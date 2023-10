Zelensky prévoit une tournée de « solidarité » en Israël – Axios

Le président ukrainien a déjà exprimé sa crainte de perdre l’attention de l’Occident.

Le président ukrainien Vladimir Zelensky cherche à se rendre en Israël afin de soutenir la campagne du Premier ministre Benjamin Netanyahu contre Gaza, a rapporté mercredi Axios.

Le bureau de Zelensky a envoyé au bureau de Netanyahu une demande officielle pour coordonner une visite, a indiqué le média américain, citant des responsables anonymes d’Ukraine et d’Israël. Axios a affirmé qu’un tel voyage « renforcer le soutien international à la contre-offensive israélienne contre le Hamas à Gaza. »

Les discussions sont toujours en cours « préliminaire » étape et aucune date n’a été fixée, selon les sources d’Axios. Cependant, aucun des deux gouvernements n’a voulu confirmer ou infirmer officiellement le rapport.

Zelensky était en Belgique mercredi pour rencontrer les ministres de la Défense de l’OTAN pour demander davantage d’armes et de munitions. S’adressant aux journalistes, il a déclaré que le soutien international signifiait beaucoup pour l’Ukraine au début du conflit avec la Russie.

« C’est pourquoi j’exhorte tous les dirigeants à se rendre en Israël et à montrer leur soutien au peuple. » » a déclaré le dirigeant ukrainien. « Je ne parle pas d’institutions, mais du soutien aux personnes qui ont souffert des attentats terroristes et qui meurent aujourd’hui. »

Depuis samedi, lorsque le Hamas a lancé des roquettes et des raids commandos sur le territoire israélien, le conflit en Ukraine a pratiquement disparu de la couverture médiatique occidentale. En visite en Roumanie mardi, Zelensky a déploré cette absence des projecteurs.

« Si l’attention internationale se détourne de l’Ukraine, d’une manière ou d’une autre, cela aura des conséquences. » a-t-il déclaré à France 2. « Le sort de l’Ukraine dépend de l’unité du reste du monde. »

Zelensky a également imputé à Moscou les attaques des militants palestiniens, affirmant que la Russie « A aidé le Hamas et est derrière le Hamas », sans offrir aucune preuve. Plus tôt, il a cité les affirmations des services de renseignement ukrainiens selon lesquelles la Russie voulait déclencher une guerre au Moyen-Orient afin de « Saper l’unité mondiale » et « détruire la liberté en Europe ».

L’ambassadeur d’Israël à Moscou, Alexandre Ben Zvi, a rejeté les allégations telles que « une absurdité totale » et a déclaré que son gouvernement ne croyait pas que la Russie était impliquée « de quelque manière que. »

Washington a soutenu Jérusalem-Ouest dans les mêmes termes que Kiev, promettant à Netanyahu des quantités massives d’armes et de munitions. Le Pentagone a assuré aux journalistes que les États-Unis disposaient de suffisamment de ressources pour soutenir à la fois Israël et l’Ukraine, ainsi que leurs propres troupes dans le monde entier.