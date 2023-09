Zelensky prévient les Nations Unies que la guerre de Poutine viendra pour eux

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté les membres des Nations Unies à se joindre à son pays pour repousser l’agression du président russe Vladimir Poutine, avertissant qu’ils pourraient être les prochains et que la guerre du Kremlin pourrait ne pas se terminer aux frontières de l’Ukraine.

Zelensky, portant sa chemise verte militaire et s’exprimant depuis le podium de l’Assemblée générale, a également mis en garde contre la menace des armes nucléaires dans la guerre, affirmant que l’ONU devait s’opposer à Poutine et à la Russie pour protéger le monde de « la finale ». guerre… après quoi plus personne ne se rassemblerait dans la salle de l’Assemblée générale.

« Tant que les armes nucléaires restent en place, la destruction massive prend de l’ampleur », a déclaré Zelensky. « L’agresseur utilise bien d’autres choses et ces choses sont utilisées non seulement contre notre pays, mais aussi contre le vôtre.

Le discours de Zelensky faisait suite à un discours du président Biden également centré sur la nécessité d’une action internationale contre la Russie. Biden et Zelensky cherchent tous deux à renforcer le soutien international continu à Kiev, dans un contexte de crainte d’une lassitude de la guerre en Europe et aux États-Unis, où les républicains du Congrès restent divisés sur l’Ukraine.

La guerre en est maintenant à son 19e mois, et le conflit a accaparé une attention et des ressources immenses de la part des États-Unis et d’autres économies avancées.

Les sanctions mondiales contre la Russie ont perturbé l’approvisionnement énergétique mondial et le blocus imposé par Moscou sur la côte ukrainienne de la mer Noire a eu un impact sur l’approvisionnement alimentaire mondial de certains des pays les plus peuplés et les plus nécessiteux du monde.

Zelensky a fait valoir que Poutine était responsable du déplacement de l’attention internationale vers son pays, au détriment d’autres besoins tels que le changement climatique.

« Quand les îles et les pays disparaissent sous l’eau, et quand les tornades et les déserts s’étendent sur de nouveaux territoires, et quand tout cela se produit, une catastrophe non naturelle à Moscou a décidé de déclencher une grande guerre et a tué des dizaines de milliers de personnes », a-t-il déclaré. . « Nous devons arrêter cela. Nous devons agir unis pour vaincre l’agresseur.

Les caméras pendant les remarques de Zelensky se sont parfois tournées vers le représentant russe présent au corps, qui semblait prendre quelques notes avant de tourner son attention vers son téléphone portable pour ce qui semblait être le reste du discours du dirigeant ukrainien.

Le représentant russe a regardé son téléphone tandis que Zelensky accusait la Russie de déclencher une nouvelle guerre chaque décennie, soulignant divers conflits.

« La Russie a presque avalé la Biélorussie. Cela menace évidemment le Kazakhstan et maintenant les États baltes. Et le but de la guerre actuelle contre l’Ukraine est de transformer notre terre, notre peuple, nos vies, nos ressources en arme contre l’ordre international fondé sur des règles », a-t-il déclaré.

Zelensky a exhorté les États membres à se joindre à sa proposition d’une « formule de paix », qui appelle largement au retrait de la Russie de tout le territoire ukrainien, rendant justice pour les crimes de guerre et garantissant la sécurité du pays.

Le président ukrainien a tenu au moins trois réunions avec les principaux partisans de l’Ukraine pour tenter d’obtenir un soutien en faveur de la « formule de paix », la dernière fois à Djeddah, en Arabie Saoudite. Cette réunion a réuni des représentants de la Chine, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et du Brésil, partenaires économiques et diplomatiques clés de la Russie.

Il a exhorté les États membres de l’ONU à se joindre à un « sommet mondial pour la paix » pour susciter davantage de soutien à son pays.

« Je vous invite tous, vous tous qui ne tolérez aucune agression, à préparer ensemble le sommet », a-t-il déclaré.

« Et je suis conscient des tentatives visant à conclure des transactions louches en coulisses. On ne peut pas faire confiance au mal. Demandez à Prighozin si l’on parie sur les promesses de Poutine », a déclaré Zelensky, faisant référence au chef du groupe de mercenaires Wagner, Eugène Prighozin, un ancien allié de Poutine décédé le mois dernier dans un mystérieux accident d’avion.

Pour les dernières nouvelles, la météo, les sports et les vidéos en streaming, rendez-vous sur The Hill.