Zelensky : L’Ukraine a encore besoin de « plus de temps » pour préparer la contre-offensive | Nouvelles du monde

Zelensky dit que l’Ukraine a encore besoin de plus de temps pour préparer sa contre-offensive (Photo: EPA) L’Ukraine a encore besoin d' »un peu plus de temps » pour lancer sa contre-offensive tant attendue alors que le pays attend la livraison de l’aide militaire promise, a déclaré le président Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien a déclaré qu’il serait « inacceptable » de lancer l’assaut maintenant car trop de vies seraient perdues en essayant d’expulser les forces russes du pays déchiré par la guerre. ‘Avec [what we already have] nous pouvons aller de l’avant et, je pense, réussir », a-t-il déclaré à la BBC. «Mais nous perdrions beaucoup de monde. Je pense que c’est inacceptable. Nous devons donc attendre. L’Ukraine a formé douze nouvelles brigades militaires pour libérer son territoire de la Russie (Photo: Shutterstock) L’Ukraine aurait formé 12 nouvelles brigades militaires pour mener à bien l’offensive très attendue, dont neuf ont été équipées et entraînées par des alliés de l’OTAN. De hauts responsables de l’OTAN ont déclaré que 98% des livraisons d’armes promises par les membres de l’alliance militaire transatlantique ont été livrées à l’Ukraine. Cependant, Zelensky dit que l’armée ukrainienne a encore besoin de « certaines choses » avant de pouvoir commencer l’opération, en particulier des véhicules blindés, qui « arrivent par lots ». Les détails opérationnels du plan sont top secrets et ne sont connus que d’un petit groupe de conseillers autour de M. Zelensky, afin de maintenir un élément de surprise lorsque l’assaut est lancé. Le résultat de la contre-offensive devrait être un tournant critique dans la guerre, qui déterminera si l’Ukraine peut réussir à libérer son territoire ou si elle sera forcée de rencontrer la Russie à la table des négociations. Le président a déclaré que Vladimir Poutine s’efforçait de réduire la guerre à un « conflit gelé » dans un avertissement sur la perspective de futurs pourparlers de paix promus par les alliés occidentaux de Kiev. « Chacun aura une idée », a déclaré M. Zelensky. «Mais ils ne peuvent pas faire pression sur l’Ukraine pour qu’elle abandonne des territoires. Pourquoi n’importe quel pays du monde devrait-il donner son territoire à Poutine ?



La Grande-Bretagne a annoncé jeudi qu’elle fournirait à l’Ukraine des missiles à longue portée (Photo: Getty) Les autorités ukrainiennes ont tenté de réduire les attentes d’une percée, publiquement et en privé. Plus tôt ce mois-ci, un haut responsable du gouvernement, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a déclaré que les dirigeants du pays « avaient compris que [they] devait réussir », mais que l’assaut ne devait pas être considéré comme une « solution miracle » dans une guerre qui en est à son 15e mois. Cependant, au cours de l’interview de grande envergure, Zelensky a écarté les craintes apparentes que l’aide militaire à Kiev pourrait bientôt se tarir avant les élections présidentielles américaines. « Qui sait où nous serons ? il a dit. « Je crois que nous gagnerons d’ici là. » Les forces russes, quant à elles, ont fortifié leurs défenses le long d’une ligne de front qui s’étend sur 900 milles (1 450 km) depuis les régions orientales de Louhansk et Donetsk, jusqu’à Zaporizhzhia et Kherson au sud. La principale cible de Moscou depuis des mois a été Bakhmut, qu’elle n’a pas encore complètement capturée malgré les combats au sol les plus sanglants d’Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Cependant, Kiev dit avoir repoussé les forces russes dans la ville au cours des derniers jours. Plus: Guerre Russie-Ukraine

Yevgeny Prigozhin, chef de l’armée privée russe Wagner qui a mené le combat à Bakhmut, a déclaré jeudi que les opérations ukrainiennes avaient « malheureusement, partiellement réussi ». Il a qualifié de «trompeuse» l’affirmation de Zelensky selon laquelle la contre-offensive n’avait pas encore commencé. La nouvelle survient alors que la Grande-Bretagne a déclaré qu’elle envoyait des missiles de croisière à longue portée Storm Shadow qui donneraient à Kiev la capacité de frapper profondément derrière les lignes russes. Les missiles « entrent maintenant ou sont dans le pays lui-même », a déclaré le secrétaire à la Défense Ben Wallace au Parlement à Londres, ajoutant que les missiles étaient fournis afin qu’ils puissent être utilisés en Ukraine. Les pays occidentaux, y compris les États-Unis, s’étaient auparavant abstenus de fournir des armes à longue portée de peur de provoquer des représailles russes. Wallace a déclaré que la Grande-Bretagne avait pesé le risque. Le Kremlin a déclaré plus tôt que si la Grande-Bretagne fournissait ces missiles, cela nécessiterait « une réponse adéquate de notre armée ». Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected]. Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

dernières nouvelles, histoires de bien-être, analyses et plus

window.fbApi = (fonction () { var fbApiInit = false ; var en attenteReady = []; var notifyQ = function () { var i = 0, l = en attenteReady.length ; for (i = 0; i < l; i++) { en attentePrêt[i](); } } ; var prêt = fonction (cb) { si (fbApiInit) { cb(); } else { en attenteReady.push(cb); } } ; var checkLoaded = fonction () { return fbApiInit ; } ; window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ appId : '176908729004638', xfbml : true, version : 'v2.10' }); fbApiInit = vrai ; notifierQ(); } ; return { 'prêt' : prêt, 'chargé' : checkLoaded } ; })(); (fonction () { fonction injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = vrai ; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js" ; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if (window.metro) { window.addEventListener('scroll', injectFBSDK, {une fois : vrai, passif : vrai}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })(); Lien source