Zelensky prévient que Poutine pourrait provoquer une Troisième Guerre mondiale

Le président Volodymyr Zelenskyy affirme que l’ordre mondial est en jeu dans la guerre en Ukraine.

« Si l’Ukraine tombe, que se passera-t-il dans dix ans ? Pensez-y. Si [the Russians] atteindre la Pologne, quelle est la prochaine étape ? Une Troisième Guerre mondiale ? », a déclaré Zelenskyy à Scott Pelley dans un Entretien de 60 minutes diffusé dimanche. « Nous défendons les valeurs du monde entier. Et ce sont les Ukrainiens qui paient le prix le plus élevé. Nous nous battons vraiment pour notre liberté, nous mourons. Nous ne sommes pas une fiction, nous ne sommes pas un livre. Nous nous battons pour de vrai avec un État nucléaire qui menace de détruire le monde. »

Zelensky sur le financement américain de l’Ukraine contre la Russie

Citant la contribution d’environ 70 milliards de dollars des États-Unis à l’effort de guerre de l’Ukraine, Pelley a demandé à Zelensky s’il s’attendait à ce que ce niveau de soutien se poursuive.

« Les Etats-Unis d’Amérique [is] Ils soutiennent financièrement l’Ukraine et je leur en suis reconnaissant », a déclaré Zelensky. « Je pense simplement qu’ils ne soutiennent pas seulement l’Ukraine. Si l’Ukraine tombe, Poutine ira sûrement plus loin. Que feront les États-Unis d’Amérique lorsque Poutine atteindra les États baltes ? Quand il atteint la frontière polonaise ? Il sera. C’est beaucoup d’argent. Nous avons beaucoup de gratitude. Que doit faire d’autre l’Ukraine pour que chacun puisse mesurer notre immense gratitude ? Nous mourons dans cette guerre. »

« Que faudra-t-il? » Pelley a demandé : « 70 milliards de dollars supplémentaires ?

« Je n’ai pas de réponse », a répondu Zelensky, « Le monde entier [has to] décider si nous voulons arrêter Poutine ou si nous voulons déclencher le début d’une guerre mondiale. Nous ne pouvons pas changer Poutine. La société russe a [lost] le respect du monde. Ils l’ont élu et réélu et ont élevé un deuxième Hitler. Ils ont fait ça. Nous ne pouvons pas remonter le temps. Mais nous pouvons l’arrêter ici. »

Zelensky sur les menaces de guerre nucléaire et les élections américaines de 2024

Zelensky affirme que Poutine utilisera la menace d’une guerre nucléaire pour attiser l’instabilité aux États-Unis et en Europe.

« Je pense qu’il va continuer à menacer », a déclaré Zelenskyy. « Il attend que les États-Unis deviennent moins stables. Il pense que cela se produira pendant les élections américaines. Il recherchera l’instabilité en Europe et aux États-Unis d’Amérique. Il utilisera le risque d’utiliser des armes nucléaires pour alimenter que [instability]. Il continuera à menacer. »

L’incertitude entourant la prochaine élection présidentielle américaine inquiète Zelensky. Bien qu’il affirme ne pas avoir reçu une aide militaire assez rapidement, il est reconnaissant du soutien du président Biden.

Zelensky sur la lente contre-offensive de l’Ukraine et les frappes de drones en Russie

Zelensky admet que des progrès ont été réalisés lent dans la contre-offensive, mais il affirme que les troupes ukrainiennes, composées principalement de recrues, avancent. La ligne de front de 700 milles est devenue un duel d’artillerie dans lequel les Russes et les Ukrainiens tirent 40 000 obus par jour. La guerre des drones a également ralenti les progrès.

« C’est une situation difficile. Je vais être tout à fait honnête avec vous. Nous avons l’initiative. C’est un plus », a déclaré Zelensky. « Nous avons stoppé l’offensive russe et nous sommes passés à une contre-offensive. Et malgré cela, cela n’est pas très rapide. Il est important que nous avancions chaque jour et libérions du territoire. »

« Nous devons libérer notre territoire autant que possible et avancer, même si c’est moins que [half a mile or] cent [yards] nous devons le faire », a poursuivi Zelenskyy. « Nous ne devons pas laisser de répit à Poutine. »

Zelensky a également commenté les frappes de drones contre la Russie, dont l’Ukraine ne le reconnaît pas officiellement.

« Vous savez que nous utilisons les armes de nos partenaires uniquement sur le territoire ukrainien », a déclaré Zelensky. « C’est vrai, mais il ne s’agit pas de missions punitives, comme celles consistant à tuer des civils. La Russie doit savoir que, où qu’elle se trouve, quel que soit l’endroit qu’elle utilise pour lancer des missiles visant à frapper l’Ukraine, l’Ukraine a le droit moral d’attaquer ces endroits. Nous leur répondons en disant : « Votre ciel n’est pas aussi bien protégé que vous le pensez. »

En référence aux nombreux non militaire cibles La Russie a attaqué, Pelley a demandé à Zelensky ce qu’il pensait que Poutine essayait d’accomplir en tuant des civils.

« Casser [us]», a déclaré Zelensky. « Et en choisissant des cibles civiles, Poutine voulait exactement atteindre cet objectif : briser [us]. On ne peut pas faire confiance à cette personne qui a fait son chemin avec des actions aussi sanglantes, avec tout ce qu’elle a dit. Il n’y a aucune confiance en une telle personne parce qu’elle n’est plus un être humain depuis longtemps. »

Zelensky doit se rendre aux États-Unis cette semaine pour s’adresser à l’Assemblée générale des Nations Unies et visiter la Maison Blanche et le Congrès.

