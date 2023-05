Zelensky pleure la destruction à Bakhmut et plaide pour l’aide de l’Ukraine au G-7

Commentez cette histoire Commentaire

HIROSHIMA, Japon – Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lançant un appel dramatique et passionné pour que les démocraties mondiales les plus riches continuent à fournir à l’Ukraine des armes et des fonds, a pleuré la destruction de Bakhmut, une ville en ruines que la Russie prétend avoir prise. Interrogé lors de la réunion au sommet du Groupe des Sept avec le président Biden si Bakhmut était toujours entre les mains de l’Ukraine, étant donné que les Russes disent avoir pris le contrôle, Zelensky a répondu : « Je pense que non. Mais vous devez comprendre, il n’y a rien.

Son porte-parole, Sergii Nykyforov, a ensuite précisé sur Facebook que le « non » de Zelensky faisait référence aux affirmations de la Russie selon lesquelles elle avait pris la ville, affirmant que Zelensky nie ces affirmations.

Mais les bâtiments ont été détruits, a déclaré Zelensky, et tout ce qui reste est du sol « et beaucoup de Russes morts ».

« Pour aujourd’hui, Bakhmut n’est que dans nos cœurs et il n’y a rien ici », a déclaré Zelensky, tout en louant les défenseurs de Bakhmut : « Ils ont fait un excellent travail, et bien sûr nous les apprécions pour leur excellent travail. »

C’était une note sombre alors que Zelensky arrivait ici dans une ville qui a été gravement endommagée il y a près de huit décennies par une bombe nucléaire américaine. Il est venu avertir à nouveau des menaces des armes nucléaires et des risques pour son pays en lambeaux de guerre qui cherche un jour à se reconstruire de la même manière qu’Hiroshima est devenue un pôle industriel dynamique.

Biden, dans des remarques avant la réunion avec Zelensky, a déclaré que les États-Unis fourniraient à l’Ukraine une autre phase d’assistance militaire, une tranche de 375 millions de dollars que Biden a décrite comme « un ensemble qui comprend plus d’artillerie de munitions, de véhicules blindés pour renforcer le champ de bataille de l’Ukraine ». capacités.

« Les États-Unis continuent d’aider l’Ukraine à réagir, à se redresser et à se reconstruire », a déclaré Biden.

Zelensky a passé une grande partie de la journée à des réunions mais devait visiter dans l’après-midi le Peace Memorial Park, l’épicentre où la bombe atomique a été larguée en 1946, et tenir une conférence de presse dans la soirée. Tout au long de la journée, il a reçu des câlins, des poignées de main et des tapes dans le dos.

« Avec tous nos alliés et partenaires, nous avons atteint un tel niveau de coopération qui garantit le respect de la démocratie, du droit international et de la liberté », il a écrit sur Twitter au milieu de ses réunions. « Il y a eu des tentatives d’ignorer et de négliger ce que nous apprécions. Mais maintenant c’est impossible. Maintenant, notre pouvoir grandit.

Il a écrit sur le pouvoir de garder les démocraties unies.

« Plus nous travaillons tous ensemble, moins il est probable que quelqu’un d’autre dans le monde suive la voie insensée de la Russie », a-t-il ajouté. « Mais est-ce suffisant ? La démocratie a besoin de plus. Je pense que nous avons besoin d’un leadership mondial clair de la démocratie. C’est la principale chose que nous fournissons avec notre coopération.

Plus tard dans la journée, il a écrit un message enhardi déclarant que l’Ukraine ne négociera pas avec le président russe Vladimir Poutine tant que les troupes ne seront pas retirées.

« Tant que les envahisseurs resteront sur nos terres, personne ne s’assiéra à la table des négociations », a écrit Zelensky. « Le colonisateur doit sortir. Et le monde a assez de puissance pour forcer [Russia] pour restaurer la paix pas à pas.

Dans la matinée, Zelensky a rencontré d’autres dirigeants à l’hôtel. Ils ont brièvement posé pour des photos, Zelensky se penchant vers le Premier ministre japonais Fumio Kishida et disant : « Merci ». Après environ une minute à se réorganiser et à poser pour des photos, Biden s’est approché de Zelensky, enroulant son bras autour de lui et lui parlant à l’oreille alors qu’ils quittaient la pièce.

Lors d’une rencontre ultérieure, Zelensky était notamment assis à côté du Premier ministre indien Narendra Modi, qui est resté neutre sur la guerre.

« La situation ukrainienne et la communauté internationale sont confrontées à des défis en matière de paix et de stabilité », a déclaré Kishida au début de la réunion. « Comment pouvons-nous répondre à ces défis ? J’espère que nous pourrons approfondir notre discussion sur ces thèmes.

Avant le début de la discussion et avant que Zelensky ne parle, les journalistes ont été conduits hors de la salle.

Zelensky a rencontré dimanche après-midi Biden, une discussion qui a eu lieu quelques jours après que le président ukrainien a remporté une victoire importante lorsque des responsables de la Maison Blanche ont déclaré qu’ils autoriseraient les nations alliées à envoyer des F-16 en Ukraine et qu’ils formeraient également des pilotes ukrainiens. Cette décision, qui constituait un revirement important pour Biden qui avait soutenu que les avions de chasse n’étaient pas nécessaires, est intervenue après que Zelensky eut demandé pendant des mois les capacités aériennes avancées pour renforcer la contre-offensive de son pays.

Le changement a été le résultat de discussions approfondies entre les responsables de la Maison Blanche et de la diplomatie avec des alliés du monde entier.

Dans les semaines qui ont précédé le sommet du G-7, le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan s’est rendu à Londres, en partie pour régler les détails de la question du F-16, selon des responsables américains qui ont parlé sous couvert d’anonymat pour décrire les délibérations privées. . Pendant son séjour, il a rencontré des responsables européens, dont des Britanniques, des Français et des Allemands, pour discuter de la logistique de la formation des Ukrainiens, et des Néerlandais et des Polonais pour discuter de la livraison potentielle des avions de chasse. Les formations auront probablement lieu en Europe, ont déclaré des responsables américains. Les Pays-Bas et la Pologne ont des F-16, ce qui les place au cœur des efforts visant à en fournir à l’Ukraine.

De retour à Washington, Sullivan a informé Biden des discussions et du large soutien des alliés américains pour donner les avions à l’Ukraine. Cela a ouvert la voie à Biden pour dire à ses homologues du G-7 lors du sommet que les États-Unis soutiendraient la formation de pilotes ukrainiens, ouvrant la voie aux pays pour qu’ils envoient éventuellement des F-16 en Ukraine.

Le voyage de Zelensky, qui avait été tenu secret jusqu’à la veille de son arrivée, est immédiatement devenu le thème dominant d’un sommet également conçu pour se concentrer sur le changement climatique, la lutte contre l’essor économique et militaire de la Chine et l’élaboration de relations internationales normes pour les progrès rapides de l’intelligence artificielle.

Il a atterri samedi en fin d’après-midi, vêtu de son vert militaire emblématique, et a descendu les escaliers d’un avion français pour monter à bord d’un cortège en attente. Conduisant dans les rues d’Hiroshima grouillantes de policiers debout à presque tous les coins, il est arrivé pour plusieurs réunions avec des dirigeants étrangers.

L’une de ses premières rencontres a été avec Modi. C’était la première fois que les deux se rencontraient depuis le début de la guerre.

Dans ses remarques, Modi a déclaré qu’il ferait tout son possible pour trouver une solution au conflit.

« Pour moi, c’est une question d’humanité et de valeurs humanitaires. Vous connaîtriez les défis et la douleur de la guerre mieux que n’importe lequel d’entre nous »

Il a tenu des réunions tard dans la soirée avec tous les hauts dirigeants ici, y compris le président français Emmanuel Macron, le chancelier allemand Olaf Scholz et le Premier ministre britannique Rishi Sunak.

Zelensky libéré une vidéo optimiste tard samedi aux citoyens de son pays, décrivant les réunions pleines d’espoir et productives qu’il a eues depuis son arrivée.

« Comme toujours, je suis reconnaissant envers nos guerriers », a-t-il déclaré. « À tous ceux qui protègent la terre ukrainienne, la mer ukrainienne et le ciel ukrainien. Nous sommes sûrs que nous reviendrons de cette visite avec encore plus d’opportunités pour vous, nos défenseurs.

Il s’agissait de la première visite de Zelensky en Asie pour se mobiliser autour de la guerre, mais il a beaucoup voyagé ce mois-ci pour essayer de maintenir la communauté internationale derrière le combat de l’Ukraine, y compris des visites ces dernières semaines dans des capitales en Allemagne, en France et en Grande-Bretagne.

Malgré une fuite en avant, la rencontre de Zelensky avec Scholz a abouti à la promesse de fournir à l’Ukraine des systèmes de défense aérienne et davantage de chars. Puis vint un voyage surprise à Paris, où Macron a annoncé que des véhicules blindés et des chars légers se dirigeraient vers l’Ukraine. Lors de la visite de Zelensky au Royaume-Uni, Sunak a déclaré que les forces ukrainiennes obtiendraient « des centaines » de missiles et de drones ; Londres a également proposé d’aider d’autres pays à envoyer des avions de combat en Ukraine.

L’Ukraine continuera également à expédier des céréales dans le monde entier après un accord négocié par l’OTAN et la Turquie pour prolonger un accord sur la mer Noire pour Kiev et Moscou, un accord qui donne à la nation de Zelensky une bouée de sauvetage économique.

La diplomatie au Moyen-Orient s’est poursuivie vendredi, lorsque Zelensky s’est arrêté en Arabie saoudite pour demander plus de soutien aux dirigeants de la Ligue arabe. Cette réunion comprenait le président syrien Bashar al-Assad, qui assistait pour la première fois depuis sa suspension du groupe il y a 12 ans après que sa répression contre les manifestants pro-démocratie a déclenché une guerre civile meurtrière.

Tous les développements n’ont pas suivi le chemin de Zelensky ce mois-ci.

Bien que les dommages causés par une frappe de missiles en milieu de semaine sur le système de défense aérienne Patriot fourni par les États-Unis aient été réparés, les attaques contre Kiev ont été parmi les plus lourdes depuis des mois, provoquant des sirènes nocturnes et énervant les habitants de la capitale pendant que leur président se déplaçait pour renforcer son soutien.

Au milieu des efforts de Zelensky pour obtenir plus d’aide de la part d’alliés asiatiques, Zelensky a également rencontré dimanche le président Yoon Suk Yeol de Corée du Sud, qui dispose d’un énorme stock d’obus d’artillerie dont l’Ukraine a désespérément besoin et a fait face à une pression soutenue des pays occidentaux pour envoyer des armes létales. directement à Kiev.

Zelenski annoncé sur Twitter qu’il a remercié Yoon pour l’aide humanitaire et non létale de la Corée du Sud et qu’il attendait avec impatience une « coopération continue ».

La Corée du Sud a jusqu’à présent diminué fournir des armes létales à l’effort de guerre, invoquant ses inquiétudes quant à ses relations avec les pays belligérants. Séoul a hésité à rapprocher Moscou de Pyongyang, craignant que la Russie ne riposte en aidant la Corée du Nord à faire avancer son programme nucléaire et d’armement. Des responsables américains ont déclaré que la Russie fournissait déjà de la nourriture et d’autres produits à la Corée du Nord en échange d’armes.

Zelensky et Kishida doivent se rencontrer dimanche soir, leur première rencontre depuis le voyage de Kishida en Ukraine en mars en tant que dernier membre des pays du G-7 à se rendre à Kiev pour montrer son soutien.

À l’époque, Zelensky avait qualifié le dirigeant japonais de « défenseur vraiment puissant de l’ordre international et d’ami de longue date de l’Ukraine ».

Lors d’une conférence de presse concluant le sommet dimanche, Kishida a déclaré qu’il était « vraiment utile que le G-7 ait invité le président Zelensky au Japon pour montrer la solidarité inébranlable du G-7 avec l’Ukraine ».

Kishida a déclaré qu’en invitant Zelensky, les dirigeants ont pu envoyer un « message fort au monde » sur leur soutien à l’Ukraine et leur condamnation de l’invasion russe.

« Où que ce soit dans le monde, tenter de changer unilatéralement le statu quo par la force ne peut jamais être accepté », a-t-il déclaré.