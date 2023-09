Zelensky plaide au Capitole américain pour davantage d’aide à la guerre

WASHINGTON-

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est rentré jeudi à Washington pour une visite éclair d’une journée, cette fois pour affronter des républicains qui remettent désormais en question le flux de dollars américains qui depuis 19 mois a permis de maintenir ses troupes dans la lutte contre les forces russes.

Zelensky est arrivé au Capitole pour s’entretenir en privé avec les dirigeants républicains et démocrates de la Chambre et du Sénat, alors que le monde observe le soutien occidental à Kiev. Il rencontrera également le président Joe Biden à la Maison Blanche et s’entretiendra avec les dirigeants militaires américains au Pentagone.

Le chef de la minorité parlementaire, Hakeem Jeffries, a escorté Zelensky au Capitole. Les dirigeants républicains de la Chambre des représentants, qui ont promis de poser des questions difficiles à Zelensky sur ses projets concernant la voie à suivre pour l’effort de guerre de l’Ukraine, ont notamment choisi de ne pas se joindre aux salutations du président ukrainien devant les caméras.

Le représentant républicain du Texas, Michael McCaul, a déclaré que Zelenskyy avait déclaré aux législateurs qu’il gagnait.

Il s’agit de la deuxième visite de Zelensky à Washington depuis que la Russie a envahi l’Ukraine en février 2022 et intervient alors que la demande de Biden au Congrès de 24 milliards de dollars supplémentaires pour les besoins militaires et humanitaires de l’Ukraine est en jeu. Dans son pays, la Russie a lancé ses frappes les plus lourdes en un mois, quelques heures avant l’arrivée de Zelensky au Congrès, tuant trois personnes, déclenchant des incendies et endommageant les infrastructures énergétiques alors que les missiles et l’artillerie russes pilonnaient des villes à travers l’Ukraine.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, a qualifié le président ukrainien de « notre meilleur messager » pour persuader les législateurs américains de conserver l’argent et les armes vitales des États-Unis.

« Il est vraiment important que les membres du Congrès puissent entendre directement le président parler de ce à quoi il est confronté dans cette contre-offensive », a déclaré Kirby aux journalistes mercredi, « et comment il atteint ses objectifs, et ce dont il a besoin pour continuer à atteindre ces objectifs ». «

Biden a appelé les dirigeants du monde à rester fermes aux côtés de l’Ukraine, même s’il est confronté à des divisions politiques intérieures. Un flanc d’extrême droite des Républicains, dirigé par l’ancien président Donald Trump, principal rival de Biden dans la course à la Maison Blanche en 2024, est de plus en plus opposé à l’envoi de davantage d’argent à l’étranger.

Alors que la Maison Blanche s’efforçait de renforcer le soutien à l’Ukraine avant la visite de Zelensky, le secrétaire d’État Antony Blinken et de hauts responsables du renseignement ont informé mercredi à huis clos de hauts législateurs pour défendre leur cause.

Mais certains républicains du Sénat sont sortis du briefing pas plus convaincus qu’auparavant de la nécessité de dépenser davantage pour l’Ukraine. « Ce n’est pas près de la fin », a déclaré le sénateur Josh Hawley, républicain du Missouri.

« En gros, ce qu’on nous dit, c’est : » Attachez votre ceinture et sortez votre chéquier. «

Zelensky est confronté à des défis en Europe et des fissures apparaissent dans ce qui était une alliance occidentale largement unie derrière l’Ukraine.

Mercredi soir, le Premier ministre polonais a déclaré que son pays n’envoyait plus d’armes à l’Ukraine, un commentaire qui semblait viser à faire pression sur Kiev et à mettre en doute le statut de la Pologne en tant que source majeure d’équipement militaire alors que le différend commercial entre les États voisins s’intensifie.

La visite de Zelensky intervient alors que les dirigeants des États-Unis et du monde entier observent les forces ukrainiennes lutter pour reprendre les territoires conquis par la Russie au cours de l’année écoulée. Leur progression au cours du prochain mois, avant que les pluies n’arrivent et que le sol ne se transforme en boue, pourrait être cruciale pour susciter un soutien mondial supplémentaire au cours de l’hiver. Le président russe Vladimir Poutine, qui croit pouvoir survivre au soutien allié à Kiev, sera prêt à capitaliser s’il constate que l’Ukraine est à court de défense aérienne ou d’autres armes.

Depuis le début de la guerre, la plupart des membres du Congrès ont soutenu l’approbation de quatre séries d’aides à l’Ukraine, totalisant environ 113 milliards de dollars, considérant la défense du pays et de sa démocratie comme un impératif, notamment lorsqu’il s’agit de contenir Poutine. Une partie de cet argent a servi à reconstituer le matériel militaire américain envoyé sur les lignes de front.

Le sénateur démocrate Mark Kelly de l’Arizona, qui s’est rendu à Kiev cette semaine, a déclaré que couper l’aide américaine pendant la contre-offensive ukrainienne serait « catastrophique » pour leurs efforts.

« Ce serait clairement l’ouverture que recherche Poutine », a déclaré Kelly mercredi. « Ils ne peuvent pas réussir sans notre soutien. »

L’environnement politique a considérablement changé depuis que Zelensky s’est adressé au Congrès en décembre dernier lors de son premier voyage hors d’Ukraine depuis le début de la guerre. Il a été accueilli par des applaudissements enthousiastes pour la bravoure de son pays et sa performance étonnamment forte dans la guerre.

Sa rencontre avec les sénateurs jeudi se déroulera à huis clos dans l’ancienne salle du Sénat, un lieu historique et intime du Capitole américain, témoignant du respect que le Sénat témoigne au dirigeant étranger.

Mais de l’autre côté du Capitole, le président républicain de la Chambre, Kevin McCarthy, qui fait face à une plus grande opposition au sein de ses rangs alignés sur Trump quant au soutien à l’Ukraine, prévoit une réunion séparée avec Zelensky, avec un groupe bipartisan plus restreint de législateurs et de présidents de commission.

« J’aurai des questions pour le président Zelenskyy », a déclaré McCarthy aux journalistes avant la visite.

Le président de la Chambre des représentants a déclaré qu’il souhaitait davantage de responsabilité concernant l’argent que les États-Unis ont déjà approuvé pour l’Ukraine avant d’aller de l’avant avec davantage.

Et, dit McCarthy, il veut savoir : « Quel est le plan pour la victoire ? »

Au Sénat, cependant, l’Ukraine a un allié solide en la personne du leader républicain Mitch McConnell, qui est en première ligne pour pousser son parti et le président à maintenir un soutien solide à Kiev.

McConnell a exhorté Biden avant le briefing à huis clos de mercredi aux sénateurs à s’assurer que les hauts gradés de l’administration présentent des arguments plus énergiques en faveur de l’Ukraine afin que le Congrès puisse envoyer à Zelenskyy ce qui est nécessaire pour gagner la guerre.

« J’ai parfois l’impression que je parle plus des questions ukrainiennes que le président », a déclaré McConnell dans un discours mercredi.

Les rédacteurs d’Associated Press Seung Min Kim, Kevin Freking, Lolita M. Baldor et Farnoush Amiri ont contribué à ce rapport.