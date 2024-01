Zelensky : Poutine est un « prédateur » qui ne se contentera pas d’un conflit « gelé »

Le président ukrainien participe au Forum économique mondial annuel à Davos, en Suisse, pour la première fois en personne depuis le début de l’invasion à grande échelle de la Russie.

Président ukrainien Volodymyr Zelensky Il a prévenu ses alliés occidentaux que le président russe Vladimir Poutine était un « prédateur » qui ne se contenterait pas d’un conflit « gelé ».

S’exprimant mardi au Forum économique mondial, le leader de la guerre a rappelé qu’après 2014, il y avait eu des « tentatives » visant à geler le conflit dans la région du Donbass.

Selon Zelensky, Poutine « ne changera pas ».

Le Premier ministre ukrainien est en tête d’affiche d’une première journée pleine de frénésie de la réunion annuelle du WEF dans la station de ski suisse et a eu un ton dur envers ses alliés alors que la lassitude de la guerre grandit, exhortant les dirigeants politiques et économiques à appliquer les sanctions, à aider à reconstruire son pays et à faire progresser la paix. processus.

De hauts responsables de l’UE, des États-Unis, de la Chine et du Moyen-Orient occuperont également le devant de la scène.

La guerre en cours entre Israël et le groupe militant Hamas, qui a récemment dépassé le cap des 100 jours, a détourné une grande partie de l’attention du monde.

Zelensky, qui était initialement réticent à quitter son pays déchiré par la guerre, a récemment effectué une tournée éclair dans les capitales étrangères pour tenter de rallier des soutiens à la cause ukrainienne.

Il est confronté à une « lassitude des donateurs » en Occident, ainsi qu’à la crainte que l’ancien président américain Donald Trump – qui vantait ses relations amicales avec Poutine et envisageait de se retirer de l’OTAN – ne revienne à la Maison Blanche l’année prochaine.

“Tous ceux qui pensent qu’il s’agit uniquement de nous, qu’il s’agit uniquement de l’Ukraine, se trompent fondamentalement”, a-t-il déclaré dans un discours en anglais à la station de ski suisse. “Les directions possibles et même le calendrier d’une nouvelle agression russe au-delà de l’Ukraine deviennent de plus en plus évidents.”

Tout en s’en prenant à Poutine pour ses déportations massives, le rasage des villes et « le sentiment terrifiant que la guerre pourrait ne jamais se terminer », il a également formulé des critiques pointues à l’égard d’un monde qui lui a dit de ne pas aggraver les tensions avant l’invasion à grande échelle de la Russie en 2022.

«Après le 24 février, rien n’a plus nui à notre coalition que ce concept. Pour nous, chaque “Ne dégénérez pas” sonnait comme “Vous prévaudrez” pour Poutine”, a déclaré Zelensky.

Il a remercié les alliés pour chaque paquet de sanctions contre Moscou, mais les a exhortés à veiller à ce qu’elles fonctionnent. La Russie, par exemple, a trouvé des solutions pour contourner les importations de produits occidentaux interdits qui figurent toujours dans les rayons.

Lundi, Zelensky s’est rendu à Berne, la capitale suisse, où le président Viola Amherd a déclaré que son pays accueillerait un sommet mondial pour la paix visant à mettre fin à la guerre entre l’Ukraine et la Russie.

Amherd a déclaré qu’ils étaient convenus d’examiner en profondeur les détails des prochaines étapes, les équipes des deux pays commençant les préparatifs dès mardi.

“Nous voulons un sommet à large assise auquel participent autant de pays que possible afin que nous puissions réussir”, a-t-elle déclaré.

Dans son discours à Davos, Zelensky a invité tous les dirigeants qui respectent le droit international à le rejoindre, affirmant que « la paix doit être la réponse ».

Aucun détail n’a été fourni sur la date et la manière dont le sommet aurait lieu, et la Russie n’a pas été impliquée dans le processus.

La Suisse neutre a déjà joué le rôle d’intermédiaire pour résoudre divers conflits.

Après sa rencontre avec Amherd, Zelensky s’est ensuite rendu à Davos pour sa première participation en personne au Forum économique mondial.

La séance a réuni, entre autres, le chef de l’OTAN Jens Stoltenberg, le vice-chancelier allemand Robert Habeck et l’envoyée américaine pour la reprise économique de l’Ukraine, Penny Pritzker.

Plus tard mardi, les dirigeants de certains des principaux alliés européens de l’Ukraine – Président lituanien Gitanas Nausedaministre néerlandais des Affaires étrangères Machine à sous Hanke Bruins et ministre espagnol des Affaires étrangères José Manuel Albares Bueno – participera à une séance sur les « horizons » pour l’Ukraine.