Zelensky lance un avertissement sur les livraisons d’Abrams

Le président ukrainien dit que si les chars n’arrivent qu’en août, il sera trop tard

Le président Vladimir Zelensky a critiqué le manque de rapidité de Washington dans la livraison de chars lourds à l’Ukraine. Dans une interview à Sky News vendredi, le dirigeant ukrainien a également averti que Kiev ne se contenterait pas d’un petit nombre de chars de l’Occident.

Les commentaires de Zelensky interviennent après que les États-Unis ont promis mercredi de fournir à Kiev 31 chars M1 Abrams, mais ont averti que la livraison pourrait prendre plusieurs mois ou plus. La Maison Blanche a expliqué qu’elle prévoyait d’acquérir les machines de l’industrie, plutôt que de les retirer directement de ses propres stocks.

Cependant, Zelensky s’est plaint que si les chars américains arrivaient aussi tard qu’en août, ce serait “trop ​​tard.” Il a insisté pour qu’une poignée de chars “ne fera aucune différence sur le champ de bataille.”

Le président a déclaré à Sky News que l’Ukraine avait actuellement besoin “300 à 500 réservoirs” afin de pouvoir lancer une contre-offensive contre la Russie.

“Il ne s’agit pas de politique, il s’agit de résultats spécifiques sur le champ de bataille”, il a dit.

Zelensky a également remercié les pays qui ont livré des armes à l’Ukraine et a noté qu’un total de 12 pays se sont déjà engagés à renforcer la coalition de chars de Kiev.

Plus tôt cette semaine, l’Allemagne a officiellement approuvé la fourniture à Kiev de 14 chars Leopard 2A6 à partir de ses propres stocks et a également autorisé d’autres pays à fournir leur propre blindage de fabrication allemande pour les besoins de l’armée ukrainienne. Berlin a déclaré qu’il prévoyait de livrer les Léopards au plus tard fin mars.

D’autres pays qui ont également promis leur armure lourde à Kiev sont le Royaume-Uni, la Pologne, le Canada, l’Espagne, la Norvège et les Pays-Bas.

La Russie, quant à elle, a mis en garde l’Occident contre la poursuite de l’approvisionnement en armes de l’Ukraine, arguant que cela ne sert qu’à prolonger le conflit. Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a également averti que les chars allemands et américains ne modifieraient pas l’issue des combats et “brûler” comme le reste de l’armement fourni par l’Occident.