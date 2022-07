Zelensky licencie son chef de la sécurité et procureur pour trahison

Dans son allocution nocturne, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé de nouvelles enquêtes sur la trahison.

Il a limogé son chef de la sécurité et son procureur, car plus de 60 employés de leurs bureaux sont soupçonnés de travailler contre l’État.

“Cela peut vraiment être appelé auto-purification”, a déclaré Zelensky.

Dans son adresse nationale nocturne Dimanche, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé des centaines de poursuites pénales résultant d’enquêtes sur la trahison dans les services de sécurité du pays et parmi les procureurs du pays.

« À ce jour, 651 procédures pénales ont été enregistrées concernant des activités de trahison et de collaboration d’employés de bureaux de procureurs, d’organismes d’enquête préliminaire et d’autres organismes chargés de l’application de la loi », a déclaré Zelensky. a dit. “En particulier, plus de 60 employés du bureau du procureur et du service de sécurité de l’Ukraine sont restés dans le territoire occupé et travaillent contre notre État.”

Zelensky a ajouté que dimanche, il avait démis de ses fonctions la procureure générale, Iryna Venediktova, et limogé Ivan Bakanov, le chef du service de sécurité ukrainien, citant les préoccupations croissantes concernant la trahison dans leurs bureaux.

“Un tel éventail de crimes contre les fondements de la sécurité nationale de l’État et les liens détectés entre les employés des forces de sécurité de l’Ukraine et les services spéciaux de la Russie posent des questions très sérieuses aux dirigeants concernés. Chacune de ces questions recevra une bonne réponse.”

Cela fait 144 jours que la Russie a lancé un invasion à grande échelle d’Ukraine. Au cours de cette période, la Russie a tiré plus de 3 000 missiles de croisière sur des zones peuplées d’Ukraine et tué plus de 10 000 civils, selon les Nations Unies.

Zelensky a déclaré que la violence se propageant dans la région, les membres des services de sécurité ukrainiens et les bureaux des forces de l’ordre ont partagé des informations secrètes avec les forces d’invasion et ont coopéré avec les responsables russes.

“Je tiens à remercier tous ceux qui ont participé à cette opération”, Zelensky a dit. “Cela peut vraiment s’appeler l’auto-purification.”