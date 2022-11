Zelensky met en garde contre de nouvelles attaques de missiles russes contre l’Ukraine

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que l’Ukraine devrait se préparer à une nouvelle vague d’attaques russes.

La semaine dernière, des attaques contre des infrastructures électriques ont provoqué des coupures de courant généralisées.

Zelensky a déclaré que les équipes des services publics et d’urgence travaillaient 24 heures sur 24 pour fournir de l’électricité.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a mis en garde contre de nouvelles attaques de missiles russes contre son pays, exhortant les forces de défense et les citoyens à se préparer à résister à une nouvelle semaine de tension sur le réseau électrique.

L’avertissement de dimanche est survenu alors que la neige tombait à Kyiv et que les températures oscillaient autour de zéro avec des prévisions de brouillard pendant la nuit.

Les autorités de la ville ont déclaré que les travailleurs étaient sur le point d’achever la restauration de l’électricité, de l’eau et du chauffage, mais des niveaux de consommation élevés signifiaient que certaines pannes avaient été imposées. Des millions de personnes à Kyiv et dans les environs faisaient face aux perturbations causées par des vagues de raids aériens russes.

« Nous comprenons que les terroristes préparent de nouvelles frappes. Nous le savons pour un fait », a déclaré Zelensky dans son discours vidéo nocturne. “Et tant qu’ils auront des missiles, ils ne se calmeront malheureusement pas.”

Zelensky a déclaré que la semaine à venir pourrait être aussi difficile que la semaine précédente lorsque les attaques contre les infrastructures électriques ont soumis les Ukrainiens aux coupures de courant les plus aiguës depuis l’invasion des troupes russes en février.

« Nos forces de défense se préparent. Le pays tout entier se prépare », a-t-il déclaré. “Nous avons élaboré tous les scénarios, y compris avec nos partenaires.”

Il n’y a pas eu de réponse immédiate de Moscou aux affirmations de Zelensky.

Depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, Moscou a déclaré qu’elle ne visait pas la population civile. Le Kremlin a déclaré jeudi que Kyiv pourrait “mettre fin aux souffrances” de sa population en répondant aux exigences de la Russie.

La Russie a annexé des pans entiers de l’est et du sud de l’Ukraine en septembre, et le président Vladimir Poutine a déclaré que les revendications territoriales de Moscou n’étaient pas négociables. Après l’annexion, Zelensky a déclaré qu’il ne négocierait pas avec Moscou et a souligné que l’intégrité territoriale de l’Ukraine ne pouvait être négociée.

Lignes de front tendues

La journée de dimanche a été relativement calme, sans attaques majeures contre Kyiv ou d’autres grandes villes. Le commandement central de l’armée ukrainienne a déclaré que les forces russes avaient lancé quatre attaques de missiles et tiré à plusieurs reprises sur des objets civils dans la région de Dnipropetrovsk.

L’Institut pour l’étude de la guerre (ISW), un groupe de réflexion qui surveille de près les développements en Ukraine, a déclaré que les rapports des deux côtés indiquaient que de fortes pluies et de la boue avaient eu un effet, ainsi qu’un gel plus large attendu le long des lignes de front dans le les jours à venir.

L’ISW a déclaré que les forces russes creusaient plus à l’est de la ville de Kherson, d’où les forces ukrainiennes les avaient expulsées il y a plus de deux semaines, et continuaient “des tirs d’artillerie de routine” sur le Dniepr. Le groupe de réflexion a également cité des informations selon lesquelles les troupes russes déplaçaient plusieurs lance-roquettes et systèmes de missiles sol-air vers des positions plus proches de la ville.

Zelensky a déclaré que la situation restait tendue le long des lignes de front dans diverses régions du pays.

Il a dit:

Le plus difficile est dans la région de Donetsk comme cela a été le cas les semaines précédentes.

L’état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes avaient bombardé une douzaine de villages à Donetsk, dont les principales cibles de Bakhmut et Avdiivka.

Moscou a récemment ciblé des infrastructures vitales par des vagues de raids aériens qui ont provoqué des pannes de courant généralisées et tué des civils.

Les attentats de mercredi dernier ont causé les pires dégâts à ce jour au cours des neuf mois de conflit, laissant des millions de personnes sans lumière, sans eau ni chauffage, alors que les températures sont tombées en dessous de 0 ° C (32 ° F).

Des dégâts “colossaux”

L’opérateur de réseau Ukrenergo, qui a décrit les dommages causés aux installations de production d’électricité comme “colossaux”, a déclaré que le temps froid augmentait progressivement les besoins en énergie alors que les travailleurs se précipitaient pour réparer les installations électriques détruites.

Il a déclaré que les producteurs d’électricité ne pouvaient toujours pas reprendre l’approvisionnement en électricité après les attaques de missiles russes de mercredi et devaient conserver l’énergie en imposant des pannes d’électricité.

“Le régime de restriction de la consommation est toujours en place en raison d’un déficit de capacité, qui se situe actuellement à environ 20%”, a déclaré Ukrenergo sur Telegram.

Zelensky a déclaré dimanche que les équipes de services publics et d’urgence travaillaient 24 heures sur 24 pour fournir de l’électricité, la situation étant “sous contrôle” bien que la plupart des régions aient été soumises à des pannes programmées pour aider à rétablir le réseau.

A Kherson, le gouverneur régional Yaroslav Yanushevych a déclaré que 17% des clients avaient désormais de l’électricité. D’autres quartiers seraient connectés dans les prochains jours.

Au milieu des pannes de courant, le gouvernement ukrainien, avec des volontaires, a évacué des personnes âgées de la ville du sud.

“Nous devons faire sortir le plus de monde possible”, a déclaré Viktor Mironov, un volontaire. « Il n’y a ni électricité, ni eau, ni nourriture. Une aide est nécessaire. Les hôpitaux ont besoin d’aide, ils ont besoin de médicaments. Nous devons faire tout ce que nous pouvons pour que nos gens puissent avoir un endroit chaleureux où séjourner et recevoir toutes les nécessités. »

Zelensky a émis des avertissements constants aux consommateurs pour économiser l’énergie, tout comme les responsables des services publics.

Sergey Kovalenko, directeur des opérations de YASNO, qui fournit de l’énergie à Kyiv, a déclaré samedi soir que la situation dans la ville s’était améliorée mais restait “assez difficile”.

Zelensky a critiqué le maire de Kyiv, Vitali Klitschko, affirmant qu’il n’avait pas fait assez pour aider les habitants assiégés. Klitschko, un ancien boxeur professionnel, a riposté à Zelensky, affirmant que la critique n’était pas à sa place au milieu de la campagne militaire russe.

“C’est insensé”, a déclaré Klitschko.