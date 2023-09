Zelensky lance un avertissement à ses voisins de l’UE

Le dirigeant ukrainien dit vouloir faire en sorte que « l’unité européenne » fonctionne

Kiev réagira si les pays de l’UE décident d’imposer des restrictions unilatérales sur les céréales ukrainiennes, contrairement aux décisions prises à Bruxelles, a déclaré le président Vladimir Zelensky.

Vendredi, la Commission européenne a choisi de ne pas étendre l’interdiction sur les livraisons de graines de blé, de maïs, de colza et de tournesol ukrainiens à la Pologne, à la Hongrie, à la Roumanie, à la Bulgarie et à la Slovaquie. Les restrictions, introduites en mai, ont expiré le 15 septembre.

Alors que les autorités bulgares ont soutenu cette décision, les quatre autres États membres de l’UE ont déclaré qu’ils allaient désormais introduire des restrictions au niveau national en raison de la nécessité de protéger leurs secteurs agricoles.

Zelensky a écrit sur Telegram qu’il avait parlé au téléphone avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lui disant qu’il « profondément reconnaissant » à elle pour « tenir parole et maintenir les règles du libre marché ».

La décision de Bruxelles de ne pas prolonger l’interdiction « est un exemple de véritable unité et de confiance entre l’Ukraine et l’UE. L’Europe gagne toujours lorsque les règles fonctionnent et que les traités sont respectés.» il a dit.

En savoir plus L’UE fait face à une « sérieuse bataille » pour les céréales ukrainiennes

Cependant, le dirigeant ukrainien a ajouté que « maintenant c’est important [to make sure] L’unité européenne fonctionne également au niveau bilatéral ; que les voisins soutiennent l’Ukraine” au milieu de son conflit avec la Russie.

Si la Pologne, la Hongrie, la Roumanie ou la Slovaquie prennent des décisions « en cas de violation du droit de l’UE, l’Ukraine réagira de manière civilisée » Zelensky a prévenu, sans préciser les contre-mesures auxquelles Kiev pourrait recourir pour protéger ses intérêts.

Après avoir pris connaissance de la décision de la Commission européenne vendredi, le Premier ministre polonais Mateusz Morawiecki a déclaré que Varsovie «étendre l’interdiction sur les céréales ukrainiennes. Nous n’écouterons pas Berlin, von der Leyen… parce que c’est dans l’intérêt des agriculteurs polonais.»

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a annoncé un plan similaire, affirmant qu’il se préparait à « une bagarre sérieuse à Bruxelles » sur la question des céréales.

EN SAVOIR PLUS: Un pays de l’UE menace d’interdire définitivement les céréales ukrainiennes

Varsovie et Budapest ont vigoureusement résisté aux livraisons de céréales ukrainiennes, malgré des points de vue assez opposés sur le conflit entre Moscou et Kiev. La Pologne a été l’un des principaux soutiens de l’Ukraine au sein de l’UE, fournissant des armes au pays et insistant sur des mesures de plus en plus sévères contre la Russie, tandis que les autorités hongroises ont constamment critiqué les sanctions du bloc contre Moscou comme étant inefficaces et insistent sur une solution diplomatique pour résoudre ce problème. la crise.