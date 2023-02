Zelensky plaide avec le Royaume-Uni pour des avions de chasse dans un discours parlementaire historique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a exhorté Rishi Sunak et d’autres dirigeants occidentaux à donner à son pays des avions de chasse pour vaincre l’envahisseur russe.

Le chef de guerre a profité de son discours historique au parlement pour faire pression sur le Royaume-Uni et ses alliés occidentaux pour qu’ils fournissent des avions de combat, disant aux députés et à ses pairs qu’il était temps d’offrir des “ailes pour la liberté”.

M. Zelensky a déclaré qu’il souhaitait que la Grande-Bretagne et d’autres aident son armée de l’air maintenant. “Je vous lance un appel, à vous et au monde, avec des mots simples mais pourtant très importants : des avions de combat pour l’Ukraine, des ailes pour la liberté.”

Il a déclaré : « Il y a deux ans, j’ai quitté le Parlement en vous remerciant pour le délicieux thé anglais. Aujourd’hui, je quitterai le Parlement aujourd’hui en vous remerciant tous à l’avance pour les puissants avions anglais.

M. Zelensky, qui devait rencontrer le roi Charles III au palais de Buckingham plus tard dans la journée, a ajouté : « En Grande-Bretagne, le roi est pilote de l’armée de l’air. En Ukraine, aujourd’hui, chaque pilote de l’armée de l’air est un roi.

Il a également remis au président de la Chambre des communes, Sir Lindsay Hoyle, le casque d’un pilote de chasse ukrainien “as” vers la fin de son discours de 20 minutes. L’inscription disait : “Nous avons la liberté, donne-nous des ailes pour la protéger.”

M. Zelensky a déclaré qu’il voulait faire “tout ce qui est possible et impossible pour que le monde nous fournisse des avions modernes pour autonomiser et protéger les pilotes qui nous protégeront”.

M. Sunak a été critiqué – par son prédécesseur Boris Johnson et d’autres – pour sa décision de ne pas envoyer d’avions de combat britanniques à son allié.

Le No 10 a déclaré la semaine dernière qu’il n’était “pas pratique” d’envoyer des avions britanniques dans la zone de guerre. Mais M. Sunak a annoncé mercredi qu’il étendait la formation britannique aux pilotes de chasse ukrainiens.

M. Sunak a déclaré mercredi qu’il était “fier” d’annoncer une extension de la formation des soldats aux pilotes de jet et aux marines pour aider l’Ukraine à “défendre ses intérêts à l’avenir”.

L’annonce du n ° 10 a semblé signaler un changement d’approche. Les responsables ont déclaré que “dans le cadre de cet investissement à long terme dans les capacités”, le Royaume-Uni travaillera avec l’Ukraine et ses alliés internationaux “pour coordonner le soutien collectif”.

Le président reçoit le casque de pilote de chasse de Zelensky (PENNSYLVANIE)

M. Zelensky rencontrera le président français Emmanuel Macron et le chancelier allemand Olaf Scholz à Paris mercredi, et devrait également les presser sur le besoin d’avions de chasse.

La chancelière allemande a critiqué la concurrence publique entre certains pays pour savoir qui peut livrer de meilleures armes à l’Ukraine, affirmant que cela nuisait à l’unité.

“Nous préservons et renforçons cette cohésion en préparant d’abord les décisions de manière confidentielle”, a déclaré M. Scholz, citant sa coopération avec le président américain Joe Biden dans le cadre de l’approvisionnement en chars. “Ce qui nuit à notre unité, c’est une compétition publique pour se surpasser dans les domaines suivants : chars de combat, sous-marins, avions – qui en demande plus ?”

M. Zelensky a reçu des applaudissements tonitruants et répétés des députés à Westminster Hall alors qu’il remerciait le Royaume-Uni d’avoir soutenu l’Ukraine « depuis le premier jour » de l’invasion russe en février dernier.

Il a salué le “fort caractère britannique” qui avait été montré en réponse – affirmant que le Royaume-Uni avait offert “un coup de main alors que le monde n’avait pas encore compris comment réagir”.

Signalant M. Johnson – vu en train d’écouter dans le hall – pour des éloges particuliers, il a déclaré: «Boris: vous avez uni les autres alors que cela semblait absolument impossible. Merci.”

Remerciant le peuple britannique, il a ajouté : “Vous n’avez pas compromis l’Ukraine et donc vous n’avez pas compromis vos idéaux et donc vous n’avez pas compromis l’esprit de ces grandes îles.”

Sunak et Zelensky à l’intérieur du No 10 (Simon Walker / No10 Downing Street)

Le Royaume-Uni a également annoncé un nouveau train de sanctions contre les entreprises russes et les alliés de Vladimir Poutine pour coïncider avec la visite surprise de M. Zelensky.

CST, un fabricant de drones russes et RT-Komplekt, qui produit des pièces pour les hélicoptères utilisés dans la guerre contre l’Ukraine, font partie des entités sanctionnées.

Cinq personnes liées aux résidences de luxe de M. Poutine, dont le commissaire présidentiel aux droits des entrepreneurs Boris Titov et le propriétaire d’Aerostart Viktor Myachin, ont également été frappées d’interdictions de voyager et de gels d’avoirs.

Le ministre des Affaires étrangères James Cleverly a déclaré que cela “accélérerait la pression économique sur Poutine” en “sapant sa machine de guerre pour aider l’Ukraine à l’emporter”.

M. Sunak offrira une puissance de feu à plus longue portée pour aider à contrer la capacité de la Russie à frapper les villes et les installations énergétiques ukrainiennes, a déclaré mercredi le numéro 10.

Les troupes ukrainiennes sont déjà formées à l’utilisation des chars Challenger 2, qui devraient être envoyés dans le pays le mois prochain.

Avant le discours de M. Zelensky au Parlement, M. Sunak et le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, ont organisé une manifestation d’unité dans les PMQ, tous deux s’exprimant en faveur du soutien du Royaume-Uni à l’Ukraine.

Sir Keir a déclaré que “Poutine et tous ses copains doivent se tenir à La Haye et faire face à la justice” lorsque la guerre sera terminée.

M. Sunak a déclaré qu’il avait discuté de la situation avec M. Zelensky et qu’elle espérait que “nous verrons les premiers actes d’accusation très prochainement” à la Cour pénale internationale.