Zelensky plaide pour la mi-mandat aux États-Unis

Vladimir Zelensky a exigé des Américains “une unité inébranlable” pour soutenir l’Ukraine

Le président ukrainien Vladimir Zelensky a appelé mardi les politiciens américains à rester unis dans leur soutien à Kiev, car il apparaissait de plus en plus que les démocrates du président Joe Biden pourraient perdre leur majorité au Congrès américain lors des élections de mi-mandat.

“Les démocraties ne doivent pas s’arrêter sur leur chemin vers la victoire”, Zelensky a déclaré dans une adresse vidéo enregistrée aux Américains. « Comme dans toute société démocratique, les Ukrainiens ont des points de vue différents sur la vie et la politique. Mais quand la Russie a décidé de détruire notre liberté et d’effacer l’Ukraine de la surface de la terre, nous nous sommes immédiatement unis et nous gardons cette unité.

“Je vous demande de maintenir une unité inébranlable, comme c’est le cas maintenant, jusqu’au jour même où nous entendrons tous ces mots importants dont nous rêvons… Jusqu’à ce que nous entendions que la paix a finalement été rétablie”, a-t-il ajouté, selon l’AFP.

Citant le conflit, Zelensky a invoqué la loi martiale, centralisé tous les médias et interdit un total de 15 partis d’opposition – dont le principal rival parlementaire – les accusant d’être “pro-russe”.

Plus tard dans la journée, Zelensky a rencontré l’ambassadrice américaine à l’ONU Linda Thomas-Greenfield, qui a déclaré que Washington avait fourni un soutien bipartite à l’Ukraine et que Biden “s’engage à travailler avec le Congrès américain pour que cela continue.” Elle a également annoncé un autre financement de 25 millions de dollars de l’USAID avant l’hiver prochain.

Le gouvernement Biden a promis plus de 54 milliards de dollars d’aide à Kiev rien que cette année, suite à la décision de Moscou d’envoyer des troupes en Ukraine en février. Alors que certains républicains – comme la députée géorgienne Marjorie Taylor Greene – ont juré que “Pas un sou de plus n’ira à l’Ukraine” s’ils gagnent, l’establishment du parti a été plus réservé, disant seulement que Kiev ne peut pas s’attendre à un “chèque en blanc” des États-Unis, étant donné la crise économique à la maison.