Zelensky promet que “toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises” pour lutter contre la corruption

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’est engagé à lutter contre la corruption.

Il a dit qu’il continuerait à brasser les rangs des hauts fonctionnaires.

Un vice-ministre accusé d’avoir accepté un pot-de-vin a été licencié.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré mardi qu’il n’avait pas fini de remanier les rangs des hauts fonctionnaires et que quiconque ne se conformait pas à des normes strictes risquait d’être renvoyé.

La semaine dernière, Zelensky a répondu aux rapports de corruption officielle, 11 mois après le début de la guerre, en renvoyant plus d’une douzaine de fonctionnaires.

Il a promis qu’il y aurait une tolérance zéro pour les actes répréhensibles ou la mauvaise gestion.

“Pour le moment, nous sommes au milieu d’une accalmie en termes de changements de positions. Mais cela ne signifie pas que toutes les mesures nécessaires ont déjà été prises”, a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne.

“Des décisions seront prises. Et ceux qui, dans le système, ne répondent pas aux principales exigences de l’État et de la société ne devraient pas traîner à leur place.”

Zelensky a été élu par une majorité écrasante en 2019 sur des promesses de changer la façon dont l’Ukraine était dirigée et d’éliminer la corruption, un problème endémique dans la société post-soviétique.

Dans ses dernières remarques, le président a déclaré que son administration prévoyait d’introduire des changements dans le cadre des tentatives de procéder à des négociations inhabituellement rapides et complexes pour garantir l’adhésion à l’Union européenne.

L’Ukraine tient vendredi des pourparlers “au sommet” avec des responsables de l’UE.

Il a dit:

Ce qui est très important, c’est que nous préparons de nouvelles réformes en Ukraine.

“Ce sont des réformes qui, à bien des égards, vont changer les réalités sociales, juridiques et politiques en les rendant plus humaines, plus transparentes et plus efficaces.”

Les derniers licenciements de Zelensky incluaient un vice-ministre accusé d’avoir accepté un pot-de-vin et un second impliqué dans des allégations selon lesquelles des fonctionnaires auraient payé des prix gonflés pour la nourriture des soldats.