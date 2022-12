Zelensky propose d’interdire l’église orthodoxe ukrainienne dirigée par un allié de Poutine

Mais l’Église orthodoxe ukrainienne a qualifié les accusations de collaboration entre son clergé et la Russie de “non prouvées et sans fondement”. L’église s’est formellement opposée à la guerre et a pris ses distances avec Moscou plus tôt cette année, mais est toujours sous la juridiction du patriarche Kirill à Moscou.

Ressemblant beaucoup à M. Poutine, Kirill a soutenu que l’Ukraine n’est pas une nation véritablement séparée, que la Russie a une revendication légitime sur des terres au-delà de ses frontières et que l’invasion est une défense justifiée contre le libéralisme occidental. Vendredi à Moscou, il a parlé du Donbass, la région ukrainienne partiellement occupée par la Russie où la guerre pour le contrôle fait toujours rage.

“Aujourd’hui, le Donbass est la première ligne de défense du monde russe”, a-t-il déclaré, selon l’agence de presse Tass. “Et le monde russe n’est pas seulement la Russie – c’est partout où vivent des gens qui ont été élevés dans les traditions de l’orthodoxie et dans les traditions de la morale russe.”

Dans son discours du jour au lendemain, M. Zelensky a établi un parallèle entre la scission de l’Église et la rupture de l’Ukraine avec l’Union soviétique en 1991 et sa lutte continue pour se libérer du contrôle de Moscou. “Les Ukrainiens ne seront plus jamais les engrenages de certains empires”, a-t-il dit et ajouté, “Nous ne permettrons jamais à personne de construire un empire à l’intérieur de l’âme ukrainienne”.

La Constitution ukrainienne garantit « le droit à la liberté de philosophie personnelle et de religion », y compris le droit « d’accomplir seul ou collectivement et sans contrainte des rites religieux et des cérémonies rituelles, et de mener une activité religieuse ». Mais il autorise également des restrictions à ce droit “dans l’intérêt de la protection de l’ordre public”.