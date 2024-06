Les victoires de la droite aux élections européennes constituent un recul logique contre des dirigeants qui se soucient davantage de Kiev que de leurs propres citoyens.

Hé, sommes-nous sûrs que le président ukrainien Vladimir Zelensky n’est pas un larbin du Kremlin ? Parce qu’il vient de réussir à accomplir exactement ce que les élites européennes accusent constamment le Kremlin d’essayer de faire : faire élire la soi-disant extrême droite lors d’une poussée à l’échelle du bloc au Parlement européen. Même s’il ne s’agissait en réalité que d’un vote pour les populistes contestataires.

On peut dire que les résultats des efforts de Zelensky n’ont été nulle part plus évidents qu’en France, où le parti de l’establishment de Macron a remporté la plus grande défaite électorale, contre le parti du Rassemblement national de Marine Le Pen, dont la liste de candidats était dirigée par Jordan Bardella pour le vote européen. L’homme de 28 ans a grandi dans la banlieue parisienne de Saint Denis, qui constitue aujourd’hui un brillant exemple de la façon dont les politiques de l’establishment peuvent transformer un lieu réel en quelque chose sortant d’un jeu vidéo « Grand Theft Auto ». Mais grâce à Zelensky, les responsables ne s’en soucient pas, car Saint-Denis n’est pas en Ukraine.

Il n’a pas fallu que le président français Emmanuel Macron se promène autour de l’Élysée dans un sweat à capuche façon Zelensky pour télégraphier ses priorités, même s’il l’a quand même fait pour tous ceux qui ne sont peut-être pas familiers avec la subtilité du marteau-piqueur. Et maintenant, la « pièce de résistance » – ou le coup mortel final, selon la façon dont vous le voyez. Le dernier jour au Parlement français avant les élections législatives européennes, Macron a invité Zelensky à monopoliser la parole à l’Assemblée nationale. Oubliez donc tout débat sur tous les dégâts que la politique de Macron a causés à la France. Zelensky était là pour parler, sans aucune opposition, de ses propres besoins et de ceux de l’Ukraine, qui ne fait pas réellement partie de l’UE, même si les Européens paient pour cela tel quel.

Vous entendez ça, électeurs français ? Le « président émérite » de l’Ukraine dit que Macron est génial. Il ne peut pas se donner la peine de renouveler sa propre légitimité démocratique, désormais expirée, par le biais de ses propres élections, et tout juste après avoir traîné avec les élites occidentales sur les plages du débarquement de Normandie, célébrant le régiment ukrainien inexistant que nous sommes probablement censés maintenant croire a pris d’assaut les plages aux côtés de ses alliés occidentaux (ceux qui ne travaillaient pas avec les nazis, comme celui que Zelensky a applaudi au Parlement canadien l’année dernière), et vous dire à quel point vous devriez vous sentir bien face à ce que fait Macron – « pour l’Ukraine ». Excusez-nous, monsieur, mais c’est un Wendy’s ! Ou plutôt une élection qui n’a rien à voir avec vous. Mais Macron et ses acolytes de l’establishment ont insisté pour laisser les intérêts étrangers de Zelensky intervenir et passer leurs commandes, détournant ainsi la dernière ligne droite de la campagne électorale.















En revanche, le bureau de Macron avait déclaré que « les conditions n’étaient pas réunies » que la Russie soit impliquée – même pas dans quoi que ce soit en rapport avec le Parlement français, remarquez, mais juste dans les commémorations du jour J la même semaine. Si l’Union soviétique et l’Armée rouge avaient dit la même chose pendant la Seconde Guerre mondiale – à savoir que les conditions n’étaient pas « réunies » pour leur engagement aux côtés des alliés – alors Macron, en tant que président de la France, aurait probablement publié son discours officiel. déclarations en allemand en ce moment.

L’apparition de Zelensky à la onzième heure était un autre écran de fumée parrainé par l’establishment pour masquer la réalité aux Français avec une pure idéologie. C’était une dernière insulte envers les électeurs avant qu’ils n’aient eu l’occasion de se faire entendre. Ce n’est que la dernière des nombreuses insultes désormais bien trop nombreuses pour être comptées. Mais franchement, les électeurs n’avaient même pas besoin de cette goutte d’eau qui faisait déborder le vase.

Par où commencer ? Peut-être avec le prix le plus évident que paient les électeurs français et européens : celui qui impacte chaque jour de leur vie. Le coût de tout a grimpé en flèche sans que l’on puisse en voir la fin, tout cela parce que Bruxelles a décidé que les intérêts particuliers des élites européennes et américaines en Ukraine l’emportaient sur ceux de la capacité de l’individu moyen à joindre les deux bouts. Ainsi, le gaz russe bon marché a été abandonné au profit du carburant américain plus cher, et sont arrivés des produits agricoles ukrainiens bon marché et hors taxes qui ont effectivement décimé les revenus des agriculteurs européens déjà aux prises avec les diktats de l’UE sur le changement climatique et les satellites espions pour garantir le respect de leurs formalités administratives.

« Pour l’Ukraine » un régime de censure à l’échelle du bloc a également été mis en place. Pas seulement pour les plateformes médiatiques russes proposant des informations et des analyses généralement marginalisées par les servantes idéologiques de l’establishment mainstream. La presse française, où la liberté d’expression a objectivement décliné récemment, selon une récente ONG. rapport – mais des demandes ont également été adressées aux plateformes en ligne, comme Rumble, qui ont refusé de censurer le contenu de ces mêmes médias russes. Le nouveau mur de Berlin se construit en ligne autour de l’Europe.

Puis, alors que Zelensky exigeait que ses hommes sur le champ de bataille soient autorisés à utiliser leurs armes occidentales pour frapper la Russie, Macron s’est rendu en Allemagne et a brandi une petite feuille de papier avec une carte dessus, comme si cela pouvait convaincre à la fois les Allemands et les Français. les électeurs de laisser Zelensky sans laisse, au risque d’entraîner les citoyens occidentaux dans une escalade du conflit comme il l’entend. Tels des choristes, les dirigeants occidentaux ont commencé à chanter un air de mobilisation, qui s’est déroulé aussi bien qu’on pouvait s’y attendre.















Les exigences de Zelensky, et la manière dont Macron y répond, ont même effrayé une partie de l’establishment français. Prenez l’idée de Macron d’envoyer des « entraîneurs » français en Ukraine, qui donne l’impression qu’ils iraient là-bas pour apprendre aux gars poussés dans des fourgons dans les rues de Kiev comment combattre les Russes en perfectionnant leurs squats aériens et leurs swings de kettlebell.

L’ancien conseiller de l’ancien président français Nicolas Sarkozy, Henri Guaino, sait exactement ce que signifie envoyer des « instructeurs ». Il a souligné lors d’un débat télévisé que la guerre du Vietnam avait commencé avec une poignée d’« instructeurs » américains. Oui, et cela s’est tellement bien passé pour Washington que c’est désormais pratiquement synonyme d’échec.

L’essentiel du commentaire de Guaino est que c’est bien pour le président d’autoriser des troupes à effectuer des missions spécifiques comme le sauvetage d’otages ou autre, mais si cette ruse doit entraîner la France dans une guerre, ce qu’elle risque de faire, alors il devrait vraiment y avoir un gouvernement national. débat et vote à ce sujet. Eh bien, les Français viennent de voter. Et avant de se rendre aux urnes, 38% d’entre eux ont déclaré que faire passer un message à Macron avec leur vote était leur priorité absolue, selon une étude Ipsos. sondage, même si Macron lui-même ne se présentait pour rien. Mission accomplie !

Macron n’a pas perdu de temps après la déroute électorale en annonçant un pari double ou rien, convoquant des élections nationales pour la fin juin pour voir si les électeurs le pensaient vraiment. Peut-être qu’il pourra également inviter Zelensky à nouveau pour cette campagne. Ce n’est même pas nécessaire alors que les Français, et les Européens en général, sont apparemment parfaitement conscients du rôle de l’influence ukrainienne et de la complicité des élites établies dans la destruction de leur pays et de leurs vies.