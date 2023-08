Zelensky limoge les chefs du centre de recrutement militaire après une enquête sur la corruption

Zelensky a annoncé le licenciement général après une réunion du Conseil national de sécurité et de défense de l’Ukraine, qu’il dirige. Il a cité des cas d' »enrichissement illicite », de blanchiment de « fonds obtenus illégalement » et de « transport illégal de personnes passibles du service militaire à travers la frontière ».

Les forces ukrainiennes ont du mal à avancer dans leur contre-offensive de deux mois contre la Russie, et il y a des signes croissants de fatigue parmi les Ukrainiens après un an et demi de conflit acharné.

L’annonce de Zelensky fait partie d’une campagne plus large lancée pour éradiquer la corruption officielle, en particulier dans l’armée. Les critiques soutiennent que cette campagne est en grande partie pour le spectacle – visant à apaiser les alliés occidentaux et à maintenir le flux de l’aide financière – et n’a pas ciblé la corruption aux plus hauts niveaux.