

“Tel comportement, [and] un tel acte est inacceptable pour la communauté olympique d’Ukraine”, a déclaré la correspondance sur le site Web du CNO.

“The Scarlet Flower” est programmé jusqu’à fin septembre à Sotchi, sur la côte de la mer Noire, et a présenté d’autres champions olympiques tels qu’Alina Zagitova, Victoria Sinitsina et Tatiana Volosozhar.