L’Ukrainien Volodymyr Zelensky rencontrera les représentants des pays au sommet du G7.

Il devrait se présenter en personne à Hiroshima, où se déroule le sommet.

Cela survient alors que le pays continue de faire face à des attaques de la Russie.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky est prêt pour un premier voyage post-invasion en Asie-Pacifique, rencontrant des alliés lors d’un sommet du G7 à Hiroshima alors que le bloc frappe la « machine de guerre » russe avec de nouvelles sanctions.

La visite précédemment inopinée a été révélée par des responsables vendredi – une rare incursion au long cours pour le président en temps de guerre et une occasion de se blottir avec les dirigeants de sept démocraties riches qui financent la défense stoïque de son pays.

La visite intervient à un moment potentiellement crucial dans le conflit vieux de 15 mois, alors que les troupes ukrainiennes repoussent les gains russes à Bakhmut et préparent une offensive de printemps tant attendue.

Le haut responsable de la sécurité de Zelensky, Oleksii Danilov, a déclaré que le dirigeant ukrainien irait « partout où le pays a besoin de lui, dans n’importe quelle partie du monde », y compris Hiroshima, une ville synonyme des horreurs de la guerre.

« Des choses très importantes seront décidées là-bas, et donc la présence, la présence physique de notre président est absolument essentielle pour défendre nos intérêts », a déclaré Danilov.

Des sources bien informées ont déclaré que Zelensky viendrait en personne à Hiroshima, où il devrait rencontrer dimanche les dirigeants du G7 et des non-membres invités.

Le voyage donnera au président ukrainien l’occasion de convaincre de puissantes nations non alignées de rejoindre le sommet, notamment le Brésil et l’Inde.

Zelensky a récemment entrepris une tournée européenne, plaidant pour un soutien militaire comme des avions de chasse modernes fabriqués aux États-Unis, ainsi que des sanctions plus sévères contre la Russie.

Vendredi, il est arrivé en visite inopinée à Djeddah pour s’adresser aux dirigeants de la Ligue arabe réunis dans la ville saoudienne.

‘Les diamants sont pour toujours’

« Il y a une foule de choses dont l’Ukraine continuera à avoir besoin, des obus d’artillerie aux systèmes sophistiqués de défense aérienne », a déclaré Ian Lesser du groupe de réflexion sur la politique étrangère du German Marshall Fund.

La sécurisation du transfert des avions de chasse américains F-16, dont « un très grand nombre en Europe pourrait être envoyé en Ukraine », sera également probablement à l’ordre du jour, a-t-il ajouté.

Les dirigeants du groupe ont convenu vendredi de nouvelles sanctions qui, selon eux, « affameraient la Russie de la technologie, des équipements industriels et des services du G7 qui soutiennent sa machine de guerre ».

Une déclaration du G7 s’est également engagée à « restreindre le commerce et l’utilisation des diamants extraits, traités ou produits en Russie », y compris en utilisant des technologies de traçage.

Le commerce est estimé à environ 4 à 5 milliards de dollars par an pour la Russie.

« Les diamants russes ne sont pas éternels », a déclaré le président du Conseil de l’UE, Charles Michel. « Nous restreindrons le commerce. »

La Belgique, État membre de l’UE, compte parmi les plus gros acheteurs de diamants russes, avec l’Inde et les Émirats arabes unis. Les États-Unis sont un important marché final pour le produit fini.

Le G7 a également déclaré qu’il intensifierait ses efforts pour empêcher le contournement de son régime de sanctions existant, « y compris en ciblant les entités transportant du matériel vers le front ».

Le groupe s’est entretenu vendredi soir sur le désarmement nucléaire et a mis en garde contre l’augmentation rapide du stock d’armes nucléaires de Pékin.

« L’accélération de la construction par la Chine de son arsenal nucléaire sans transparence ni dialogue significatif pose un problème pour la stabilité mondiale et régionale », ont-ils déclaré dans un communiqué qui a également condamné la « rhétorique nucléaire irresponsable » de la Russie.

sanctions américaines

Plus tôt vendredi, les États-Unis et d’autres membres ont annoncé leurs propres nouvelles sanctions contre la Russie, un haut responsable de l’administration américaine déclarant que 70 autres entités de Russie et « d’autres pays » seraient placées sur une liste noire américaine.

« Il y aura plus de 300 nouvelles sanctions contre des individus, des entités, des navires et des aéronefs », a déclaré le responsable.

Pendant ce temps, Londres visait le cuivre, l’aluminium et le nickel russes, ainsi que les diamants.

L’invasion de l’Ukraine par Moscou il y a 15 mois a provoqué des vagues de sanctions qui ont contribué à plonger la Russie dans la récession et vidé le trésor de guerre du Kremlin.

L’économie russe s’est contractée de 2,1 % en 2022, une tendance qui s’est poursuivie au début de cette année.

Mais Moscou s’est rapidement adapté, introduisant des contrôles stricts des capitaux, détournant le commerce vers des alliés comme la Chine et empruntant des techniques d’évasion à des pays très sanctionnés comme Cuba, l’Iran et la Corée du Nord.

Le Fonds monétaire international a prévu un modeste rebond économique de 0,7 % en 2023.

Les dirigeants du G7 ont commencé la journée en visitant les mémoriaux et le musée du parc de la paix d’Hiroshima, où ils ont vu des preuves de la souffrance et de la dévastation causées par le bombardement atomique de 1945 sur la ville.

Dans un moment chargé de symbolisme, ils ont déposé des couronnes au cénotaphe d’Hiroshima, qui commémore les quelque 140 000 personnes tuées dans l’attaque et ses conséquences.