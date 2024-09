Zelensky met en garde les dirigeants du monde contre les menaces russes persistantes

Il ne peut y avoir de paix juste sans l’Ukraine. Et je remercie tous les dirigeants, tous les pays qui nous soutiennent dans cette démarche, qui nous comprennent, qui voient comment la Russie, un pays plus de 20 fois plus grand que l’Ukraine en termes de territoire, veut toujours encore plus de terres – plus de terres, ce qui est insensé – et est s’en emparant de jour en jour en voulant détruire son voisin. Je veux la paix pour mon peuple, une vraie paix et une paix juste. Et je demande votre soutien à toutes les nations du monde. Nous ne divisons pas le monde. Je vous demande la même chose. Ne divisez pas le monde. Soyez les Nations Unies, et cela nous apportera la paix. Merci. Slava ukrainien.