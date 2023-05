Zelensky présente son leadership mondial lors des visites du G7 et de la Ligue arabe

Le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky s’est rendu en Ligue arabe en fin de semaine dernière, avant de se rendre au G7 au Japon. Ces deux voyages importants illustrent non seulement le leadership mondial de Zelensky au nom de l’Ukraine, mais aussi la façon dont le conflit ukrainien est devenu si central dans les affaires du monde.

La Ligue arabe était plus difficile à vendre pour le dirigeant ukrainien, car l’événement se déroulait au milieu d’une réunion historique accueillant le régime syrien d’Assad dans la Ligue. Bien que tous les membres du groupe n’aient pas été ravis de voir le président syrien Bashar al-Assad y assister, le contexte général était que l’Arabie saoudite et certains autres États avaient contribué à la réalisation de cet événement.

D’autre part, de nombreux États arabes sont plus neutres sur le conflit Ukraine-Russie. Certains d’entre eux se rangent discrètement du côté de l’Occident sur certaines questions, telles que ne pas fournir d’armes à la Russie ou travailler pour empêcher les avions militaires russes de voler vers la Syrie au-dessus de leur espace aérien. Sur d’autres questions, cependant, ils couvrent leurs paris.

La Russie entretient des relations historiques avec les pays du Moyen-Orient. Moscou est un allié clé de la Syrie, autrefois, elle a fourni des armes à Saddam Hussein d’Irak ; et avant les années 1980, c’était un partenaire clé de l’Égypte.

Aujourd’hui, de nombreux pays du Golfe se couvrent également de paris sur d’autres groupements tels que l’Organisation de coopération de Shanghai et sont prêts à travailler avec la Chine, même si les États-Unis les avertissent de ne pas trop s’ouvrir à Pékin.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s’adresse aux médias à la chancellerie de Berlin, en Allemagne, le 14 mai 2023 (crédit : REUTERS/FABRIZIO BENSCH)

Par conséquent, Zelensky entrait dans un forum qui n’était pas automatiquement de son côté. Le fait qu’il se soit rendu dans la Ligue arabe montre sa clairvoyance. Il comprend que des groupes comme la Ligue ne sont pas dans le camp russe ou américain et que l’Ukraine peut obtenir quelque chose de certains de ces pays.

Par exemple, l’Arabie saoudite a joué un rôle clé dans les coulisses de certains échanges de prisonniers. Il est important de se rappeler que l’Arabie saoudite a aidé à l’échange de cinq volontaires britanniques et de deux volontaires américains en Ukraine qui avaient été capturés par la Russie et ont été libérés avec l’aide de Riyad.

En quoi le voyage de Zelensky était-il important ?

Le voyage du dirigeant ukrainien était important pour d’autres raisons telles que la démonstration de sa volonté d’aller partout où c’était possible pour aider l’Ukraine, même si les retours sur son voyage peuvent être à long terme et faibles. La réunion de la Ligue a été gâchée à certains égards par la présence du régime d’Assad. L’apparition de Zelensky montre que la Ligue arabe n’est pas seulement un réseau de régimes autoritaires, mais peut plutôt jouer un rôle important dans le monde. Cela signifie que la rencontre a servi à la fois l’Ukraine et la Ligue.

Zelensky était également prêt à critiquer certains des pays présents. « Malheureusement, il y en a dans le monde et ici parmi vous qui ferment les yeux sur ceux [prisoner of war] des cages et des annexions illégales », a-t-il déclaré à la BBC.

Passons au G7

Zelensky s’est ensuite rendu au G7, où il est arrivé pour la première fois à l’aéroport d’Hiroshima. Tous les détails de son voyage n’étaient pas clairs, mais cela survient alors que les pays s’apprêtent à soutenir l’Ukraine grâce à davantage de formation sur les F-16 et à la fourniture potentielle de l’avion de combat clé à Kiev.

Ce serait un énorme changement de jeu. Personne n’imaginait que cela arriverait il y a un an. Aujourd’hui, l’Ukraine reçoit lentement de nombreuses armes occidentales avancées, des HIMAR aux Patriots et autres systèmes. La BBC a déclaré que son arrivée « avait volé la vedette » lors de l’événement. Zelensky est une star et ces pays du G7 montrent leur pertinence en soutenant l’Ukraine.

Ils ont d’autres gros problèmes dans leur assiette, comme la Chine. La rencontre au Japon s’inscrit évidemment dans un contexte de montée des tensions avec la Chine.

Zelensky a salué la décision des États-Unis et d’autres de fournir à l’Ukraine des F-16. Le dirigeant ukrainien a déclaré que cette réunion du G7 contribuera à la sécurité et à une coopération renforcée qui pourrait conduire à la victoire et à la paix.