Zelensky prévient que l’alliance entre la Corée du Nord et la Russie pourrait créer des problèmes en Asie : le « silence de la Chine est frappant »

Rejoignez Fox News pour accéder à ce contenu Plus un accès spécial à une sélection d’articles et d’autres contenus premium avec votre compte – gratuitement. En saisissant votre adresse e-mail et en appuyant sur Continuer, vous acceptez les conditions d’utilisation et la politique de confidentialité de Fox News, qui incluent notre avis d’incitation financière. S’il vous plaît, mettez une adresse email valide.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky tire la sonnette d’alarme : le récent déploiement de troupes nord-coréennes en Russie non seulement crée des problèmes pour l’Ukraine, mais remet également en question la stabilité et la sécurité des nations d’Asie alliées à l’Occident.

« Les actions de la Corée du Nord ne sont pas le fruit du hasard », estime Zelensky dit dans une interview franche avec le réseau de radiodiffusion public sud-coréen KBS jeudi. « Ils ont des objectifs stratégiques. »

« Leurs actions ne sont pas une coïncidence : ils veulent le soutien de la Russie en retour », a-t-il ajouté dans des commentaires également publiés sur son compte de réseau social X.

Les États-Unis déclarent que 8 000 SOLDATS NORD-CORÉENS COMMENCERONT DES OPÉRATIONS DE COMBAT DANS LA GUERRE AVEC L’UKRAINE « DANS LES PROCHAINS JOURS »

L’avertissement de Zelensky a coïncidé avec une annonce du secrétaire d’État américain Antony Blinken et du secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin, qui ont tenu jeudi une conférence de presse conjointe avec leurs homologues sud-coréens pour confirmer que quelque 10 000 soldats nord-coréens ont été déployés en Russie pour y suivre une formation, soit 80 %. dont se trouvent déjà à Koursk et devraient commencer des opérations de combat contre l’Ukraine dans la région dans les « prochains jours ».

Zelensky, qui a décrit la menace désormais posée par la Corée du Nord comme « une guerre de deux pays contre un », a fait écho à la menace imminente décrite par les responsables américains et a exhorté la Corée du Sud à commencer à jouer un rôle plus important dans la lutte contre la guerre de près de 1 000 jours menée par la Russie contre la Corée du Nord. Ukraine.

« Que ces forces soient à Koursk ou sur nos terres occupées, elles se préparent à combattre les soldats ukrainiens. Le monde doit reconnaître la gravité de cette alliance », a-t-il déclaré. « La Corée du Sud a abordé cette guerre avec prudence.

« Mais il ne s’agit pas seulement de notre guerre », a poursuivi Zelensky. « La Russie a intégré la Corée du Nord, et elle ne s’arrêtera pas là. L’Iran, ou même d’autres, pourraient être les prochains. »

Zelensky a déclaré que la Corée du Sud s’était déjà engagée à envoyer une équipe de spécialistes en Ukraine où ils collaboreraient sur les capacités défensives, y compris la défense aérienne, la Corée du Nord fournissant également à la Russie de l’artillerie et des missiles.

LE PENTAGON NE MENACE AUCUNE NOUVELLE LIMITE SUR LES ARMES UKRAINIENNES SI LA CORÉE DU NORD REJOINT LA GUERRE DE LA RUSSIE

« Si la Corée du Sud veut comprendre les capacités réelles de la Corée du Nord et de ses soldats, cela leur serait bénéfique d’être ici, de voir et d’analyser la réalité par eux-mêmes », a-t-il déclaré. « Considérez à quel point la Corée du Nord est proche de Séoul : seulement 40 à 50 km. [25-30 miles]la portée de l’artillerie moderne, pas même des missiles. »

« Les défenses aériennes ne peuvent pas contrer les frappes d’artillerie. Nos propres villes ont été anéanties par l’artillerie. J’espère que la Corée du Sud ne sera jamais confrontée à cela, mais la préparation est essentielle », a ajouté Zelenskyy.

Le président ukrainien a en outre suggéré qu’il était temps que les alliés de l’Est cherchent à former une « Alliance de sécurité asiatique » et a appelé des pays comme la Corée du Sud et le Japon à mener la charge.

« Et tendre la main à la Chine pourrait être essentiel pour contrer l’agression de la Corée du Nord, alors que la Corée du Nord entraîne activement cette région dans une guerre », a-t-il déclaré, remettant en question la position de la Chine alors que la menace d’un conflit régional s’étend.

« Je suis surpris par le silence de la Chine », a ajouté Zelensky. « Je ne peux pas dire que la Chine est de notre côté, mais en tant que garant de la sécurité régionale, son silence est frappant. »

Le président ukrainien a souligné à quel point l’unification de la Russie et de la Corée du Nord a des implications directes non seulement pour l’Ukraine, mais aussi pour ses partenaires à l’Est et ses alliés à l’Ouest.

« [Russian President Vladimir Putin is] tester l’Occident, l’OTAN et même la Corée du Sud, en observant leur réponse à l’arrivée des forces nord-coréennes dans sa campagne », a déclaré Zelensky. « Si la réponse est faible, nous devrions nous attendre à ce que le nombre de soldats étrangers sur notre sol augmente. »

Les États-Unis ont annoncé vendredi un nouveau programme d’aide défensive de 425 millions de dollars pour l’Ukraine de la part de l’Autorité présidentielle de retrait.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le paquet comprend des intercepteurs de défense aérienne, des munitions pour les systèmes de roquettes et d’artillerie, des véhicules blindés et des armes antichar pour aider à répondre aux « besoins critiques de sécurité et de défense de l’Ukraine ».

Le paquet ne comprenait notamment pas de missiles à portée intermédiaire Tomahawk qui, selon un rapport divulgué à Le New York Times cette semaine, Zelensky avait demandé et obtenu un refus.

Zelensky aurait exprimé sa frustration mercredi, non pas à cause du refus des États-Unis de fournir à l’Ukraine des armes avancées capables de parcourir quelque 1 500 milles, mais à cause du fait que la demande a été divulguée par un haut responsable américain anonyme.