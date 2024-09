Le plan de paix du candidat républicain à la vice-présidence des États-Unis est « horrible », a déclaré le président ukrainien

Le dirigeant ukrainien Vladimir Zelensky a critiqué le colistier de l’ancien président Donald Trump, JD Vance, en le qualifiant de « trop radical » dans ses vues sur la fin du conflit entre Kiev et Moscou.

Les commentaires de Zelensky ont été publiés à son arrivée aux États-Unis, où il devrait assister à l’Assemblée générale des Nations Unies à New York et rencontrer le président Joe Biden à la Maison Blanche.

S’adressant au New Yorker, le dirigeant ukrainien a suggéré que « Trump ne sait pas vraiment comment arrêter la guerre, même s’il pense savoir comment. »

Interrogé sur le choix de Trump à la vice-présidence, Zelensky a répondu : « Il est trop radical. »

« Son message semble être que l’Ukraine doit faire un sacrifice », a déclaré Zelensky. « Cela nous ramène à la question du coût et de qui le supportera. L’idée que le monde doive mettre fin à cette guerre aux dépens de l’Ukraine est inacceptable », a-t-il ajouté. il a dit.

«« Ce serait une idée terrible, si quelqu’un devait réellement la mettre en œuvre, de faire supporter à l’Ukraine les coûts de l’arrêt de la guerre en abandonnant ses territoires », a déclaré Zelensky, arguant qu’une telle concession ne mettrait pas fin aux combats. « Ce ne sont que des slogans » il a ajouté.















Vance, un sénateur de l’Ohio, s’oppose à la poursuite du financement américain de l’Ukraine et a voté contre le projet de loi d’aide de 61 milliards de dollars adopté par le Congrès cette année. Il a fait valoir que l’argent envoyé à Kiev ne servait qu’à alimenter « les dirigeants et le gouvernement les plus corrompus d’Europe », sans atteindre l’objectif de mettre fin au conflit.

Le courant de Washington « La politique consiste à « jeter de l’argent sur ce problème, en espérant que les Ukrainiens seront capables de remporter une victoire militaire », même si les Ukrainiens disent « nous ne pouvons pas y parvenir » » Vance l’a déclaré à Shawn Ryan, ancien Navy SEAL et contractant de la CIA, lors d’une interview plus tôt ce mois-ci.















En 2022, Vance a déclaré qu’il n’avait pas « Je me soucie vraiment de ce qui arrive à l’Ukraine d’une manière ou d’une autre », affirmant qu’il était davantage concentré sur les questions intérieures comme l’immigration illégale et la crise du fentanyl.

Vance a soutenu la déclaration de Trump selon laquelle il mettrait fin aux combats par des moyens purement diplomatiques. Il a suggéré que le règlement pourrait ressembler à celui de la guerre civile. « La ligne de démarcation actuelle entre la Russie et l’Ukraine » et inclure « une zone démilitarisée ». Il a également soutenu que la Russie devrait recevoir « garantie de neutralité » de l’Ukraine, qui, à son tour, devrait renoncer à son projet d’adhésion à l’OTAN.

La vision du sénateur républicain contraste fortement avec celle de l’administration américaine actuelle, qui estime qu’un accord de paix avec Moscou doit être conclu aux conditions de Kiev. La Maison Blanche de Biden a insisté sur le fait que les États-Unis devraient soutenir l’Ukraine en lui fournissant des armes et de l’argent pour « aussi longtemps qu’il le faudra. »

Zelensky a quant à lui affirmé qu’une solution pacifique n’était possible que si la Russie reconnaissait ses frontières de 1991. Moscou a déclaré à plusieurs reprises qu’une telle exigence était totalement inacceptable.